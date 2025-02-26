İlçeyi karıştıran olay! 5 muhtarın mazbatası iptal edildi, sandıklar yeniden kurulacak - Son Dakika
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Politika

İlçeyi karıştıran olay! 5 muhtarın mazbatası iptal edildi, sandıklar yeniden kurulacak

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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, seçimlerin üzerinden geçen uzun sürenin ardından bölge halkını şaşırtan bir olay yaşandı. 5 mahalle muhtarının mazbatası, YSK kararıyla iptal edildi. Boşalan muhtarlıklar için 1 Haziran 2025 Pazar günü seçim yapılacak.

26.02.2025 14:14  Güncelleme: 14:35
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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Karacaören, Karakaş, Aylan, Narsait ve Koçveran mahallelerinin muhtarları, seçilme yeterliliği bulunmasına rağmen sabıkaları nedeniyle görevlerinden alındı.

YSK USULSÜZLÜK TESPİT ETTİ

Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan denetimde, bu muhtarların bazı usulsüzlüklerle seçime girdikleri ve kazandıkları tespit edildi. Durumun kaymakamlığa bildirilmesinin ardından, muhtarların görevden alınmasına karar verildi. Bozova ilçesindeki söz konusu mahallelerde, 1 Haziran Pazar günü yeniden muhtarlık seçimleri yapılacak. Görevden alınan muhtarlar, bu seçimde tekrar aday olamayacak.

İlçeyi karıştıran olay! 5 muhtarın mazbatası iptal edildi, sandıklar yeniden kurulacak

İŞTE KAYMAKAMLIK TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Bozova Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde; "Yüksek Seçim Kurulu tarafından, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinden önce, Bozova ilçemizde Aylan, Karacaören, Karakaş, Koçveran ve Narsait mahalle muhtarlarının haklarında seçilmeye engel mahkumiyet kararları bulunduğu anlaşıldığından Kurul'un 2025/67 sayılı kararıyla ilgili 5 mahalle muhtarının mazbataları iptal edilmiş ve boşalan muhtarlıklar için 1 Haziran 2025 Pazar günü seçim yapılmasına karar verilmiştir."

İlçeyi karıştıran olay! 5 muhtarın mazbatası iptal edildi, sandıklar yeniden kurulacak

Şanlıurfa, Politika, Bozova, Yaşam, Pazar, Son Dakika

Son Dakika Politika İlçeyi karıştıran olay! 5 muhtarın mazbatası iptal edildi, sandıklar yeniden kurulacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Gaddar Yorumcu:
    Tüm türkiyede ki muhtarları kaldırın boş masraf hep cebimizden çıkıyor. 81 0 Yanıtla
  • Yunus Durak:
    Yoksa muhtarların 4 yıllık diploması yok mu? 39 3 Yanıtla
  • Nis Ard:
    yaw birdaha ki seçime kadar muhtar olmasın ne olacak bir şeye mi yariuorlar ki 33 0 Yanıtla
  • k K:
    muhtatlarin yaptigi bir is yok Sala basini al maisini. muhtarlarin hepsi yasada cikarmali. avrupara bôyle. Afrikada muhtar var birdeki gibi. 22 0 Yanıtla
  • Mehmet Doğan:
    53000 muhtar ne iş yapar maaş sigorta acilen muhtarlıklar kapatılmalı .her mutarın yerine bir adet bekci koysalar en azından güvenlik açısından faydalı olur 15 0 Yanıtla
  • Hakan Yücel:
    sızan köyüde olmalı 8 1 Yanıtla
  • selçuk çolak:
    Ülkemizde muhtar sayısı 50.370.Ortalama muhtar maaşı 23200 TL ve ülkemize olan yükü toplam 1.168.584,000 TL.(Maaş Harici Giderler Hariç)Bu bütçeye karşılık muhtarlar ne iş yapıyorlar ? 5 0 Yanıtla
  • Zafer Budak:
    Köyler hariç diğer muhtarlar asalaktan başka bir şey değiller. 1 0 Yanıtla
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