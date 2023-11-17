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İmamoğlu başarılı mı? Yerel seçimlere sayılı günler kala çok konuşulacak İstanbul anketi - Son Dakika

İmamoğlu başarılı mı? Yerel seçimlere sayılı günler kala çok konuşulacak İstanbul anketi

Yerel seçimler için geri sayım devam ederken İstanbul'da yaşayanlara İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun durumu soruldu. Anket sonuçlarına göre; İstanbul'da yaşayanların yüzde 29'u İmamoğlu'nu başarılı bulurken, yüzde 22'lik kesim ise başarısız bulduğunu ifade etti. Ankete katılanlara AK Parti'nin İBB adayları arasında geçen Murat Kurum, Fahrettin Koca ve Şadi Yazıcı'nın tanınırlık oranları da soruldu.

17.11.2023 12:46  - Güncelleme: 12:52

Türkiye mart ayında yapılacak seçimlere kilitlenmişken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak Reaksiyon Araştırma şirketi, İstanbul'da yaşayanlara İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun durumunu sordu. Çıkan sonuca göre; yüzde 29'luk kesim İmamoğlu'nu başarılı buluyor.

BAŞARISIZ BULANLARIN ORANI YÜZDE 22

CHP kurultayından güçlenerek çıkan İmamoğlu'nu başarısız bulanların oranı ise yüzde 22 olarak tespit edildi. Aynı ankette İmamoğlu ne başarılı, ne de başarısız bulduğunu ifade edenlerin oranı yüzde 25, çok başarılı bulduğunu ifade edenlerin oranı yüzde 13, çok başarısız bulduğunu ifade edenlerin oranı ise yüzde olarak belirlendi.

CHP GENÇLERİN OYUNU ALIYOR

AK Parti'nin en az oyu 18-24 yaş grubundan alıyor. Bu grupta AK Parti'nin oyu yüzde 32,8… CHP ise 18-24 yaş grubundan yüzde 47,4 oy topluyor. CHP'nin 25-34 yaş grubunda aldığı oy oranı da AK Parti'nin üzerinde. Bu yaş grubunda CHP oyu yüzde 48,1, AK Parti oyu ise 41,4'te.

İmamoğlu başarılı mı? Yerel seçimlere sayılı günler kala çok konuşulacak İstanbul anketi

AK PARTİ'NİN İBB ADAYI KİM OLMALI?

Ankete göre ismi AK Parti'nin büyükşehir adayları arasında geçen Murat Kurum'u İstanbullunun yüzde 91'i tanıyor. Bu oran Fahrettin Koca'da yüzde 96 olarak ankete yansımış. Tevfik Göksu'nun tanınırlık oranı yüzde 87. Şadi Yazıcı'nın yüzde 83, Hilmi Türkmen ve Ergun Turan'ın ise yüzde 81.

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Son Dakika Politika İmamoğlu başarılı mı? Yerel seçimlere sayılı günler kala çok konuşulacak İstanbul anketi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İmamoğlu başarılı mı? Yerel seçimlere sayılı günler kala çok konuşulacak İstanbul anketi - Son Dakika
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