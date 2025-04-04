İmamoğlu: Ankara ve İstanbul'da cumhurbaşkanlığı ofisleri kuracağız - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu: Ankara ve İstanbul'da cumhurbaşkanlığı ofisleri kuracağız

İmamoğlu: Ankara ve İstanbul\'da cumhurbaşkanlığı ofisleri kuracağız

Silivri Cezaevi'nde röportaj veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Pazar günü yapılacak CHP kurultayı için dikkat çeken ifadeler kullandı. İmamoğlu "Olağanüstü kurultay sonrasında tarihi bir başlangıç yapacağız. Ankara'da ve İstanbul'da cumhurbaşkanlığı ofisleri kuracağız. Merkez Ankara olacak ama İstanbul'da büyük ölçüde başlatmış olduğumuz çalışmalar hız kesmeden devam edecek" dedi.

04.04.2025 08:56
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 11 gün önce tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dikkat çeken bir röportaj verdi.

"ÖZEL KURULTAYDAN SONRA YENİ BİR BAŞLANGIÇ GERÇEKLEŞTİRECEK"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kapsayıcı, birleştirici bir liste yaparak kurultaydan sonra yeni bir başlangıç gerçekleştireceğine inandığını söyleyen İmamoğlu, Cumhuriyet Gazetesi'nden Mustafa Balbay'a yol haritasına ilişkin de önemli bilgiler verdi.

"TARİHİ BİR BAŞLANGIÇ YAPACAĞIZ"

İmamoğlu "Benim kafamda daha çok olağanüstü kurultay sonrasında yapacaklarımız var. Tarihi bir başlangıç yapacağız. Ankara'da ve İstanbul'da cumhurbaşkanlığı ofisleri kuracağız. Merkez Ankara olacak ama İstanbul'da büyük ölçüde başlatmış olduğumuz çalışmalar hız kesmeden devam edecek.

"ANT OLSUN Kİ BAŞARACAĞIZ"

Adalet sistemindeki çürümüşlüğü, kuralları ve kurumları ortadan kalkmış bu tek kişilik anlayışı yeneceğiz. Buna inancım tamdır. Hiç kimsenin bu başarıya şüpheyle bakmamasını dilerim. Bizim gücümüz, haklılığımıza ve hedefimize olan inancımızdan geliyor. Ant olsun ki başaracağız" dedi.

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Son Dakika Politika İmamoğlu: Ankara ve İstanbul'da cumhurbaşkanlığı ofisleri kuracağız - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mehmet Emin Aloş:
    bu o ç hala niye konuşuyor İngiliz uşağı 0 0 Yanıtla
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