İki teğmen daha TSK\'dan ihraç talebiyle disipline sevk edildi

Politika

Kara Harp Okulu'nun 30 Ağustos'ta düzenlenen mezuniyet töreninde teğmenlerin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" şeklinde slogan atması ve protokolün tören alanından ayrılmasının ardından kılıçlarını çatarak yemin ettikleri ana ilişkin görüntüler büyük yankı uyandırmıştı.

ERDOĞAN'IN TEPKİSİ SERT OLMUŞTU

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geçenlerde mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Bunlarla ilgili olarak gerekli bütün araştırmaların hepsi yapılıyor ve oradaki birkaç tane kendini bilmez, bunlar da temizlenecek" demişti.

İKİ İSİM DAHA DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu 'ihraç istemiyle' disipline sevk edildi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Eroğlu ve Akarsu'nun dışında Teğmen Serhat Gündar ve Teğmen Deniz Demirtaş'a da "TSK'dan ayırma cezası verilmesi maksadıyla' Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine ilişkin tebligat yapıldığını bildirdi.