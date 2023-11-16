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İmamoğlu, Ahmet Kaya'yı unutmadı! Düştüğü nota kızan da, helal olsun diyen de var  - Son Dakika

İmamoğlu, Ahmet Kaya'yı unutmadı! Düştüğü nota kızan da, helal olsun diyen de var

16.11.2023 16:48  - Güncelleme: 16:53

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ahmet Kaya'nın 23'üncü ölüm yıldönümü nedeniyle dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. İmamoğlu paylaşımında ''Kimimizin gizli gizli, kimimizin açık açık dinlediği Ahmet Kaya'yı vefat yıl dönümünde rahmetle anıyorum'' ifadelerine yer verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ahmet Kaya'nın ölümünün 23. yılında bir mesaj yayımladı. İmamoğlu, sosyal medya hesabından Ahmet Kaya'nın henüz yaşarken sarf ettiği ettiği "Ölürsem istediğim bir tek şey var. Asla 'Bu ülkeyi sevmiyor' demesinler. Ben Edirne'den Ardahan'a kadar bu ülkeyi çok sevdim" sözlerine ve mezarı başında çektirdiği bir fotoğrafa yer verdi.

"KİMİMİZ GİZLİ GİZLİ, KİMİMİZ AÇIK AÇIK DİNLEDİK"

İmamoğlu, paylaşımında, "Kimimizin gizli gizli, kimimizin açık açık dinlediği Ahmet Kaya'yı vefat yıl dönümünde rahmetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.

İşte İmamoğlu'nun o paylaşımı;

İmamoğlu, Ahmet Kaya'yı mezarı başında dua ettiği fotoğrafla andı! Kullandığı ifadeler dikkat çekiyor

Paylaşımından dolayı İmamoğlu'nu destekleyenler kadar eleştirenler de oldu.

İşte gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları;

İmamoğlu Ahmet Kaya'yı andı: Kimimiz gizli gizli, kimimiz açık açık dinledik
İmamoğlu Ahmet Kaya'yı andı: Kimimiz gizli gizli, kimimiz açık açık dinledik
İmamoğlu Ahmet Kaya'yı andı: Kimimiz gizli gizli, kimimiz açık açık dinledik
İmamoğlu Ahmet Kaya'yı andı: Kimimiz gizli gizli, kimimiz açık açık dinledik
İmamoğlu Ahmet Kaya'yı andı: Kimimiz gizli gizli, kimimiz açık açık dinledik

Ekrem İmamoğlu, Ahmet Kaya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu, Ahmet Kaya'yı unutmadı! Düştüğü nota kızan da, helal olsun diyen de var  - Son Dakika


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SON DAKİKA: İmamoğlu, Ahmet Kaya'yı unutmadı! Düştüğü nota kızan da, helal olsun diyen de var  - Son Dakika
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