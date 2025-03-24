İmamoğlu kararı tepki çeken Google'dan geri adım - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu kararı tepki çeken Google'dan geri adım

İmamoğlu kararı tepki çeken Google\'dan geri adım

İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun unvanı Google tarafından dün hemen kaldırılmış ve tepkilerin odağına yerleşmişti. Kesin mahkeme kararı olmadan yapılan bu hamlenin ardından Google geri adım attı ve İmamoğlu'nun unvanı geri geldi.

24.03.2025 09:44
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. İmamoğlu, işlemlerinin ardından Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRDI

İçişleri Bakanlığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçici tedbir olarak görevden alındığını duyurdu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek, rüşvet almak, kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.03.2025 tarihli ve 2025/347 no sayılı kararına istinaden tutuklanmış; Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

GOOGLE HEMEN SİLDİ

Gelişmeler sonrası, Google'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Google, Ekrem İmamoğlu için kullandığı "İBB Başkanı" ifadesini kaldırdı. İmamoğlu'nun ismi Google'da aratıldığında, yalnızca "İş insanı ve eski Beylikdüzü Belediye Başkanı" ifadesi çıkıyordu.

İmamoğlu kararı tepki çeken Google'dan geri adım

ÜNVAN GERİ GELDİ

Google'dan, kısa sürede tepki çeken bu hamle sonrası geri adım geldi. Google, İmamoğlu'nun "İBB Başkanı" unvanını geri getirdi. Ekrem İmamoğlu'nun ismi Google'da aratıldığında yeniden "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" ifadesi çıkıyor.

İmamoğlu kararı tepki çeken Google'dan geri adım

Ekrem İmamoğlu, Teknoloji, Politika, Google, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu kararı tepki çeken Google'dan geri adım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • C. Mersin:
    Kreş açmak, Kent lokantaları açmak, yarım bıraktıkları metroları tamamlayıp tekrar ulaşıma açması, anne kart, öğrenci Kart gibi kartlarla ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtan Ekrem İmamoğluna bunları neden yapıyorsun soruçturması açılmış ve sırf bu yüzden tutuklanmıştır 74 85 Yanıtla
    At.12345:
    çaldığı milyonları ne diyorsun 0 0
    Kirker:
    bunları yaparken İstanbul'un parasını bavulla çalıyordu. istanbul nimet nimet dediği doğru. uyanın artık 0 0
  • Burli424242:
    Allahtan sonra Atatürk Atatürk’ten sonra İmamoğlu 25 81 Yanıtla
  • Nurettin icoz İcoz:
    onun en büyük unvanı hırsız eko veya at hırsız Eko ya da dümenci 47 57 Yanıtla
    BURAK HANZADE:
    paylaşımı tayyiple karıştırdın hacı sen 0 0
  • murat özdemir:
    Eski başkan yada rüşvetçi başkan olarak güncellenmeli. Yada şeyde olabilir, chp nin kendi adayını yediği başkan ;) 32 23 Yanıtla
  • Emin Erdem:
    Tamam tamam hadi öyle olsun... ???? 20 13 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Kent Lokantalarından 40 tl gibi düşük bir ücrete insanları doyuran imamoğluna bizim bedava yaptığımız şeyleri o parayla yapıyor ve alkış topluyor deniliyor. Şimdi muhtemelen İmamoğlunun başkanlığını düşürecekler. Yerine gelen adam kent lokantalarını bedava yapacak ya da kent lokantalarını kapatacaktır. Göreceğiz bakalım ne olacak. 21 10 Yanıtla
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SON DAKİKA: İmamoğlu kararı tepki çeken Google'dan geri adım - Son Dakika
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