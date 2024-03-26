İmamoğlu mu Kurum mu? İşte 9 farklı şirketin yaptığı anketin ortalaması

Politika

31 Mart yerel seçimleri için geri sayım devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.

EKRAM İMAMOĞLU 2 PUAN ÖNDE

Son olarak 9 farklı şirketin yaptığı İstanbul anketinin ortalaması alındı. Ortalamalar göre; Ekrem İmamoğlu, 2 puanla Murat Kurum'un önünde yer alıyor. Bu ikiliyi üçüncü sırada yer alan DEM Parti'nin adayı Meral Danış Beştaş takip ediyor.

İşte 9 farklı şirketin anketinden çıkan sonuç;