İşte Ekrem İmamoğlu'nun 121 sayfalık ifadesi - Son Dakika
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Politika

İşte Ekrem İmamoğlu'nun 121 sayfalık ifadesi

İşte Ekrem İmamoğlu\'nun 121 sayfalık ifadesi

Gözaltında sorgusu devam eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasındaki ifadesi sona erdi. 121 sayfayı bulan ifadesinde İmamoğlu'nun, kendisine sorulan birçok soruya, ''Bu soruyu muhatap almıyorum. Tüm isnatları şiddetle reddederim, herhangi bir suç işlemedim.'' dediği öğrenildi.

21.03.2025 21:27
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk ve terör soruşturmasında geçtiğimiz günlerde gözaltına alındı. Emniyete götürülen İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade işlemleri sona erdi.

İMAMOĞLU: SORUŞTURMANIN HİÇBİR HUKUKİ İKNA EDİCİ YANI YOK

İmamoğlu, Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'nde ifade verdi. İmamoğlu, suçlamaları reddetti. 121 sayfayı bulan ifadesinde İmamoğlu "Bu soruyu muhatap almıyorum. Tüm isnatları şiddetle reddederim, herhangi bir suç işlemedim, suçlamaları şiddetle reddediyorum, soruşturma karalamaya ve suç üretmeye yönelik, soruşturmanın hiçbir mantıki, hukuki ve ikna edici bir yanı yok." yanıtını verdiği öğrenildi. İmamoğlu'nun Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde de ifadesi alınacak.

İmamoğlu'na, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ihaleler ve sonuçları soruldu. İmamoğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı ve geçmişteki belediye başkanları rahmetli Kadir Topbaş, sayın Ali Müfit Gürtuna ve sayın Recep Tayyip Erdoğan dahil geçmiş tüm belediye başkanlığı yapmış olan şahıslar başkan olduğu dönemlerde benim gibi ne ihalelere katılır, ne de ihalelere imza atar ne de sonuçlarını takip etmeye vakti vardır" yanıtını verdi.

"BURADA BULUNMAMIN YEGANE SEBEBİ SİYASİ MÜDAHALE"

İmamoğlu'na gözaltına alınan kişilerin fotoğrafı gösterilerek tanıyıp tanımadığı soruldu. Soruların içeriğini anladığını söyleyen İmamoğlu, "Aslında burada bulunmamın yegane sebebi hakkımda başlatılan bir siyasi müdahale ve mücadele modelidir" ifadelerini kullandı.

"SAVCILIKTA AYRINTILI YANIT VERECEĞİM"

İmamoğlu, "Halkın iradesine saygı duymayan iktidar mensuplarının tarafıma yürütmüş olduğu müdahalelerin bir biçimiyle de şu an itibariyle karşı karşıyayım. 16 milyon İstanbullunun, İstanbul tarihindeki en yüksek üç oy oranına sahip bir biçimde seçim kazanmış birisine bu soruların sorulmasını halkın iradesine dönük sürecin bir parçası olarak görüyorum. Bu sebeple bu açıklamayı yapıyorum. Devamında soracağınız sorularla ilgili olarak esas itibariyle Cumhuriyet Başsavcılığında ayrıntılı yanıt vereceğim olmakla birlikte gerekli gördüklerime de yanıt vereceğim" dedi.

"SORUYU MUHATAP ALMIYORUM"

Soruşturma kapsamında ifade veren gizli tanıkların beyanları ile ilgili 28 soru sorulan İmamoğlu 28 soruya da "Bu soruyu muhatap almıyorum" yanıtını verdi. İmamoğlu ayrıca MASAK raporu ile ilgili sorulara da, "Raporu görmediğim için sorunuzu anlayamıyorum" şeklinde cevap verdi.

İMAMOĞLU YARIN ADLİYEYE SEVK EDİLİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada İmamoğlu'nun yarın adliyeye sevk edileceğini belirtti. Açıklamada, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü ve PKK/KCK terör örgütüne yardım soruşturmalarından gözaltında bulunan şüphelilerin yarın saat 21.00 gibi adliyemizde hazır edilmeleri planlanmaktadır." denildi.

İMAMOĞLU'NUN GÖZALTINA ALINDIĞI OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan soruşturma başlatıldı.

Gözaltı kararları üzerine harekete geçen emniyet güçlerince, aralarında Ekrem İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de aralarında bulunduğu 90 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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Son Dakika Politika İşte Ekrem İmamoğlu'nun 121 sayfalık ifadesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (64)

  • Ali Yanik:
    Dik dur eğilme Türkiye seninle! 347 722 Yanıtla
    Ali Cakar :
    Türkiye hic bir zaman Sov yapan larin yaninds degildir. 58 12
    Ahmet eren Kacmaz:
    Fırıldak 3 MAYMUNU OYNUYOR zerre bilgidi yok parapanlar kır paralar cıkka 32 5
  • 5059145:
    Hırsıza gün yüzü göstermeyin.Adalete güveniyoruz. 510 168 Yanıtla
    Love Lines:
    cesaretin olsa numara koymazsın ismine. Yarın cumhurbaşkanı olduğunda sana ve senin gibilere gün yüzü göstermeyecek 11 30
    Ali Yanik:
    Adını bile yazmaya korkuyorsun ve adalete güveniyorsun zırt :) 12 20
    Ali Yanik:
    Adını yazmaya korkma paralı asker, tasmanız kimin elinde? 10 22
  • Terki viran:
    İst soydun bide ben birşey yapmadım diyorsun yüzsüz 434 145 Yanıtla
  • keke43 null:
    Televizyonda şebeklik yaparak sorulardan kurtuluyordun amaaynı taktik mahkemede işe yaramaz be eko. eko durumun hala farkında değil sanırım ?? 381 95 Yanıtla
    ABDULLAH YİĞİTOĞLU:
    Alışkanlık işte.. 20 2
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