İmamoğlu: İBB ile kayyum yan yana gelemez - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu: İBB ile kayyum yan yana gelemez

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye kayyum atanıp atanmayacağına ilişkin soruya, ''İBB ile kayyum yan yana gelemez'' şeklinde yanıt verdi.

07.11.2024 17:44
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir televizyon programında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) kayyum atanıp atanmayacağına ilişkin soruya "Hiç tavsiye etmem. Bizler bu konuda ne yapacağımızı çalıştık uzun uzun" yanıtını vermişti.

Aynı soru bugün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da soruldu.İmamoğlu, "Sayın Genel Başkan İstanbul ve kayyum kelimelerini yan yana getirmez" dedi. İmamoğlu, "16 milyon İstanbullunun öyle bir gündemi yok. İBB ile kayyum yan yana gelemez" ifadelerini kullandı.

Ayrıca olası Cumhurbaşkanlığı adaylığı da sorulan İmamoğlu, "Gündemimizde şu an memleketteki hukuksuzluğu, adaletsizliği gidermek var. İşimizi iyi yapacağız. Onu günü geldiğinde millet belirler" dedi.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir televizyon programında " İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) kayyum atanır mı?" sorusuna yanıt vermiş ve, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) kayyum atamalarını hiç tavsiye etmem. Bizler bu konuda ne yapacağımızı çalıştık uzun uzun. Ne yapacağımızla ilgili ilk dakikadan itibaren parti ne yapacak, il ne yapacak, diğer iller ne yapacak, İBB ne yapacak, Ekrem Bey ne yapacak? Gün gün, dakika dakika, 4 hafta kadar seri toplantılar yaparak çalıştık duruyor. Biz bunun gerçekleşmesini olası ve olanaklı görmüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu: İBB ile kayyum yan yana gelemez

Ekrem İmamoğlu, Politika, 3-sayfa, Kayyum, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu: İBB ile kayyum yan yana gelemez - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Nejat Genc:
    kendini Amma havalara Sokmuşsun lan 36 13 Yanıtla
  • Alim S Ibrahimoğlu:
    Her lafında 16 milyon . 16 milyonunun bir kısmı iett otobüsü ittiriyor öbürleri trafikte sürünüyor geri kalanlar da senin gibiler yani istanbulun dışına kaçıyor tatile her fırsatta . Sen kredini çoktan bitirdin . 32 8 Yanıtla
  • Recep Türkkay:
    bay kibir 30 6 Yanıtla
  • Alparslan Dövücü:
    Sen bu kafayla gidersen kayyumda gelir siyasi yasakta demleniyorsun 22 5 Yanıtla
  • Celil Başer:
    kuyruk acısı dursuknyere kayyum diyip duruyor kendide biliyor ibb ye kayyum gelecek geç bile kalındı 18 4 Yanıtla
  • ahmet ak:
    geç bile kalındı metrobüsler lunaparktaki çarpışan arabalara döndü 12 4 Yanıtla
  • oktay sayar:
    dem le yatı kalkarsan ,ertesi gün kayyumu görürsün 12 3 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    gene medya önünde İmamoğlu medyasiz duramıyor adam buda böyle 9 4 Yanıtla
  • sudem meliss:
    papaz Pilav Yemez uyanık Tayyip Erdoğan'ın Çakması 10 3 Yanıtla
  • Enes Akdoğan:
    ateş bacayı sardı.. 9 3 Yanıtla
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