İki teğmen daha TSK'dan ihraç talebiyle disipline sevk edildi - Son Dakika
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Politika

İki teğmen daha TSK'dan ihraç talebiyle disipline sevk edildi

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Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninin ardından teğmenlerin kılıçlı yeminine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında iki teğmen daha TSK'dan ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

18.11.2024 14:47
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Kara Harp Okulu'nun 30 Ağustos'ta düzenlenen mezuniyet töreninde teğmenlerin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" şeklinde slogan atması ve protokolün tören alanından ayrılmasının ardından kılıçlarını çatarak yemin ettikleri ana ilişkin görüntüler büyük yankı uyandırmıştı.

İki teğmen daha TSK'dan ihraç talebiyle disipline sevk edildi

ERDOĞAN'IN TEPKİSİ SERT OLMUŞTU

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geçenlerde mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Bunlarla ilgili olarak gerekli bütün araştırmaların hepsi yapılıyor ve oradaki birkaç tane kendini bilmez, bunlar da temizlenecek" demişti.

İki teğmen daha TSK'dan ihraç talebiyle disipline sevk edildi

İKİ İSİM DAHA DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu 'ihraç istemiyle' disipline sevk edildi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Eroğlu ve Akarsu'nun dışında Teğmen Serhat Gündar ve Teğmen Deniz Demirtaş'a da "TSK'dan ayırma cezası verilmesi maksadıyla' Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine ilişkin tebligat yapıldığını bildirdi.

İki teğmen daha TSK\'dan ihraç talebiyle disipline sevk edildi

Güvenlik, Politika, Güncel, Teğmen, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika İki teğmen daha TSK'dan ihraç talebiyle disipline sevk edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • B BAYRAKTAR:
    Hepsi birleşim reis in askerleriyiz, Başkomutanımız reis deseler idi aceba ne olurdu. Bence Ordayken rütbeleri yükseltilirdi. Korku iklimi bu!!! 92 47 Yanıtla
  • Çelikk:
    Hemen ihraç edilsin 44 83 Yanıtla
  • Meta Bouwen:
    fetoculerde beter bu KEMALISTLER 40 84 Yanıtla
  • Meta Bouwen:
    hepsi derhal atilmali 43 68 Yanıtla
  • Sinan İLMAZ:
    Daha durmazlar, başladılar ATATÜRKÇÜ TEĞMENLERİ Biçmeye. 52 45 Yanıtla
  • Ömer Bilgin:
    ayıp ya böyle yapınca Atatürk sevgisi azalcakmi ,tam tersine dahada artar, yanlıştan dönünüz 61 33 Yanıtla
  • nihat karayel:
    mustafa kemalin askerleriyiz deyip askerler yargılanıyorsa ve bu tehmenlerin arkasında ne genel kurmay ne adaletli hakimler nede c.başkanıda durmuyorsa kimin askerleri olmalı bunlar atatürk bir vatan hainimiki ismini söylenince insanlar düşman oluyor 56 20 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin:
    Atın hepsini 16 34 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    Bu kararı verenlerin, disipline sevkedilmesinde hemfikir olanların, parmağı olanların hepsinin Allah ……. Versin 18 8 Yanıtla
  • Celal Esen:
    MSB lığı TSK itibarı zedelendi diye açiklama yapmış. Sizin itibarınız Ergenekon, Balyoz soruşturmalarında ses çıkarmadınız, Kripto Odasına elini kolunu sallayarak girerken yol verdiniz, 15 Temmuz'da duruşunuzla, Orduya siyaseti sokmanızla bitti zaten. Artık toparlanamazsınız 13 6 Yanıtla
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