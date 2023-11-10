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İlk karşılaşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel Anıtkabir'de tokalaştı - Son Dakika

İlk karşılaşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel Anıtkabir'de tokalaştı

10.11.2023 11:16  - Güncelleme: 11:39

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'in genel başkan olmasının ardından ilk kez Anıtkabir'de tokalaştı. İki liderin tokalaşma anında yüz ifadeleri dikkat çekti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreniyle anıldı. Parti genel başkanlarının katıldığı törende Özgür Özel, CHP Genel Başkanı sıfatıyla ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Anıtkabir'de tokalaştı.

İlk karşılaşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel Anıtkabir'de tokalaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanında; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bakanlar, yüksek yargı üyeleri, komuta kademesi yer aldı.

ERDOĞAN'DAN ÖZEL YORUMU

Özbekistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtla Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'le ilgili "Biri Demirtaş'a selam gönderiyor. Biri Kavala'ya selam gönderiyor. Aynı şekilde diğeri de onlara selam veriyor. Şimdi bunlar hala Demirtaş'a selam gönderirsem ben güçlenirim havasındalar. Kavala'ya selam gönderirsem güçlenirim diye düşünüyorlar. Yahu güçlenemezsin. Sen de kaybedeceksin. Öbürü de kaybedecek. Eğer bu parti Atatürk'ün partisiyse Atatürk'ün partisinde milli olmayan, yerli olmayan kimse barınamaz ve barınamayacaktır. Şimdi 31 Mart bunun kantarı olacak ve bu kantarda İstanbul, Ankara başta olmak üzere inşallah Cumhur İttifakı gereğini yapacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi başına kimi getirirse getirsin değişmez, değişemez" dedi.

ÖZEL: STRESİNİ ANLIYORUM

CHP lideri Özgür Özel ise gazetecilerin "Erdoğan'ın size yönelik açıklamalarına değerlendirmeniz olur mu?" sorusuna, "Erdoğan bundan sonra geçen her günün, kendisi açısından daha zor, bizim açımızdan daha moralli olacağını biliyor. Erdoğan'ın stresini, içindeki karabasanı anlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nden endişe etmeye devam etsin" yanıtını vermişti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel, Anıtkabir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İlk karşılaşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel Anıtkabir'de tokalaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İlk karşılaşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel Anıtkabir'de tokalaştı - Son Dakika
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