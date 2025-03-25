İletişim Başkanlığı\'ndan Bahçeli\'nin entübe edildiği iddiasına yalanlama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 5 Şubat'ta geçirdiği operasyonun ardından sağlığının git gide bozulduğu ve yakın zamanda entübe edildiğine yönelik iddia büyük tartışma yarattı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN YALANLAMA

Bazı basın yayın organlarında da yer alan haberlere ilişkin açıklama ise İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi.

"SAĞLIK DURUMUNDA DEĞİŞİKLİK YOKTUR"

Resmi X hesabından yapılan açıklamada "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Devlet Bahçeli entübe edildi' iddiası doğru değildir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.

"EVİNDE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRMEKTEDİR"

5 Şubat 2025 tarihinde kalp ameliyatı geçiren Devlet Bahçeli, planlanmış istirahat süresi içerisindedir. Evinde çalışmalarını sürdürmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.