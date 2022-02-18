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İmamoğlu, "Allahın suyundan nasıl para istiyorsunuz?" sorusunu yönelten muhabire rakamla cevap verdi - Son Dakika

İmamoğlu, "Allahın suyundan nasıl para istiyorsunuz?" sorusunu yönelten muhabire rakamla cevap verdi

18.02.2022 15:29
İmamoğlu, "Allahın suyundan nasıl para istiyorsunuz?" sorusunu yönelten muhabire rakamla cevap verdi

İBB Başakanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ'deki suya zam tartışması hakkında açıklamalarda bulundu. İmamoğlu bir muhabirin "Allah'ın suyu, bedava sudan nasıl para istiyorsunuz' deniyor. Ne diyorsunuz bununla ilgili?" sorusuna; "Allah'ın suyu" dediğiniz su için, biz devlete 3 milyar TL elektrik faturası ödüyoruz" yanıtını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün İSKİ'deki suya zam tartışması hakkında açıklamalarda bulundu. Değerlendirmelerinin sonunda muhabirlerin sorularını cevaplayan İmamoğlu'na; "Allah'ın suyu, bedava sudan nasıl para istiyorsunuz' deniyor. Ne diyorsunuz bununla ilgili?" denildi.

"SİZ DİREKT SORSAYDINIZ CEVAP TARZIM FARKLI OLURDU"

Soruyla birlikte tansiyonun yükseldiği anlarda İmamoğlu, muhabire şöyle yanıt verdi: "Valla Fatma Hanım bu soruyu 'Deniliyor' değil ben soruyorum deseydiniz benim size cevap tarzım farklı olurdu. Niye derseniz 'Allah'ın suyu' dediğiniz su için, biz devlete 3 milyar TL elektrik faturası ödüyoruz. 'Allah'ın suyu' dediğiniz suyu temizlemek için geçen senden bugüne ülkeyi kötü yönetenlerin kur ve faiz politikaları yüzünden, para politikaları yüzünden, dövizden, enflasyondan yüzde 300 fark ödüyoruz."

Elindeki grafiği gösteren İmamoğlu, "Yani şu tablo, bu şehir yatırım yapıyor ve bu şehir şu anda onların ihmal ettiği müsilaj meselesinden dolayı 1 milyar Euroluk yatırım yapmak zorunda. Yani ne demek biliyor musunuz 1 milyar Euro fazla değil 8 ay önce 8 milyar Türk Lirası'ydı. Şu anda 16 milyar Türk Lirası. Neredeyse iki katı. Dolayısıyla keşke Allah, he yaradanın yarattığı suya da karıştılar. Yağmur yağmadı diye sevinenleri ben hatırlıyorum" dedi.

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Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu, 'Allahın suyundan nasıl para istiyorsunuz?' sorusunu yönelten muhabire rakamla cevap verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İmamoğlu, "Allahın suyundan nasıl para istiyorsunuz?" sorusunu yönelten muhabire rakamla cevap verdi - Son Dakika
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