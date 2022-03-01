Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan İstanbul'u Yunan toprağı gibi gösteren ABD kanalına tepki - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan İstanbul'u Yunan toprağı gibi gösteren ABD kanalına tepki

01.03.2022 16:33
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan İstanbul'u Yunan toprağı gibi gösteren ABD kanalına tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin bir haberinde İstanbul'u Yunanistan toprağı gibi göstererek dezenformasyon faaliyetinde bulunan ABD menşeli CBS News televizyonuna tepki göstererek, uyarı mektubu gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin bir haberinde İstanbul'u Yunanistan toprağı gibi göstererek dezenformasyon faaliyetinde bulunan ABD menşeli CBS News televizyonuna tepki göstererek, uyarı mektubu gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ulusal ve uluslararası alanda Türkiye karşıtı dezenformasyon ve yanlış bilgilendirmelerle de mücadele ediyor.

CBS News'in Rus savaş gemilerinin Boğazlar'dan geçişine dair bir haberinde İstanbul'u Yunanistan toprağı gibi göstermesi üzerine harekete geçen İletişim Başkanı Fahrettin Altun, televizyon yönetimine bir uyarı mektubu yazarak bu yanlışın ivedilikle düzeltilmesini ve gerekli izahatın yapılmasını istedi.

Altun mektubunda, şunları kaydetti:

"CBS News televizyonunun, Rus savaş gemilerinin Boğazlar'dan geçişine dair bir haberde Türkiye'nin en büyük şehri olan ve 1453'ten bu yana Türk milletinin egemenliği altında bulunan İstanbul'u Yunanistan toprağı gibi gösterdiği dikkatime getirildi.

Yunanistan'ın Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde maksimalist talepleriyle bölgesel güvenliğe zarar verdiğini ve NATO'nun Doğu kanadını zayıflattığını göz önünde bulundurarak, kanalınızın art niyetli olmadığını umduğumuz bu hatasını resmen ve açık bir biçimde protesto ediyoruz.

Yapılan hatanın tekrarlanmaması ve Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tartışmaya açabilecek her türlü adımdan kaçınılması hususlarında gerekli tedbirlerin alınmasını ve dün yaşanan olayla ilgili bir izahat verilmesini bekliyoruz." - ANKARA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan İstanbul'u Yunan toprağı gibi gösteren ABD kanalına tepki - Son Dakika


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