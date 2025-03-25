İletişim Başkanlığı'ndan Bahçeli'nin entübe edildiği iddiasına yalanlama - Son Dakika
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Politika

İletişim Başkanlığı'ndan Bahçeli'nin entübe edildiği iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı\'ndan Bahçeli\'nin entübe edildiği iddiasına yalanlama

5 Şubat'ta kalp ameliyatı geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin entübe edildiğine yönelik iddia kamuoyunda infiale neden oldu. İletişim Başkanlığı'ndan söz konusu haberlere ilişkin yapılan açıklamada "Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Planlanmış istirahat süresi içinde bulunan Bahçeli, evinde çalışmalarını sürdürmektedir" denildi.

25.03.2025 14:20
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 5 Şubat'ta geçirdiği operasyonun ardından sağlığının git gide bozulduğu ve yakın zamanda entübe edildiğine yönelik iddia büyük tartışma yarattı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN YALANLAMA

Bazı basın yayın organlarında da yer alan haberlere ilişkin açıklama ise İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi.

"SAĞLIK DURUMUNDA DEĞİŞİKLİK YOKTUR"

Resmi X hesabından yapılan açıklamada "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Devlet Bahçeli entübe edildi' iddiası doğru değildir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.

"EVİNDE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRMEKTEDİR"

5 Şubat 2025 tarihinde kalp ameliyatı geçiren Devlet Bahçeli, planlanmış istirahat süresi içerisindedir. Evinde çalışmalarını sürdürmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.

İletişim Başkanlığı'ndan Bahçeli'nin entübe edildiği iddiasına yalanlama

Devlet Bahçeli, Politika, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika İletişim Başkanlığı'ndan Bahçeli'nin entübe edildiği iddiasına yalanlama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • 205622:
    çalışma derken bahçe mi belliyo adam yoğun bakımda öldü ölecek 151 29 Yanıtla
  • xpwzxtzxjq:
    MHP’nin başına sülayman soylu geçmelidir. 23 142 Yanıtla
  • fatih Tandoğar:
    ülke bu kadar karışıkken, hiç sesini çıkarmayıp ölü gibi durması düşündürücü... 139 17 Yanıtla
  • burhan kıraç:
    Hakkım 2 cihanda Haram olsun .......demiş bir yazar son satırlarında..... 91 16 Yanıtla
  • Bilal İnci:
    Dün arayacaktı,aramadı,merak ettim,başına bir hal mi geldi diye :-D 83 12 Yanıtla
  • h.m.633463:
    allah aşkına kimi kandırıyoruz adam ote tarafta 70 10 Yanıtla
  • Apple User:
    önde gelen siyasetçi neden hasta ziyaretine gidilmiyor sır gibi gizleniyor Allah şifa versin 44 20 Yanıtla
  • Murat Gürsen:
    ELLLLL FATİHA.... 48 10 Yanıtla
  • Fırat Duran:
    Çıksın ozaman iki kelam etsin, millet YouTube da saçmalıyor çünkü, yok öldü gizliyorlar bilmem ne. Ya gizlemeleri ne fayda sağlayacak? Boş boş teori üretiyorlar. 37 8 Yanıtla
  • bülent yılmaz:
    nerden yönetiyor la mhpdem takımını 38 5 Yanıtla
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