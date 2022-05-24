İletişim Başkanı Altun: YİK toplantısında ülkede bulunan yabancılara dair konular ele almıştır - Son Dakika
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İletişim Başkanı Altun: YİK toplantısında ülkede bulunan yabancılara dair konular ele almıştır

24.05.2022 19:03
İletişim Başkanı Altun: YİK toplantısında ülkede bulunan yabancılara dair konular ele almıştır

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yüksek İstişare Kurulu (YİK) toplantısına ilişkin, "Kurul üyeleri, Türkiye'nin göç yönetimi ve çeşitli statülerle ülkede bulunan yabancılara dair konuları ele almışlardır" dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yüksek İstişare Kurulu (YİK) toplantısına ilişkin, "Kurul üyeleri, Türkiye'nin göç yönetimi ve çeşitli statülerle ülkede bulunan yabancılara dair konuları ele almışlardır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde saat 14.00'te başlayan YİK toplantısı sona erdi. Toplantıya ilişkin açıklama yapan İletişim Başkanı Altun, Kurul üyelerinin Türkiye'nin göç yönetimini ve çeşitli statülerde Türkiye'de bulunan yabancılara dair konuların ele alındığını aktardı. Altun, yaptığı açıklama, "Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı, bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki toplantıda Kurul üyeleri, Türkiye'nin göç yönetimi ve çeşitli statülerle ülkede bulunan yabancılara dair konuları ele almışlardır. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir sunum yaptığı toplantıda, Kurul üyeleri, göç yönetimi konusundaki mevcut düzenlemeler ve uygulamalar üzerine fikir teatisinde bulunmuşlardır" ifadelerini kaydetti.

'SURİYELİLERİN GÜVENLİ DÖNÜŞLERİNİ SAĞLAYACAK GÖRÜŞLER DİLE GETİRİLDİ'Altun, toplantıda Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşleriyle ilgili görüşlerin de konuşulduğunu aktararak, açıklamasında şunları dile getirdi:

"Kurul üyeleri, entegrasyon politikalarının yanı sıra Suriyelilerin ülkelerine gönüllü ve güvenli bir şekilde geri dönüşlerini sağlayacak gelişmelere dair görüşlerini dile getirmişlerdir. Kurul üyeleri ayrıca yabancı düşmanlığı üzerinden siyasi rant ve provokasyon yürütülmesinin önüne geçecek adımları da değerlendirmişlerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız, Yüksek İstişare Kurulu toplantısında, Türkiye'nin tarih boyunca olduğu gibi bugün de sınırlarına dayanan ve bir şekilde topraklarına sığınan hiçbir mazluma, mağdura sırtını dönmediğini ifade etmiştir. Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin güvenli hale getirdiği bölgelere geri dönenlerin sayısının 500 bini geçtiğine dikkati çeken Sayın Cumhurbaşkanımız, bu bölgelerde uluslararası finansmanla inşa edilecek yeni yerleşim yerleriyle çok daha fazla sayıda Suriyelinin evlerine dönüşünü temin edeceklerini söylemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız medeniyetimiz, inancımız, kültürümüz ve değerlerimizde yeri olmayan yabancı düşmanlığına milletimizin ve devletimizin asla izin veremeyeceğini ifade etmiştir."


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Kaynak: DHA

Yüksek İstişare Kurulu, Fahrettin Altun, Türkiye, GÖÇ, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İletişim Başkanı Altun: YİK toplantısında ülkede bulunan yabancılara dair konular ele almıştır - Son Dakika


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