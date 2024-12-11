\'İmamoğlu davasına bakan hakim sürüldü\' iddiasına Yılmaz Tunç\'tan belgeli yanıt

Zerrin Karakütük:

birde devlet bu tiplerle uğraşıyor heyallahım ya o sanatçılar bu fakir halkın alın terini alması dahi utanç verici nice dar gelirliye üniversite de çocuk okutan aileler var evsiz insanlar var konser vermiş kendi paranla ver konserini halkın parasını kime sordun bu tiplere verirken oh senede bir konser ver bir kaç sene lüx içinde yaşa zaten o sanatçılar ücretli konserden ne kadar gelir elde ettiği kimseyi ilgilendirmez fakat halkın parası ile yapılan bu yetim hakkıdır devleti yönetmeye talip sözde birde bunlar devlet adamlığı bu mu