'İmamoğlu davasına bakan hakim sürüldü' iddiasına Yılmaz Tunç'tan belgeli yanıt - Son Dakika
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Politika

'İmamoğlu davasına bakan hakim sürüldü' iddiasına Yılmaz Tunç'tan belgeli yanıt

\'İmamoğlu davasına bakan hakim sürüldü\' iddiasına Yılmaz Tunç\'tan belgeli yanıt

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davaya bakan hakimin sürüldüğü iddialarına verdiği yanıtta ''Bahsettiğiniz hakim, İBB Başkanı'nın avukatı tarafından reddi hakim talebinde bulunulan hakim'' ifadelerini kullandı.

11.12.2024 00:36
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada, hakimin Samsun'a sürüldüğü iddialarına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından yalanlandı.

İMAMOĞLU'NUN AVUKATLARI REDDİ HAKİM TALEP ETMİŞ

Tunç, TBMM'de devam eden bütçe görüşmelerinde konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada, hakimin Samsun'a sürüldüğü iddialarına yanıt veren Tunç, İmamoğlu avukatının yaptığı bir başvuruyu milletvekillerine gösterdi.

Tunç, "İBB Başkanı hakkında devam eden yargılamada, yargılamayı yapan hakimin Samsun'a sürüldüğüne ilişkin bazı milletvekilleri görüş beyan etti. Bahsettiğiniz hakim, İBB Başkanı'nın avukatı tarafından 'Tarafsızlığınızdan şüphe ediyoruz, sizi reddediyoruz' dediği hakim. Kendi reddettiğiniz hakimin, HSK tarafından ataması yapıldığında tepki gösteriyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu, Yılmaz Tunç, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika 'İmamoğlu davasına bakan hakim sürüldü' iddiasına Yılmaz Tunç'tan belgeli yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Çelikk:
    Size Sonsuz İnanıyoruz Bakanım 11 10 Yanıtla
  • TÜRK GÜCÜ:
    Neyi doğru söylediler ki bunu söylesinler gerçek muhalefet olsalardı çoktan iktidar okurlardı yazık ülkemize böyle sığ bir muhalefet var 12 8 Yanıtla
  • Behzat null:
    Hayatları yalan ve iftiradan ibaret. 2 0 Yanıtla
  • Murat Tulum:
    Reddi Hakim talebinde bulunulan Hakim Hüseyin beyi Sayın İmamoğlu ve Avukatı istemediği içinmi Samsun'a sürdünüz Sayın Bakan. 0 1 Yanıtla
  • Zerrin Karakütük:
    birde devlet bu tiplerle uğraşıyor heyallahım ya o sanatçılar bu fakir halkın alın terini alması dahi utanç verici nice dar gelirliye üniversite de çocuk okutan aileler var evsiz insanlar var konser vermiş kendi paranla ver konserini halkın parasını kime sordun bu tiplere verirken oh senede bir konser ver bir kaç sene lüx içinde yaşa zaten o sanatçılar ücretli konserden ne kadar gelir elde ettiği kimseyi ilgilendirmez fakat halkın parası ile yapılan bu yetim hakkıdır devleti yönetmeye talip sözde birde bunlar devlet adamlığı bu mu 0 0 Yanıtla
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