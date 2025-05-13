İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha başlatıldı

Barış Yılmaz:

Bunlar bahane bir kere, kimse kusura bakmasın adamı içeride tutmak için bir şey yapmaları gerekiyor adam ne kadar geç çıkarsa onlar için o kadar iyi, zaten halk nefret ediyor elle tutulur bir şey de yok elleri’nde bakalım nereye varacak bu işin sonu