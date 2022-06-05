İmamoğlu ile Yavaş'ın arası gerçekten bozuk mu? Tunç Soyer'in yer aldığı fotoğraf iddiaları yeniden gündeme getirdi - Son Dakika
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İmamoğlu ile Yavaş'ın arası gerçekten bozuk mu? Tunç Soyer'in yer aldığı fotoğraf iddiaları yeniden gündeme getirdi

05.06.2022 08:45
İmamoğlu ile Yavaş'ın arası gerçekten bozuk mu? Tunç Soyer'in yer aldığı fotoğraf iddiaları yeniden gündeme getirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aralarının bozuk olduğu iddiası bir süredir kamuoyunun gündemindeki yerini korurken, CHP'nin İstanbul mitingindeki "selam vermeme" hadisesi büyük ses getirmişti. CHP'nin Van'da düzenlediği çalıştaydan da dikkat çeken bir görüntü servis edildi. Fotoğrafta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İmamoğlu ile Yavaş'ın arasına girerek toplantıyı izlediği görülüyor.

Muhalefetin cumhurbaşkanı aday adayları arasında isimleri geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aralarının kötü olduğu bir süredir iddia ediliyor.

ARALARININ BOZUK OLDUĞU İDDİASI GÜNDEMDEKİ YERİNİ KORUYOR

Buna kanıt olarak da CHP'nin İstanbul Maltepe'deki mitinginde, iki başkanın birbirine selam vermediğini gösteren bir video dolaşıma sokuldu. Çeşitli kaynaklar iki başkanı bir arada gösteren başka videolar paylaşsa da bu iddialar değişik vesilelerle gündeme getirilmeye devam etti.

ESPRİ KONUSU BİLE OLDU

CHP'li belediye başkanlarının geçtiğimiz hafta Van'da düzenlediği çalıştayda da gözler bu iki başkandaydı. İmamoğlu ve Yavaş'ın çalıştay başlamadan önce bir restoranda kahve içtiği görüntüler paylaşılırken daha sonra bu durum ikili arasında da espri konusu oldu.

"ARAMIZA GİRSE GİRSE TUNÇ BEY GİRER"

Gazete Duvar'ın haberine göre çalıştayın düzenlendiği salona giren Yavaş önce İmamoğlu'nun arkasında oturan belediye başkanlarıyla selamlaştı, daha sonra Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve İmamoğlu'nun elini sıktı. Biraz gecikmeli gerçekleşen el sıkışmanın ardından İmamoğlu Yavaş'a, "Aramıza kimse giremez başkanım. Girse girse Tunç Bey girer" dedi.

TUNÇ SOYER GERÇEKTEN DE ARALARINDA OTURDU

Karşılıklı gülüşmelerin ardından İmamoğlu ile Yavaş aralarında oturan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile birlikte toplantıyı izledi.

YORUMLAR
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Son Dakika Politika İmamoğlu ile Yavaş'ın arası gerçekten bozuk mu? Tunç Soyer'in yer aldığı fotoğraf iddiaları yeniden gündeme getirdi - Son Dakika


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