İmamoğlu mal varlığını paylaştı, listedeki silah detayı dikkat çekti

Politika

Yerel seçimlere sayılı günler kala İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine ve eşine ait mal varlıklarını açıkladı. Paylaşılan liste bir hayli kabarık.

SİLAH DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Çok sayıda dükkan, arsa, ev ve dükkanın yer aldığı listede İmamoğlu adına kayıtlı bir de silah bulunuyor. Markası ve seri no'su ile açık bir şekilde verilen silahı İmamoğlu'nun 2008 yılında almış.

İMAMOĞLU'NUN MAL VARLIĞI

İmamoğlu'na ait Beylikdüzü'nde 2002 yılında alınmış 2 dükkan, 2005 yılında yaklaşık 1 milyon TL'ye alınmış 1 konut, 2008 yılında Büyükçekmece'de alınmış 2 dükkan, yine 2008'de alınmış Beylikdüzü'nde 2 arsa, 2016 yılında Çanakkale'de alınmış ev ve dam, 2017'de alınmış Balıkesir'de bir arsa, 2019'da Trabzon'da alınmış ofis, 2021 yılında Çanakkale'de alınmış bir tarla, 2022'de Balıkesir Edremit'te alınmış ev ve arsa bulunuyor. İmamoğlu'nun bir adet silahı, bankada toplam 8 milyon 728 bin TL'si var.

DİLEK İMAMOĞLU'NUN MAL VARLIĞI

Dilek İmamoğlu'nun da Beylikdüzü'nde 2002 ve 2005 yıllarında edinilmiş bir dükkan ve arsası, 2019'da edinilmiş Bodrum'da konutu, 2023 yılında miras yoluyla intikal eden Trabzon'da fındık bahçesi, dükkanı, arsası ve kagir evi bulunuyor. 2013 yılında edinilmiş Wolsvagen jipi, bankada 395 bin 737 doları ve 52.01 gram altını mevcut.

Dilek İmaoğlu'nun altın ve mücevherat bilgileri de şöyle: