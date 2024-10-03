İktidarı da muhalefeti de sevindirmeyecek anket sonuçları geldi - Son Dakika
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Politika

İktidarı da muhalefeti de sevindirmeyecek anket sonuçları geldi

İktidarı da muhalefeti de sevindirmeyecek anket sonuçları geldi

31 Mart yerel seçimlerinin ardından yapılan son ankette AK Parti ve CHP arasındaki oy farkı 0,6 oldu.

03.10.2024 19:49
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2024 yılında yapılan yerel seçimlerde AK Parti'nin elinde olan çok sayıda belediye ana muhalefet partisi CHP'ye geçmiş, sonrasında yapılan 'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketlerinde birinci parti CHP olmuştu. Yapılan son anketlerde ise aradaki farkın giderek kapandığı görüldü.

"BU PAZAR SEÇİM OLSA HANGİ PARTİYE OY VERİRSİNİZ?"

ORC Araştırma Şirketi, eylül ayında 4 bin 280 kişiyle yaptığı son seçim anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Ankette katılımcılara, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu.

İşte ORC'nin anketinden çıkan sonuçlar:

AKP: Yüzde 30,9

CHP: Yüzde 30,3

AK Parti 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde yüzde 35,61, ana muhalefet partisi CHP ise yüzde 25,33 oy almıştı.

İktidarı da muhalefeti de sevindirmeyecek anket sonuçları geldi

Anketin diğer sonuçları ise şu şekilde yer aldı:

MHP: Yüzde 11,4

DEM Parti: Yüzde 8,5

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 4,9

İYİ Parti: Yüzde 3,9

Zafer Partisi: Yüzde 3,6

Büyük Birlik Partisi: Yüzde 2,3

TİP: Yüzde 1,4

Diğer: Yüzde 2,8.

Diğer partilerin sonuçlarına bakıldığında son genel seçimlerde Millet İttifakı'nda yer alan İyi Parti'nin oylarının eridiği görüldü.

AK Parti, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika İktidarı da muhalefeti de sevindirmeyecek anket sonuçları geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (46)

  • Murat:
    Recep Tayyip Erdoğan var iken başı boşlara devlet yönetimi teslim edilmez.!!!!! 165 189 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Yav he he ekepe %30 Saniyede bir anket oaylaşmaya başladınız buraya yazıyorum ekepe % 13-14 140 138 Yanıtla
  • Muhafazakar Milliyetçi:
    Yine yeniden AK PARTİ. 120 158 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    akp yüzde 30.alamaz. adamlar ulkeyi yok etti daha ne oyu. multeci sorunu, wnflasyon, dis borc, faiz yuku ve saraylarrrrrr. hala ne oy u 142 107 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    Allah esirgesin akp bir daha gelirse ekmek de bulamayiz yemeye. 136 102 Yanıtla
  • abdurrahman yilmazturk:
    Reisimiz 150 sene de yaşasa hep basımda olsun. Torunlarımız bile refah içinde mültecilerle yaşasa. 63 115 Yanıtla
  • Hakan Taş:
    Oyum zafer partisine +1 52 104 Yanıtla
  • sudem meliss:
    C.H.P 2028 63 89 Yanıtla
  • ibrahim kocapinar:
    Boş atarım seçeneği koymalılar bence. Oy atacak parti kalmadı çünkü. 85 31 Yanıtla
  • ŞAH MADE İN:
    Hiçbir partiye oy vermem bütün siyasetçiler aynı kendinizi kandırmayın memleket elden gitti 71 24 Yanıtla
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