İstanbul ve Mardin'de sabaha karşı farklı noktalara ev baskınları düzenlendi. Operasyonda DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları Rojda Yılmaz ve Abdullah Arına'nın da aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltıların gerekçesi hakkında henüz bir bilgi verilmedi.
31 Mart seçimleri öncesinde 20 Şubat'ta DEM Parti'nin Esenyurt İlçe Örgütü'ne yine operasyon olmuştu ve o dönemki eş başkanlar Bahar Karataş ile Fatih Ergün gözaltına alınmış daha sonra da tutuklanmıştı.
Son Dakika › Politika › İki ilde ev baskınları! DEM Parti eş başkanları gözaltına alındı - Son Dakika
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