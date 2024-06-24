İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Almanya'da oynanan milli maçta, tribünlerden kendisine "Erdoğan" tezahüratı yapan vatandaşlara öpücükle yanıt verdi.
İBB Başkanı İmamoğlu, Almanya ziyareti kapsamında gittiği milli maçta, tribünleri selamladığı sırada bazı vatandaşların "Erdoğan" tezahüratıyla karşılaştı.
İmamoğlu, tezahürat karşısında tribündeki vatandaşlara öpücük gönderdi.
Son Dakika › Politika › İmamoğlu, kendisine karşı 'Erdoğan' diye bağıran taraftarlara bakın nasıl yanıt verdi - Son Dakika
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