İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayıp 'hodri meydan' dedi - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayıp 'hodri meydan' dedi

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Sosyal medya gazıyla, bindirilmiş kıtaların tezahüratları eşliğinde koltuk rüyası görenleri uyandırmak için en etkili ilaç sandıktır" ifadelerine yer verdiği sosyal medya paylaşımını alıntılayarak, "Millet büyüktür, hodri meydan, hemen seçim!" çağrısında bulundu.

02.02.2025 21:21
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"HODRİ MEYDAN, HEMEN SEÇİM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Sosyal medya gazıyla, bindirilmiş kıtaların tezahüratları eşliğinde koltuk rüyası görenleri uyandırmak için en etkili ilaç sandıktır."ifadelerine yer verdiği paylaşımı alıntılayan İmamoğlu, "Hodri meydan hemen seçim" dedi. İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Milletimiz için, en etkili ilaç sandıktır. Ülkemizin derhal sandığa ihtiyacı vardır. Millet büyüktür! HODRİ MEYDAN HEMEN SEÇİM"

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayıp 'hodri meydan' dedi

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler eyer vermişti: "Sosyal medya gazıyla, bindirilmiş kıtaların tezahüratları eşliğinde koltuk rüyası görenleri uyandırmak için en etkili ilaç sandıktır. Bunun için AK Parti olarak 2028 cumhurbaşkanlığı ve 2029 mahallî idareler seçimlerine çok sıkı hazırlanmak mecburiyetindeyiz. Yurt dışıyla birlikte 65 milyonu bulan seçmenlerimizin her birinin gönlünü kazanmak, desteğini almak için çok yönlü bir çalışma yürüteceğiz. Küresel ve bölgesel etkinliğimizi artırırken bir yandan da insanımızın bizar olduğu hepimizin malumu sorunların çözümünü hızlandıracağız. Buna paralel olarak yapacağımız, güçlü bir vizyonu, kapsamlı bir programı, iddialı projeleri içeren iyi bir hazırlıkla milletimizin karşısına çıkacağız. Böylece eser ve hizmet siyasetimizin çıtasını çok daha yükseğe taşıyacağız. Niyet hayır, akıbet hayır diyerek yeni dönemimizin ve yürüteceğimiz bilinçli, planlı, programlı, kuşatıcı, hasbi, harbi çalışmaların şimdiden hayırlara tebdil olmasını diliyorum."

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayıp 'hodri meydan' dedi
İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın paylaşımını alıntılayıp \'hodri meydan\' dedi

Ekrem İmamoğlu, Sosyal Medya, Politika, 3-sayfa, Yaşam, Medya, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayıp 'hodri meydan' dedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Kubilay Gençtürk:
    yavaş gel İmamoğlu ne o sen önce millettin sana verdiği görevin hakkıyla görevini yap.. senin NE HADDİNE SEÇİM İSTEMEK HANGİ VASIFLA..? HANGİ YETKİYLE...? HODRİ MEYDANMIŞ...! 28 13 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    imamogluna +1 yazın benim icin lutfen. 8 13 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    vallaha akp nin karşısına kim çıkarsa ona oy veririm. adamlar dini allahi kullanarak ultra lüks dokunulmaz bir hayat yaşıyorlar torun torba. ülkeyi 25 yıldır yönetip her kötüyü başkasına yapıştıran onlar. 2 5 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    İstanbul belediye başkanı seçim istemiş önce şu İstanbul'un sorunlarını bir gider sonra seçimlere bakarız imamın oğlu 0 0 Yanıtla
  • Alp Uganer:
    silkeleme zamanii 0 0 Yanıtla
  • Kara kartal null:
    korkulu rüya Ekrem İmamoğlu 0 0 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    İmamın oğlu topunuz gelin belediye başkanlığıne benzemez bu iş 0 0 Yanıtla
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