İmamoğlu için sahte tanık arandığı iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu için sahte tanık arandığı iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama

İmamoğlu için sahte tanık arandığı iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu için sahte tanık arandığı iddiası infial yarattı. Bazı basın yayın organlarında yer alan haberleri yalanlayan İletişim Başkanlığı, "Ülkemizde yargı süreçleri delillere dayalı olarak bağımsız mahkemelerce yürütülmektedir"

27.03.2025 11:44
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

İDDİA İNFİAL YARATTI

Gelişme kamuoyunda geniş yankı uyandırırken sosyal medya üzerinden servis edilen bir iddia ise kısa sürede infiale neden oldu.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA VAR

İmamoğlu için sahte tanık arandığı ve mahkumların SEGBİS aracılığıyla tehdit edilerek İmamoğlu aleyhine tanıklık yapmaya zorlandığına yönelik haberler sonrası İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'den açıklama geldi.

"BU İFADELER HUKUKEN GEÇERSİZDİR"

X hesabından yapılan açıklamada "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Ekrem İmamoğlu için sahte tanık arandığı" iddiası doğru değildir. Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre hiçbir tanık baskı altında ifade veremez, aksi takdirde bu ifadeler hukuken geçersizdir.

"ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

Mahkumların SEGBİS aracılığıyla tehdit edilerek İmamoğlu aleyhine tanıklık yapmaya zorlandığına yönelik iddialar tamamen asılsızdır. Ülkemizde yargı süreçleri delillere dayalı olarak bağımsız mahkemelerce yürütülmektedir. Tanık beyanları, ancak diğer maddi delillerle desteklendiğinde geçerli kabul edilmektedir.

Adli makamlar, herhangi bir suç şüphesi durumunda şüpheli veya tanıkları hukukun belirlediği çerçevede ifadeye çağrılmaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri kullanıldı.

İmamoğlu için sahte tanık arandığı iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama

Ekrem İmamoğlu, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu için sahte tanık arandığı iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • BURAK HANZADE:
    yalanlıyorlarsa doğrudur emin olun !!! hadi TRT e yayınlasın diyor CHP mahkemeyi niye kaçıyosunuz .??? 18 9 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    Tamam o zaman somut delil gösterin .iki şakşakçı olmadığı ne malum . trt de mahkemeyi sunun .. adamlar bas bas bağırıyor ...işinize geldiği gibi ...canınızın istediğini atın içeri ..melih gökçek davası ne oldu ...sorgulayın bakalım asıl hırsızları .. büyük hırsız en başta . onu bi deşin bakalım ..adam Türkiyeyi sattı be ... 9 11 Yanıtla
  • k K:
    Yargılama sistemi güçlü Delilere dayanıyormuş. gizli Tanık üretilmiş sahte delildir.biri çıkıp diyecek ki İmamoğlu hırsızdır senden tutuklayıp içeri atacaksın. Hasta mısınız siz be.Gizi Tanık yöntemi Adil yargılamayı aykırıdır. Silahların eşitliği diye bir durumu ortada kaldırılıyor. Yargılamalarda olmamalıdır nedenmi? Gizli tanık iddiaları karşı tarafın savunma hakının bir kısmını veya tamamını elinde alır. 9 5 Yanıtla
  • babasultan:
    Sahte tanık ve asılsız ihbar gibi taktikler - türk polis teşkilatının vazgeçilmez taktiklerinden biridir.. bizzat asılsız ihbar ve sahte tanık yöntemi ile belirli suç örgütlerine birçok operasyon yapılmıştır.. imamoğluna yapılan da operasyondur fakat yapan polis değil partidir 4 6 Yanıtla
  • xpwzxtzxjq:
    işiniz gücünüz algı yalan. Artık be maalesef CHP mevcut teşkilatının söylediği 10 kelimeden 9’u yalan 1’i şüphelidir. İngiltere’deki babalarınız size sahip çıkmadı mı? tamamen kendini yok etmeden CHP gerçek yönetimine kavuşmalıdır. şuandaki CHP başta kendi kitlesine olmak üzere ülkeye zararı hat safhadadır. 6 3 Yanıtla
  • Mesut Vatansever:
    Şimdş de bunu öne sürün çünkü gerçekler ortaya çıkmaya başladı hemen kıvırtın sahte tanık yok bilmem ne…. Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluğuna sahip çıkın bravo size artık oy moy yok garantilediniz en fazla 2.liğinizi, hırsıza, çete liderine, sahtekara sahip çıkarak… 5 4 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    yallanma varsa olay dogrudur 1 5 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    mahkum konuşuyor ama tehdit edildim diyor ?? sizin ki gibi gizlide değil bu tanıklar mağdurlar ona ne diyceksiniz ???? 3 2 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    anan 0 1 Yanıtla
  • Mesut Vatansever:
    Yine Chp taktiği hep yalan ve karalama böylece hırsızlığı soygunu çeteyi sahteciliği masumlaştır vay be 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İmamoğlu için sahte tanık arandığı iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama - Son Dakika
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