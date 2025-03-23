İmamoğlu için "kent uzlaşısı'' soruşturmasından karar bekleniyor - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu için "kent uzlaşısı'' soruşturmasından karar bekleniyor

İmamoğlu için "kent uzlaşısı\'\' soruşturmasından karar bekleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı .Adliyeden gelen ilk bilgilerde İmamoğlu'na, terör soruşturmasından adli kontrol kararı verildiği belirtiliyordu, Heyetin karar için toplandığı henüz "terör" soruşturmasından bir karar verilmediği öğrenildi. Bu gelişmeyle birlikte İBB'ye kayyum ihtimali hala gündemde.

23.03.2025 11:16  Güncelleme: 12:28
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

YOLSUZLUKTAN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen bazı şüphelilerin nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı. Hakimlik, İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanmasına hükmetti.

KARAR BEKLENİYOR

Adliyeden gelen ilk bilgilerde İmamoğlu'na, terör soruşturmasından adli kontrol kararı verildiği belirtiliyordu, heyetin karar için toplandığı öğrenildi. Bu gelişme sonrası kayyum ihtimali devam ediyor.

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Kayyum, Gündem, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu için 'kent uzlaşısı'' soruşturmasından karar bekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Ali Yanik:
    Öcalan çıkar, Ekrem Başkan sen girersin, sen çıkarsın Makarna Hanedanı girer, etme bulma dünyası... 45 80 Yanıtla
  • Mert Mertçe:
    Suçlu cezasını çeksin kim olursa olsun hangi partiden olursa olsun bunlarin arkasından giden destekleyenler demeki nemalaniyor bu hırsızlıktan 87 29 Yanıtla
  • barış özcan:
    Sen şimdi naneyi yemedin mi 53 20 Yanıtla
  • Mert Mertçe:
    Dem parti bosunami destekledi sanıyorsunuz İmamoğlu ve CHP yi demirtaşın eşini zaten adaylıktan kaldırmakla oyunun nasıl büyük oynandığı görüldü.orgute ve dem partiye kaç para verildi.bunlar araştırılsın. 54 16 Yanıtla
  • Osman Gazi:
    Atın gitsin hırkızı :)) 42 25 Yanıtla
  • Slan:
    Tayipin SavcısıBU GİZLİ TANIKLARI NARİN ,78 KİSİNİN DAVASINA BİLİR KİŞİ NİYE SOKAMADA YALANCİ İFTİRACİLAR 29 33 Yanıtla
  • Deniz Gürbüz:
    Hükümet istediğini içeri atıyor istediğini çıkarıyor bunu savunan …….lar apo yu çıkarmak için uğraşan hükümete destek veriyor adamlar kim terörist kim milliyetçi belli değil 28 26 Yanıtla
  • Yusuf Duman:
    İmamoğlu bütün Türkiye seni çaldığını gördü senin arkada koşan onu da senin gibi çaldı ABD saygı dur bu ülkenin başbakana asıldı gelin beni kurtarın dedi mi siz ülkeyi karışmaktan başka bir şey yok çalmak karıştırmak bir iş yapmamak 25 19 Yanıtla
  • nesha512:
    Birileri yukarıdan bildiriyor ve yargı uyguluyor.bu siyasi bir tutuklamadir. 15 26 Yanıtla
  • Cenk:
    İktidar biliyor bu işi. Deme açılım, aşırı sağcı içeride, CHP kumpas, iyi partiye ayrı oyun birazını para ve makamla satın aldı. Yola devam. Planlama üstlerine ama bilinki Allah'ında planı vardır sizin için ama vakti saati bekleniyordur. Arkadaşları can çiğer Fetö su gitti. Gel bitsin bu hasret diyordur belki iktidar için. 7 6 Yanıtla
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