İmamoğlu, bir talimatıyla salondaki herkese ceketini çıkarttırdı - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu, bir talimatıyla salondaki herkese ceketini çıkarttırdı

İstanbul ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında ceketini çıkartıp kolları sıvayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, salondaki partililerden de ceketini çıkarmasını istedi. İmamoğlu'nun talimatı sonrası salondaki partililer hep birlikte ceketlerini çıkarttı.

13.02.2024 12:10  Güncelleme: 12:36
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CHP'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısı başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, partisinin ilçe adaylarının tanıtım toplantısında salondan gelen sloganlar üzerine ceketini çıkartıp kolları sıvadı. İmamoğlu, "Bu salonda kaç kişi ceketini çıkartabilir?" diye sorunca salondakilerin de ayağa kalkıp ceketini çıkartmaya başladı görüldü.

31 Mart 2024'te düzenlenecek yerel seçimler öncesi çalışmalar hız kesmiyor. CHP'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında salondan gelen "Ceketi çıkar, kolları sıva" sloganları üzerine İmamoğlu, ceketini çıkarıp gömleğinin kollarını sıvadı.

"BU SALONDA KAÇ KİŞİ CEKETİNİ ÇIKARTABİLİR"

Kürsüde konuştuğu esnada salondan gelen tezahürat üzerine ceketini çıkartıp kolları sıvayan İmamoğlu, aynısını salondaki partililerden de istedi. "Bu salonda kaç kişi ceketini çıkartabilir?" diyen İmamoğlu'nun istediği üzerine ayağa kalkan partililer ceketlerini çıkartmaya başladı.

İmamoğlu, bir talimatıyla salondaki herkese ceketini çıkarttırdı

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Akademi Metalurji: CACIK OLMAZ 116 48 Yanıtla
  • UnDrGLsN: Şebek 84 40 Yanıtla
  • ALI YANIK: Cumhurbaşkanı talimat veriyor normaldir. 33 89 Yanıtla
  • astragan: Şuna biri şapka versinde şapkayı takıp çıkarsın, zırt pırt soyunmasın essahtan bişi beceriyomuş gibi. Depreme, trafiğe çözüm üretemiyolar madem bunlara ittireceksin yolda kalan iett'leri.. hakediyolar; hazır kolları da sıvamışlar :) 72 33 Yanıtla
  • Murat Celik: Helal sana sizi cumhurbaşkanı olarak görmek istiyoruz bu ülkenin ihtiyacı var 29 67 Yanıtla
  • astragan: evet evet hazır kolları da sıvalı bunlara ittireceksin iett'leri. başka bişi de gelmiyo zaten ellerinden :) 48 27 Yanıtla
  • Kubilay Turkyilmaz: Hani koyunlar birbirini takip eder sonrada uçurumdan düşerler ya ha işte böyle birşey 35 23
  • Cemal Hekim: Ya hee hee ALI YANIK vede Beşiktaş 1903 BOŞ YAPMADA yarışıyorsunuz bee bu saatten sonra partisinin liderliğinden baska hic birşey kazanamaz siz burda kendi çapınızda boş yapın anca böyle avutursunuz HAYALPERESTLER 33 10
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Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

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