İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 11 gün önce tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dikkat çeken bir röportaj verdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kapsayıcı, birleştirici bir liste yaparak kurultaydan sonra yeni bir başlangıç gerçekleştireceğine inandığını söyleyen İmamoğlu, Cumhuriyet Gazetesi'nden Mustafa Balbay'a yol haritasına ilişkin de önemli bilgiler verdi.
İmamoğlu "Benim kafamda daha çok olağanüstü kurultay sonrasında yapacaklarımız var. Tarihi bir başlangıç yapacağız. Ankara'da ve İstanbul'da cumhurbaşkanlığı ofisleri kuracağız. Merkez Ankara olacak ama İstanbul'da büyük ölçüde başlatmış olduğumuz çalışmalar hız kesmeden devam edecek.
Adalet sistemindeki çürümüşlüğü, kuralları ve kurumları ortadan kalkmış bu tek kişilik anlayışı yeneceğiz. Buna inancım tamdır. Hiç kimsenin bu başarıya şüpheyle bakmamasını dilerim. Bizim gücümüz, haklılığımıza ve hedefimize olan inancımızdan geliyor. Ant olsun ki başaracağız" dedi.
Son Dakika › Politika › İmamoğlu: Ankara ve İstanbul'da cumhurbaşkanlığı ofisleri kuracağız - Son Dakika
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