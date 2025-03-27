İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi.
Gelişme kamuoyunda geniş yankı uyandırırken sosyal medya üzerinden servis edilen bir iddia ise kısa sürede infiale neden oldu.
İmamoğlu için sahte tanık arandığı ve mahkumların SEGBİS aracılığıyla tehdit edilerek İmamoğlu aleyhine tanıklık yapmaya zorlandığına yönelik haberler sonrası İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'den açıklama geldi.
X hesabından yapılan açıklamada "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Ekrem İmamoğlu için sahte tanık arandığı" iddiası doğru değildir. Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre hiçbir tanık baskı altında ifade veremez, aksi takdirde bu ifadeler hukuken geçersizdir.
Mahkumların SEGBİS aracılığıyla tehdit edilerek İmamoğlu aleyhine tanıklık yapmaya zorlandığına yönelik iddialar tamamen asılsızdır. Ülkemizde yargı süreçleri delillere dayalı olarak bağımsız mahkemelerce yürütülmektedir. Tanık beyanları, ancak diğer maddi delillerle desteklendiğinde geçerli kabul edilmektedir.
Adli makamlar, herhangi bir suç şüphesi durumunda şüpheli veya tanıkları hukukun belirlediği çerçevede ifadeye çağrılmaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Politika › İmamoğlu için sahte tanık arandığı iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama - Son Dakika
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