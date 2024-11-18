Ekrem İmamoğlu: İktidara hazırız - Son Dakika
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Politika

Ekrem İmamoğlu: İktidara hazırız

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "Cumhurbaşkanı adayı olacak" yorumları her geçen gün yapılmaya devam ediyor. İmamoğlu, katıldığı açılışta yine adeta adaylık sinyali verdi. İktidarın değişmesini istediklerini ve iktidara hazır olduklarını söyleyen İmamoğlu, "Milletimizle birlikte milletimizi yönetme kabiliyetine sahibiz." ifadelerini kullandı.

18.11.2024 13:49
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar'da katıldığı Kent Lokantası açılışında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un kendisine "İstanbul'la ilgilensin" sözünün hatırlatılması üzerine konuştu.

"VATANDAŞI DUYMA DUYULARI KAPALI"

Bakan Tunç'un sözleri ile ilgili "Aslında cevaba değer bir yorum değil" diyen İmamoğlu, "Bu tarifini vasatlığını hatırlatarak cevap veriyorum. 'İstanbul'la ilgilensin' dediği kişi dünya çerçevesinde saçma sapan bir davada siyaset yasağı karşı karşıya ve feryat ediyor. Bunu bile algılamıyor. Vatandaşı duyma duyuları kapalı bunların. Hala o davanın savcılığına soyunmuş. Bir bakan 'Bu ne demek istiyor' demeli." ifadelerini kullandı.

"İKTİDARA HAZIRIZ"

Hakkında "Cumharbaşkanı adayı olacak" iddiaları her geçen gün güçlenen İmamoğlu, Bakan Tunç'a cevap verdiği konuşmasında da adeta adaylık sinyali verdi. "Biz artık iktidarın değişmesini istiyoruz ve iktidara hazırız." diyerek iddialı bir çıkışta bulunan İmamoğlu, milletle birlikte milleti yönetme kabiliyetine sahip olduklarını söyledi.

BAKAN TUNÇ NE DEMİŞTİ?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB Başkanı İmamoğlu'nun yargılandığı davanın hakiminin değişmesinin "sürgün edildiği" şeklinde değerlendirilmesine tepki göstermişti. Bakan Tunç, ''Bu hakim bizim davamıza bakmasın diye dilekçe verdikleri, reddi hakim yaptıkları hakimin başka bir sebeple Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından başka bir yere tayinini, sanki davanın mahkeme hakimini sürdüler şeklinde değerlendirmek tamamen abesle iştigal. Bu arkadaşın sağa sola sataşacağına İstanbulluların sorunlarıyla ilgilenmesi lazım.' ifadelerini kullanmıştı.

Ekrem İmamoğlu: İktidara hazırız

Ekrem İmamoğlu, Yılmaz Tunç, Politika, İstanbul, 3-sayfa, Gündem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Ekrem İmamoğlu: İktidara hazırız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Zekai Kara:
    Belediye başkanlığını beceremeyen Allah korusun ülkeyi nasıl yönetecek 51 8 Yanıtla
  • Ferhata Geçer:
    Gelen gideni aratırnış misali başa sen gelsen çekiç, örs, üzengi kemiklerimizi bile bırakmayacağın o kadar belli ki... 38 7 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Sen önce istanbulu sıkıntıya sokma elinde geldiği kadarıyla ulaşıma suya habire zam yapma 31 7 Yanıtla
  • Ateş:
    Hadi oradan.Sen daha İstanbul'a hizmet edemiyosun,devamlı gezmelerdesin.Sen anca kolkola girdiklerinle Demlen. 27 5 Yanıtla
  • Ferhata Geçer:
    Başa gelmek için ne kadar omurgasız tutum varsa hepsini yapacağını, eror gruplarının kollayıcısı olacağını, ülkeyi fino köpeği gibi sahiplerinin emrine vereceğini bilmeyen yok Norveçte..! 26 2 Yanıtla
  • Murat alagöz:
    Yav he he 22 4 Yanıtla
  • Murat:
    Sen yönetsen yönetsen DEM'li dostların ile birlikte KANDİL'den anca yönetirsin.!! Yönetim Kurulunuzda Murat Karayılan ve Cemal Bayık olur.! 21 4 Yanıtla
  • Celil Başer:
    boş işlerin geveze başkanı EKREM BOŞİSLEROGLU 21 2 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Baskan ÎMAMOĞLU 2 17 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    Sen önce ulu Önder Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti bölüp ,parçalamak isteyen terör uzantıları ile kucaklaşmayı bırak.Beyni çürümüş Bahçeli ile yarışma.Yoksa başka türlü hiç bir zaman iktidar olamazsınız. 7 0 Yanıtla
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