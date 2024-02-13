İmamoğlu, bir talimatıyla salondaki herkese ceketini çıkarttırdı

Cemal Hekim: Ya hee hee ALI YANIK vede Beşiktaş 1903 BOŞ YAPMADA yarışıyorsunuz bee bu saatten sonra partisinin liderliğinden baska hic birşey kazanamaz siz burda kendi çapınızda boş yapın anca böyle avutursunuz HAYALPERESTLER 33 10