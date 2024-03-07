İmamoğlu mal varlığını paylaştı, listedeki silah detayı dikkat çekti - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu mal varlığını paylaştı, listedeki silah detayı dikkat çekti

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mal varlığı bildiriminde bulundu. Bildirimde Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu'na ait taşınır ve taşınmaz malların tümü yer alırken listedeki silah detayı gözlerden kaçmadı.

07.03.2024 12:11  Güncelleme: 12:51
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Yerel seçimlere sayılı günler kala İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine ve eşine ait mal varlıklarını açıkladı. Paylaşılan liste bir hayli kabarık.

SİLAH DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Çok sayıda dükkan, arsa, ev ve dükkanın yer aldığı listede İmamoğlu adına kayıtlı bir de silah bulunuyor. Markası ve seri no'su ile açık bir şekilde verilen silahı İmamoğlu'nun 2008 yılında almış.

İmamoğlu mal varlığını paylaştı, listedeki silah detayı dikkat çekti

İMAMOĞLU'NUN MAL VARLIĞI

İmamoğlu'na ait Beylikdüzü'nde 2002 yılında alınmış 2 dükkan, 2005 yılında yaklaşık 1 milyon TL'ye alınmış 1 konut, 2008 yılında Büyükçekmece'de alınmış 2 dükkan, yine 2008'de alınmış Beylikdüzü'nde 2 arsa, 2016 yılında Çanakkale'de alınmış ev ve dam, 2017'de alınmış Balıkesir'de bir arsa, 2019'da Trabzon'da alınmış ofis, 2021 yılında Çanakkale'de alınmış bir tarla, 2022'de Balıkesir Edremit'te alınmış ev ve arsa bulunuyor. İmamoğlu'nun bir adet silahı, bankada toplam 8 milyon 728 bin TL'si var.

İmamoğlu mal varlığını paylaştı, listedeki silah detayı dikkat çekti

DİLEK İMAMOĞLU'NUN MAL VARLIĞI

Dilek İmamoğlu'nun da Beylikdüzü'nde 2002 ve 2005 yıllarında edinilmiş bir dükkan ve arsası, 2019'da edinilmiş Bodrum'da konutu, 2023 yılında miras yoluyla intikal eden Trabzon'da fındık bahçesi, dükkanı, arsası ve kagir evi bulunuyor. 2013 yılında edinilmiş Wolsvagen jipi, bankada 395 bin 737 doları ve 52.01 gram altını mevcut.

Dilek İmaoğlu'nun altın ve mücevherat bilgileri de şöyle:

  • 8 adet pırlanta set,
  • 35 adet altın bilezik,
  • 68 adet cumhuriyet ve tam altın
  • 227 bin liralık muhtelif altın
İmamoğlu mal varlığını paylaştı, listedeki silah detayı dikkat çekti

Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu mal varlığını paylaştı, listedeki silah detayı dikkat çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Serdar Erişen: Avm ortaklıkları beylık düzündeki yüzlerce daıreler onlar nerde görmedim ?? 46 33 Yanıtla
  • veysel unlu: Beylik düzündeki daireleri unutmuşlar 51 19 Yanıtla
  • necmettin durmaz: vay be 34 sene ter döktüm bir ev sahibi oldum 38 9 Yanıtla
  • Mehmet öz: Götürecekleri 5 mt kefen oda nasip olursa.Helal yoldan kazanılmış ise hesabı var yok haram karıştı ise vay hallerine. 25 2 Yanıtla
  • MERT UYSAL: Kabataslak hesap yaparsak buradakiler 500 milyon yapar tabi hepsini beyan ettiyse şeffaf olduysa. Tüm siyasetçilerde açıklasın onlarada bakalim maşallah 18 1 Yanıtla
  • Şbn Şbn: Vay beeee acaba eşi ne iş yapıyorduda bu kadar mal varlığı vardı ev hanımı değilmiydi vay istanbul vay 0 1 Yanıtla
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