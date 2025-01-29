İmamoğlu mu Yavaş mı? ''CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?'' anketinden çıkan sonuç şaşırttı - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu mu Yavaş mı? ''CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?'' anketinden çıkan sonuç şaşırttı

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ASAL Araştırma tarafından yapılan ankette katılımcılara ''Sizce CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?'' sorusu yöneltildi. Anket sonuçlarına göre ABB Başkanı Mansur Yavaş 35,8 oyla birinci, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 22,7 oyla ikinci sırada yer aldı.

29.01.2025 12:06
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31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerden birinci parti olarak çıkan Cumhuriyet Halk Partisi'nde cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışmaları devam ederken yapılan bir anketten çıkan sonuç dikkat çekti.

MANSUR YAVAŞ 13 PUAN FARK ATTI

ASAL Araştırma'nın ağustos ve ocak aylarını kapsayan anketinde katılımcılara Sizce CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" diye soruldu. Açıklanan sonuca göre; ankette yüzde 35.8 oyla birinci çıkan isim Mansur Yavaş oldu. İkinci sırada Yavaş'ı yüzde 22.7 oyla Ekrem İmamoğlu takip etti. Özgür Özel ise yüzde 6.5 oyla üçüncü sırada yer aldı. Katılımcıların yüzde 26.3 gibi önemli bir kısmı ise soruya cevap vermedi.

  • Mansur Yavaş: %35,8
  • Ekrem İmamoğlu: %22,7
  • Özgür Özel: %6,5
  • Başka biri:%4,4
  • Hiçbiri: %4,3
  • Fikrim yok/Cevap yok: %26,3

* Son 6 aylık araştırma ortalaması ( Ağustos 2024- Ocak 2025)

İmamoğlu mu Yavaş mı? 'CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?' anketinden çıkan sonuç şaşırttı

ADAYIN KİM OLACAĞINI PARTİLİLER BELİRLEYECEK

CHP'nin adayının kim olacağı tartışmaları devam ederken partisinin grup toplantısında konuşan Genel Başkan Özgür Özel, " İstanbul'da bir dizi toplantı yaptık. Ekrem başkanla, Mansur başkanla konuştuk. Artık yeni bir dönem için mutabakattayız. Biraz önce söylediğim iki ismin 'Partim isterse, görev verilirse' deyip söyledikleri için teşekkür ederim. Artık yeni bir çağrı yapıyoruz. Adayı ben değil hepimiz, tüm CHP'liler belirleyeceğiz. Partiye kaydolan herkes adayı belirleyecek" diyerek topu partililere atmıştı.

İmamoğlu mu Yavaş mı? \'\'CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?\'\' anketinden çıkan sonuç şaşırttı

Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu mu Yavaş mı? ''CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?'' anketinden çıkan sonuç şaşırttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Nazli Söylemez:
    tabiki hakan fidan varken çok görürler başkanlık 51 44 Yanıtla
    tolga karabulut:
    DARBEDEN HABERI OLMAYAN MIT BASKANI MI :d DARBEYİ ENİŞTEDEN ÖĞRENDİK UTANAMZLAR :d:d:dd: 0 1
  • Turan Akhan:
    bunlar mı yönetecek ülkeyi güldürmeyin biri yalancı öteki hırsız 39 53 Yanıtla
    kazbek tseyev:
    turan akhan doktora git 1 1
  • Umt:
    Şu anket sonucunda bile akpnin parmağı yoksa adam değilim net heryerde algı yaratmayı çok seviyolar biz biliyoruz Ekrem İmamoğlundan korktuğunuzu. 15 64 Yanıtla
    tolga karabulut:
    YÖNETTİĞİNİZ ÜLKEYİ GÖRDÜK 22 SENE DE BATIRDINIZ EKONOMIK OLARAK ADALET OLARAK HAK HUKUK OLARAK COK TURKIYENIN EN KÖTÜ BASKANI CILLERDI ONU BILE GEÇTİNİZ :) 1 1
  • Serkan Acar:
    Nasıl bir parti kendi lideri aday olamıyor 41 23 Yanıtla
  • Mahmut Özdemir:
    cumhurbaşkanının dediği gibi topunuz gelin. 3 sene kafa şişirirler sonuç yine değişmez 22 22 Yanıtla
    tolga karabulut:
    TOPUNUZU SÜRECEĞİZ MERAK ETMEYİN BATIRDINIZ ULKEYI AHLAK ADALET UTANMA DUYGUSU KALMAMIS SECMENI GİBİ 1 1
  • Atatürk çü:
    FATİH PORTAKAL IN , SÖZCÜ TV HABER BÜLTENİİNDE YAPTIĞI OYLAMADA ! YÜZDE. : 63 , 8 , İMAMOĞLU, YÜZDE , 32 , MANSUR YAVAŞ ÇIKTI. AMAÇ BELLİ. CHP DE KAOS YARATMAK. 7 25 Yanıtla
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