İmamoğlu kararı tepki çeken Google\'dan geri adım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. İmamoğlu, işlemlerinin ardından Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRDI

İçişleri Bakanlığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçici tedbir olarak görevden alındığını duyurdu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek, rüşvet almak, kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.03.2025 tarihli ve 2025/347 no sayılı kararına istinaden tutuklanmış; Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

GOOGLE HEMEN SİLDİ

Gelişmeler sonrası, Google'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Google, Ekrem İmamoğlu için kullandığı "İBB Başkanı" ifadesini kaldırdı. İmamoğlu'nun ismi Google'da aratıldığında, yalnızca "İş insanı ve eski Beylikdüzü Belediye Başkanı" ifadesi çıkıyordu.

ÜNVAN GERİ GELDİ

Google'dan, kısa sürede tepki çeken bu hamle sonrası geri adım geldi. Google, İmamoğlu'nun "İBB Başkanı" unvanını geri getirdi. Ekrem İmamoğlu'nun ismi Google'da aratıldığında yeniden "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" ifadesi çıkıyor.