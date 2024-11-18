Ekrem İmamoğlu: İktidara hazırız

Politika

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar'da katıldığı Kent Lokantası açılışında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un kendisine "İstanbul'la ilgilensin" sözünün hatırlatılması üzerine konuştu.

"VATANDAŞI DUYMA DUYULARI KAPALI"

Bakan Tunç'un sözleri ile ilgili "Aslında cevaba değer bir yorum değil" diyen İmamoğlu, "Bu tarifini vasatlığını hatırlatarak cevap veriyorum. 'İstanbul'la ilgilensin' dediği kişi dünya çerçevesinde saçma sapan bir davada siyaset yasağı karşı karşıya ve feryat ediyor. Bunu bile algılamıyor. Vatandaşı duyma duyuları kapalı bunların. Hala o davanın savcılığına soyunmuş. Bir bakan 'Bu ne demek istiyor' demeli." ifadelerini kullandı.

"İKTİDARA HAZIRIZ"

Hakkında "Cumharbaşkanı adayı olacak" iddiaları her geçen gün güçlenen İmamoğlu, Bakan Tunç'a cevap verdiği konuşmasında da adeta adaylık sinyali verdi. "Biz artık iktidarın değişmesini istiyoruz ve iktidara hazırız." diyerek iddialı bir çıkışta bulunan İmamoğlu, milletle birlikte milleti yönetme kabiliyetine sahip olduklarını söyledi.

BAKAN TUNÇ NE DEMİŞTİ?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB Başkanı İmamoğlu'nun yargılandığı davanın hakiminin değişmesinin "sürgün edildiği" şeklinde değerlendirilmesine tepki göstermişti. Bakan Tunç, ''Bu hakim bizim davamıza bakmasın diye dilekçe verdikleri, reddi hakim yaptıkları hakimin başka bir sebeple Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından başka bir yere tayinini, sanki davanın mahkeme hakimini sürdüler şeklinde değerlendirmek tamamen abesle iştigal. Bu arkadaşın sağa sola sataşacağına İstanbulluların sorunlarıyla ilgilenmesi lazım.' ifadelerini kullanmıştı.