Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan sosyal medya sansürlerine tepki Açıklaması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan sosyal medya sansürlerine tepki Açıklaması

06.02.2021 14:32
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan sosyal medya sansürlerine tepki Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, demokrasinin özü olan halk iradesinin ve halk temsilcilerinin fütursuzca sansüre maruz kalmasının asla kabul edilemez olduğunu belirterek "Bu keyfiliğin ve cüretin sonu tüm değerlerin bir bir silindiği ve zihinlerin yalanlarla tutsak edildiği...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, demokrasinin özü olan halk iradesinin ve halk temsilcilerinin fütursuzca sansüre maruz kalmasının asla kabul edilemez olduğunu belirterek "Bu keyfiliğin ve cüretin sonu tüm değerlerin bir bir silindiği ve zihinlerin yalanlarla tutsak edildiği bir dünyadır. Asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sosyal medya platformlarının sansür uygulamalarına tepki gösterdi. Bu platformların her geçen gün siyaset kurumunun ve millet temsilcilerinin sesini kısarak toplumları kuşattığına şahitlik edildiğini aktaran Altun, şöyle devam etti:

"Demokrasinin özü olan halk iradesinin ve halk temsilcilerinin böylesine fütursuzca bir sansüre maruz kalması asla kabul edilemez. Toplumları ifsat etmek, milli ve manevi değerleri yok sayarak her türlü gayriahlaki hareketi meşru göstermek, marjinal grupların eylemlerini toplumların geneline isnat ederek dünyayı 'sanal kaotiklik' illüzyonuna mahkum etmek ne yazık ki bu platformların misyonu haline gelmiştir."

Altun, küresel sömürü düzeninin bir başka faaliyet kolu olan bu platformların "zihin ve değerler sömürüsünde" üzerine düşeni çok iyi yaptığını vurgulayarak "Bu keyfiliğin ve cüretin sonu tüm değerlerin bir bir silindiği ve zihinlerin yalanlarla tutsak edildiği bir dünyadır. Asla izin vermeyeceğiz.?" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA
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Fahrettin Altun, Siyaset, Medya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan sosyal medya sansürlerine tepki Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan sosyal medya sansürlerine tepki Açıklaması - Son Dakika
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