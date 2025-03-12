İmamoğlu'na 3'lü adaylık sorusu! Yanıtı Yavaş'ın önünü kapatacak cinsten - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu'na 3'lü adaylık sorusu! Yanıtı Yavaş'ın önünü kapatacak cinsten

CHP'deki cumhurbaşkanı adayını belirleyecek ön seçime tek başına girecek Ekrem İmamoğlu'na , "Erdoğan, İmamoğlu ve Yavaş adaylık tablosu olur mu?" sorusu soruldu. Mansur Yavaş'ın kapıları kapatmadığı Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili İmamoğlu, "Mansur Bey'in öyle bir karar alacağını zannetmiyorum. 'CHP'nin adayı benim adayımdır' sözünü çoklu defa söylemiş bir yol arkadaşımızdır kendisi" dedi.

12.03.2025 09:54
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ekol TV'de yayınlanan "Az Önce Konuştum" programında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.

Son olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş isim vermeden Ekrem İmamoğlu'ya yüklenmişti. Yavaş belediye başkanlığını kastederek "Dolayısıyla buradaki hizmeti aksatıp, daha günü belli olmayan cumhurbaşkanlığı seçimi için harekete geçmiş durumda değiliz" demişti. Bu sözlerin ardından konuşan İmamoğlu, Mansur Yavaş'ın hiçbir cümlesinin kendisini incitmediğini belirterek, "Yüz yüze konuştuğumuz ve ortak karar aldığımız üçlü masa beni ilgilendiriyor. İyi bir dostluğumuz var. Günün sonunda en doğru kararı yine hep birlikte alacağımızı, en kriz anında bile birlikte olacağımızı, yol arkadaşı olduğumuzu, dava arkadaşı olduğumuzu ben asla defterimden kaldırmıyorum." diye konuştu.

"ÖYLE BİR KARAR ALACAĞINI ZANNETMİYORUM"

Işık'ın "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde şöyle bir tablo olur mu: siz, Mansur Bey ve Sayın Erdoğan?" sorusuna da cevap veren İmamoğlu, şunları söyledi:

"Hayır, Mansur Bey'in öyle bir karar alacağını asla zannetmiyorum. Sonuçta 'CHP'nin adayı benim adayımdır' sözünü çoklu defa söylemiş bir yol arkadaşımızdır kendisi. Benim olmayacağı gibi onun da olmaz."

"ADAYLIK KİMSENİN TAPULU MALI DEĞİL"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin iddialara yanıt veren İmamoğlu, şunları söyledi:

"Mansur Yavaş başkanımız bu süreçte 'Adaya bir şey olursa, aday başarısız olursa, aday eksik kalırsa' diyerek kaygısını dile getirdiğinde çok net söyledim: Adaylık kimsenin tapulu mülkü değil ki… Haşa Allah'ın emri de değil. Resmi olarak YSK'ya teslim edene kadar adayı değiştirebilirsiniz."

Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu'na 3'lü adaylık sorusu! Yanıtı Yavaş'ın önünü kapatacak cinsten - Son Dakika

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SON DAKİKA: İmamoğlu'na 3'lü adaylık sorusu! Yanıtı Yavaş'ın önünü kapatacak cinsten - Son Dakika
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