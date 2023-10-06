İmamoğlu bu kez Fatih Sultan Mehmet üzerinden Kılıçdaroğlu'na mesaj verdi - Son Dakika

İmamoğlu bu kez Fatih Sultan Mehmet üzerinden Kılıçdaroğlu'na mesaj verdi

Son Güncelleme: 06.10.2023 18:14

CHP'de değişim tartışmalarının öncülerinden olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na bu kez Fatih Sultan Mehmet üzerinden bir mesaj verdi. İmamoğlu, "Fatih Sultan Mehmet nice komutanın fethetmek istediği İstanbul'u fethetti. Fethinin özelliği aslında şuydu; Fatih Sultan Mehmet daha önce kaybedenlerin yaptığı şeyi yapmadı. Değiştirdi. Bizim de gönülleri fethetmek için yol ve yöntem bulma zorunluluğumuz vardır" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'nde katıldığı bir açılış töreninde İstanbul'un fethi ve Fatih Sultan Mehmet üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mesaj verdi.

FATİH'İN STRTEJİSİYLE MEYDAN OKUDU

"Fatih Sultan Mehmet nice komutanın nice insanın fethetmek istediği İstanbul'u fethetti. Fethinin özelliği aslında şuydu: Fatih Sultan Mehmet daha önce kaybedenlerin yaptıklarını yapmadı, değiştirdi." diyen İmamoğlu, "İnsanlarda mantalite değişimini, komutanlarıyla oturup onların fikirlerini, askerlerinde mücadele biçimindeki değişimle, 21 yaşında İstanbul'u fethetti. Bizim de gönülleri fethetmek için yol ve yöntem bulma zorunluluğumuz vardır. Memlekette itibarsız hale gelen siyaset alanının, siyasetçi sahasının itibarlı bir hale gelmesi için hep birlikte çok güçlü bir değişime muhtaç olduğumuzu, milletimizin buna ihtiyaç duyduğunu ve hep birlikte buna katkı sunmamız gerektiğini buradan bir kez daha hem Beylikdüzü halkımıza hem de bütün İstanbulumuza duyurmak isterim." ifadelerini kullandı.

GÖZLER 8 EKİM'DE YAPILACAK PROVADA

CHP'nin 4-5 Kasım'da yapılacak olan 38. Olağan Kurultayı öncesinde gözler, 8 Ekim Pazar günü yapılacak İstanbul İl Kongresi'ne çevrildi. Çekişmeli bir yarışın yaşanması beklenen İstanbul İl Kongresi, parti kulislerinde, 38. Olağan Büyük Kongre'deki genel başkanlık yarışının da "provası" olarak görülüyor. Kongrede, il başkanlığı için eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ile Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik yarışacak. Partide Canpolat, "genel merkezin adayı" olarak nitelendirilirken, Çelik'e genel başkan adayı Özgür Özel'in yanında yer alan "değişimciler" destek veriyor.

"İSTANBUL'U ALAN KURULTAYI DA ALIR"

CHP İstanbul İl Kongresi'ne günler kala, parti kulislerinde en sık "İstanbul'u alan kurultayı da alır" ifadesi duyuluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın genel seçimlere yönelik "İstanbul'u alan Türkiye'yi alır" sözlerinden esinlenen bu ifadeyi CHP'liler, Pazar günü yapılacak İstanbul İl Kongresi için kullanıyor.

Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu bu kez Fatih Sultan Mehmet üzerinden Kılıçdaroğlu'na mesaj verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İmamoğlu bu kez Fatih Sultan Mehmet üzerinden Kılıçdaroğlu'na mesaj verdi - Son Dakika
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