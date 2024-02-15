İmamoğlu, AK Parti'nin seçim ofisini ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu, AK Parti'nin seçim ofisini ziyaret etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Beyoğlu Belediye Başkan adayı İnan Güney ile birlikte Beyoğlu turu yaptı. İmamoğlu, vatandaşlarla buluşarak desteklerini isteyen İmamoğlu, AK Parti'nin Beyoğlu seçim ofisine de ziyaret etti.

15.02.2024 12:54  Güncelleme: 12:58
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31 Mart yerel seçimleri için geri sayım devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Beyoğlu Belediye Başkan adayı İnan Güney ile birlikte kısa bir ilçe turu yaptı. Vatandaşlardan destek isteyen İmamoğlu, AK Parti'nin Beyoğlu seçim ofisine de ziyaret etmesi dikkatlerden kaçmadı.

İmamoğlu, AK Parti\'nin seçim ofisini ziyaret etti

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Son Dakika Politika İmamoğlu, AK Parti'nin seçim ofisini ziyaret etti - Son Dakika

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