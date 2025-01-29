İmamoğlu mu Yavaş mı? \'\'CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?\'\' anketinden çıkan sonuç şaşırttı

Politika

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerden birinci parti olarak çıkan Cumhuriyet Halk Partisi'nde cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışmaları devam ederken yapılan bir anketten çıkan sonuç dikkat çekti.

MANSUR YAVAŞ 13 PUAN FARK ATTI

ASAL Araştırma'nın ağustos ve ocak aylarını kapsayan anketinde katılımcılara Sizce CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" diye soruldu. Açıklanan sonuca göre; ankette yüzde 35.8 oyla birinci çıkan isim Mansur Yavaş oldu. İkinci sırada Yavaş'ı yüzde 22.7 oyla Ekrem İmamoğlu takip etti. Özgür Özel ise yüzde 6.5 oyla üçüncü sırada yer aldı. Katılımcıların yüzde 26.3 gibi önemli bir kısmı ise soruya cevap vermedi.

Mansur Yavaş: %35,8

Ekrem İmamoğlu: %22,7

Özgür Özel: %6,5

Başka biri:%4,4

Hiçbiri: %4,3

Fikrim yok/Cevap yok: %26,3

* Son 6 aylık araştırma ortalaması ( Ağustos 2024- Ocak 2025)

ADAYIN KİM OLACAĞINI PARTİLİLER BELİRLEYECEK

CHP'nin adayının kim olacağı tartışmaları devam ederken partisinin grup toplantısında konuşan Genel Başkan Özgür Özel, " İstanbul'da bir dizi toplantı yaptık. Ekrem başkanla, Mansur başkanla konuştuk. Artık yeni bir dönem için mutabakattayız. Biraz önce söylediğim iki ismin 'Partim isterse, görev verilirse' deyip söyledikleri için teşekkür ederim. Artık yeni bir çağrı yapıyoruz. Adayı ben değil hepimiz, tüm CHP'liler belirleyeceğiz. Partiye kaydolan herkes adayı belirleyecek" diyerek topu partililere atmıştı.