İlham Aliyev'in İsrail çıkışı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşılamaya gitmemesi dikkat çekti - Son Dakika
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Politika

İlham Aliyev'in İsrail çıkışı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşılamaya gitmemesi dikkat çekti

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İsrail çıkışı ile tartışmalara neden olan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 4. Antalya Diplomatik Forumu'na katılmak üzere Türkiye'ye geldi. Aliyev ve eşi, Antalya Havalimanı'nda Vali Hulusi Şahin ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Ancak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşılamaya gitmemesi dikkat çekti.

11.04.2025 10:39  Güncelleme: 11:26
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in İsrail çıkışı sonrası tartışmalar sürmeye devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle 4. Antalya Diplomatik Forumu'na katılmak üzere Türkiye'ye geldi.

İlham Aliyev'in İsrail çıkışı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşılamaya gitmemesi dikkat çekti


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KARŞILAMAYA GİTMEDİ

Antalya Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi, Mehriban Aliyeva, Antalya Valisi Hulusi Şahin ve diğer resmi yetkililer tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise karşılamaya gitmemesi dikkat çekti.

İSRAİL ÇIKIŞI BÜYÜK TARTIŞMALARA NEDEN OLMUŞTU

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ADA Üniversitesi'nde düzenlenen "Yeni Bir Dünya Düzenine Doğru" adlı uluslararası forumda tepkilere neden olan bir çıkışta bulunmuştu.

Aliyev, Türkiye'yi kardeş ve müttefik ülke olarak, İsrail'i de dost ülke olarak nitelendirmişti.

Konuşmasında "Bu iki ülke arasındaki anlaşmazlıklardan rahatsızız. Azerbaycan, Türkiye ile İsrail arasında ilk uzlaşmaya arabuluculuk yaptı. İlk kriz döneminde iki ülkenin tutumlarının birbirine yakınlaştırılmasında aktif rol oynadık. Bunlar kapalı kapılar arkasında yapılıyordu ve bunu duyurmadık" ifadelerine yer vermişti.

İlham Aliyev\'in İsrail çıkışı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın karşılamaya gitmemesi dikkat çekti
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Son Dakika Politika İlham Aliyev'in İsrail çıkışı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşılamaya gitmemesi dikkat çekti - Son Dakika

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