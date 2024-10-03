İktidarı da muhalefeti de sevindirmeyecek anket sonuçları geldi

Politika

2024 yılında yapılan yerel seçimlerde AK Parti'nin elinde olan çok sayıda belediye ana muhalefet partisi CHP'ye geçmiş, sonrasında yapılan 'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketlerinde birinci parti CHP olmuştu. Yapılan son anketlerde ise aradaki farkın giderek kapandığı görüldü.

"BU PAZAR SEÇİM OLSA HANGİ PARTİYE OY VERİRSİNİZ?"

ORC Araştırma Şirketi, eylül ayında 4 bin 280 kişiyle yaptığı son seçim anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Ankette katılımcılara, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu.

İşte ORC'nin anketinden çıkan sonuçlar:

AKP: Yüzde 30,9

CHP: Yüzde 30,3

AK Parti 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde yüzde 35,61, ana muhalefet partisi CHP ise yüzde 25,33 oy almıştı.

Anketin diğer sonuçları ise şu şekilde yer aldı:

MHP: Yüzde 11,4

DEM Parti: Yüzde 8,5

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 4,9

İYİ Parti: Yüzde 3,9

Zafer Partisi: Yüzde 3,6

Büyük Birlik Partisi: Yüzde 2,3

TİP: Yüzde 1,4

Diğer: Yüzde 2,8.

Diğer partilerin sonuçlarına bakıldığında son genel seçimlerde Millet İttifakı'nda yer alan İyi Parti'nin oylarının eridiği görüldü.