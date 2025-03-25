MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 5 Şubat'ta geçirdiği operasyonun ardından sağlığının git gide bozulduğu ve yakın zamanda entübe edildiğine yönelik iddia büyük tartışma yarattı.
Bazı basın yayın organlarında da yer alan haberlere ilişkin açıklama ise İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi.
Resmi X hesabından yapılan açıklamada "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Devlet Bahçeli entübe edildi' iddiası doğru değildir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.
5 Şubat 2025 tarihinde kalp ameliyatı geçiren Devlet Bahçeli, planlanmış istirahat süresi içerisindedir. Evinde çalışmalarını sürdürmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.
Son Dakika › Politika › İletişim Başkanlığı'ndan Bahçeli'nin entübe edildiği iddiasına yalanlama - Son Dakika
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