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İl divanında gerginlik! Yeniden Refah Partililer, Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır'ı yuhaladı - Son Dakika
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İl divanında gerginlik! Yeniden Refah Partililer, Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır'ı yuhaladı

İstanbul'da düzenlenen Yeniden Refah Partisi il divanında büyük bir gerginlik yaşandı. Partililer salonda konuşma yapan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ı ıslıklayıp yuhaladı. Kendisine yönelik tepkilere sinirlenen Bahadır, "Boş boş bağırmayın. Genel Başkan yardımcınız burada, dinleyeceksiniz. Saygılı olmayı öğreneceksiniz. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Burası Bahçelievler Belediyesi'nin yeri. Ben buradan çıkmam, çıkacaksanız siz çıkın" dedi.

15.01.2024 - 13:14,  Güncelleme: 13:57
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İstanbul'da düzenlenen Yeniden Refah Partisi il divanında, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır konuşmasını yaparken salonda gerginlik çıktı.

SALONDAN ISLIK VE YUHALAMA SESLERİ YÜKSELDİ

Yeniden Refah Partisi teşkilatının ıslık ve yuhalamaları arasında konuşmasını tamamlamaya çalışan Hakan Bahadır salona, 'dinleyeceksiniz', 'saygılı olmayı öğreneceksiniz' dedi. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.

"BOŞ BOŞ BAĞIRMAYIN, DİNLEYECEKSİNİZ"

Bahadır, Yeniden Refah Partisi üyelerine yönelik "Boş boş bağırmayın. Dinleyeceksiniz, saygılı olmayı öğreneceksiniz. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Burası Bahçelievler Belediyesi'nin yeri. Ben buradan çıkmam, çıkacaksanız siz çıkınç" ifadelerini kullandı.

YENİDEN MİKROFONU ALARAK ŞİİR OKUDU

Olaya Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Doğan müdahale ederek salonu sakinleştirdi. Hakan Bahadır mikrofonu tekrar alarak bir şiir okudu. Hakan Bahadır, salondaki partililerin "Refah gelecek yüzler gülecek" sloganı eşliğinde salondan ayrıldı.

İl divanında gerginlik! Yeniden Refah Partililer, Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır\'ı yuhaladı
YORUMLAR (1)
  • babasultan: CHP'liyim ama bu adamı yedirmeyiz size... Yanıtla 1 0

Yeniden Refah Partisi, Hakan Bahadır, Bahçelievler, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İl divanında gerginlik! Yeniden Refah Partililer, Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır'ı yuhaladı - Son Dakika
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