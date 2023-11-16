İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ahmet Kaya'nın ölümünün 23. yılında bir mesaj yayımladı. İmamoğlu, sosyal medya hesabından Ahmet Kaya'nın henüz yaşarken sarf ettiği ettiği "Ölürsem istediğim bir tek şey var. Asla 'Bu ülkeyi sevmiyor' demesinler. Ben Edirne'den Ardahan'a kadar bu ülkeyi çok sevdim" sözlerine ve mezarı başında çektirdiği bir fotoğrafa yer verdi.
İmamoğlu, paylaşımında, "Kimimizin gizli gizli, kimimizin açık açık dinlediği Ahmet Kaya'yı vefat yıl dönümünde rahmetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.
İşte İmamoğlu'nun o paylaşımı;
Paylaşımından dolayı İmamoğlu'nu destekleyenler kadar eleştirenler de oldu.
İşte gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları;
Son Dakika › Politika › İmamoğlu, Ahmet Kaya'yı unutmadı! Düştüğü nota kızan da, helal olsun diyen de var - Son Dakika