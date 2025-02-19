İmamoğlu mu Yavaş mı? 26 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu mu Yavaş mı? 26 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç

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26 ilde yapılan ankette katılımcılara İmamoğlu ve Yavaş için "Cumhurbaşkanı adayı olsa hangisine oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Anketten çıkan sonuca göre; yüzde 55'lik kesim tercihini İmamoğlu'ndan yana kullanırken Yavaş'ı tercih edenlerin oranı yüzde 53 oldu.

19.02.2025 10:12  Güncelleme: 10:24
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Piar Araştırma tarafından 1-4 Şubat'ta 26 ilde 3 bin 460 kişiyle gerçekleştirilen ankette katılımcılara Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için ayrı ayrı "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olsa oy verir misiniz?" diye soruldu.

ARALARINDA AZ BİR FARK VAR

İmamoğlu için, "Oy veririm" diyenlerin oranı yüzde 41.8 olurken, oy vermem diyenlerin oranı yüzde 33.9 oldu. Kararsızların oranı ise yüzde 24.3 olarak kaydedildi. Yavaş için ise, "Oy veririm" diyenlerin oranı yüzde 41.3 olurken, "oy vermem" diyenlerin oranı yüzde 35.4 olarak kaydedildi. Kararsızların oranı ise yüzde 23.3 oldu. Ankette, kararsızlar dağıtıldığında İmamoğlu için oy veririm diyenlerin oranı yüzde 55.2'ye, Yavaş için yüzde 53.8'e yükseldi.

İmamoğlu mu Yavaş mı? 26 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç


YAVAŞ'IN GÖZÜ ANKETLERDE

CHP'de Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime girmeme kararı alması büyük yankı uyandırdı. Edinilen bilgiye göre; Yavaş'ın bundan sonraki süreçte yapılacak anketleri yakından takip ederek İmamoğlu'nun önünde çıkması durumunda cumhurbaşkanı adaylığını resmen ilan edeceği konuşuluyor.

İmamoğlu mu Yavaş mı? 26 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç

Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Politika, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu mu Yavaş mı? 26 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (52)

  • Mahşerin atlısı:
    sayın Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı olacaktır 1496 404 Yanıtla
  • Mustafa Yildiz:
    Ne İmamoğlu Ne yavaş Sonuna kadar DÜNYA LİDERİ ERDOĞAN 656 837 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    ankette bile dalavere yapıyorsunuz yav yavaş varken kimse papazoğluna oy vermez 294 469 Yanıtla
  • Engin Kurban:
    bunların ikiside son C.başkanlığı seçiminde gördük ikisininde kazanma şansı yok İmamoğlu aday gibi il il gezdi yine kazanamadılar bugün seçim olsa yine Akp kazanır 219 262 Yanıtla
  • Fırat Duran:
    Paralar anketlere gidiyor beyler, paralar Mozambik'e gidiyor, kent lokantasına da gidiyormuş gibi yapılıyor. Bunlara oy verenler de burada hizmet bekliyor :D ya hadi diğerlerini beğenmediniz, eleştirdiniz haklısınız da, bu ne abi? bu nedir abi? 89 280 Yanıtla
  • Cemil Aktaş:
    size söz veriyorum yine Erdoğan kazacak CHP hayatta iktidar olmaz şimdiden birbirlerini yiyorlar 165 179 Yanıtla
  • baba yorgun yorgun:
    Yalan anket mantıklı zeki biri yavaş der cahil salak biri ekoo der yaşasın siyasi tercubesi ekodan üstün ekoo erdoganin karşısına gelsin erdogan bunu ham yapar ekoda tercube yok sabah akşam yalan konuşuyor krec ne oldu sut dagitiyordu ne oldu metroya ne oldu millet bunu soruyor ekoda cumhurbaşkanı adaylığını peşinde erdogan buna koyar geçer net 101 237 Yanıtla
  • Adem Akpinar:
    her işinde olduğu gibi İmamoğlu anketi de şaibeli 219 117 Yanıtla
  • Fatih Çoban:
    hiçbiri 135 146 Yanıtla
  • Davut Cirak:
    Ekrem İBB kesesini açmış yine delege satın aldığı gibi şimdi anket şirketlerine kendi lehine sonuç açıklatıyor. Ülkenin en tehlikeli adamı 73 129 Yanıtla
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