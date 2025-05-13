İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha başlatıldı

İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha başlatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye'sine yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında, 'savcılara yönelik sözleri nedeniyle' bir soruşturma daha başlatıldı. İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' soruşturması kapsamında yarın ifade verecek.

13.05.2025 19:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediye'sine yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha başlatıldı.

"İKİ SAVCIYA HAKARET" İDDİASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun serbest bırakıldığı 'terör' soruşturması kapsamında hakimlik sorgusunda kullandığı ifadeler nedeniyle harekete geçti. Başsavcılık, İmamoğlu'nun tutuklamaya sevk yazısında isimleri bulunan iki Cumhuriyet Savcısına yönelik sözleri nedeniyle, 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' iddiasıyla soruşturma başlattı.

YARIN İFADE VERECEK

İmamoğlu, açılan yeni soruşturma kapsamında yarın saat 13.00'te SEGBİS'le Silivri'den bağlanarak ifade verecek.

NE DEMİŞTİ?

İmamoğlu, 23 Mart'ta serbest bırakıldığı 'terör' soruşturması kapsamındaki hakimlik sorgusunda, "Tam bir kumpas ve pusu düzenini kuran 2 savcının suç isnaatını görmekteyim. Hepsi benim için çöp niteliğindedir." ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Gündem, Yerel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • Sk 06:
    ne İmamoğlu imiş bu kadar korktunuz doğru MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ASKERLERİYİZ YILMAYIZ VAROL BAŞKAN YANINDAYIZ SONUNU KADAR ÇEKEMEDİLER SENİ CUMHURBAŞKANI YAPACAĞIZ TÜM HAİNLERE YOBAZLARA İNAT 143 222 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    İmamoğlu korkusından geceleri kabus gördükleri kesin...Başlarında sinek dolaşsa İmamoğlundan biliyorlar...Anlaşılan... 142 159 Yanıtla
  • engin7976744:
    İ. Oğlunun davası siyasi değil, gasp ve hırsızlık... O nedenle hırsız, mafya, gaspçı ve koyunlar onu alkışlıyor... 155 96 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    tarikato marikato badem yağı olsaydın problem olmaz idi 76 95 Yanıtla
  • İdris İğneci:
    yorulmak yok başkan ,bu sehrin agaclarinin yaprakları seni çılgınca alkışlıyor,herşey çok güzel olmaya devam ediyor ?? 99 64 Yanıtla
  • Elisa21:
    ULU ÖNDER BAŞ KOMUTAN REİS İ CUMHUR ERDOĞAN DOZER GİBİ EZER GEÇER 95 64 Yanıtla
  • Halis demir:
    TARİHİN TOKATCI REKORU EKREMDE KİMSE GEÇEMEZ ONU 89 47 Yanıtla
  • Fred cakmaktas:
    Bu sayfa niye akp paralı kopekleri ile dolu 47 78 Yanıtla
  • Barış Yılmaz:
    Bunlar bahane bir kere, kimse kusura bakmasın adamı içeride tutmak için bir şey yapmaları gerekiyor adam ne kadar geç çıkarsa onlar için o kadar iyi, zaten halk nefret ediyor elle tutulur bir şey de yok elleri’nde bakalım nereye varacak bu işin sonu 27 42 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    A dedi B yapti C etti D verdi E hepsi 33 8 Yanıtla
  • Szka788304:
    soyguncu kumpası sen kurdun halkın parası ile pariste evlendin içtin yedin ultra lüx içinde yaşadın milyonlarca insanın parasını çaldın avukatın iki buçuk milyon derneğe bağış yaptım diyor diğeri çüzi rakamlar diyor seksen milyon için haram olsun kim halkın parasını çaldı ise 26 9 Yanıtla
  • Kayra D723:
    560 milyar nasıl buhar olmuş anlatsaniza 20 9 Yanıtla
  • Hallo Zusammen:
    imam bayıldı imamin oglu hocanın kayıkına bindi 15 7 Yanıtla
  • Özkan Özdemir:
    O savcılar önce kaçar sonra unutulur zannetmedin 15 6 Yanıtla
  • Sami Göksu:
    Sana demiştim çakma başkan savcı akın gürlek kırmızı çizgidir silinmez bu daha başlangıç 13 5 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    Dinden imandan bahsedenler koltuk sevdasına Allahtanda korkmuyorlar .ilahi adalet şaşmaz .tokadı ağır olur .hiç mi ölmeyeceksiniz.Elbette hakkını arayacağız ..imamoglu asla yalnız değildir !! 6 12 Yanıtla
  • Bilal Akarsu:
    Özgür Özel İngilizlerden yardım istedi, yakında bi yardım görürler telaş etmeyin. 10 7 Yanıtla
  • İbrahim güçlü:
    Kuyruğu dik gezen farenin hikâyesini dinlememiş anlaşılan... Bu saygısız küstah ukala kafadan memelekete fayda bekleyen var iyi mi.gülermisin ağlarmsnxxx 10 2 Yanıtla
  • Cenk:
    İktidar masanın altındakileri yanına aldı. Anayasayı değiştirene kadar her ne pahasına olursa olsun karşısında engel istemiyor. Onun için Devletin sopası ile karşı duracak herkesin kafasını gözünü yarıyor. Bilinirki Zalim Zulmü artıkça sonuda yakındır. 4 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balık Ayhan hayatını kaybetti Balık Ayhan hayatını kaybetti
İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
AK Partili Şamil Tayyar: DEM Parti’nin Cumhur İttifakı’na katılma ihtimali yüksek AK Partili Şamil Tayyar: DEM Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılma ihtimali yüksek
PKK’nın feshi sonrası gözler ikinci aşamada İki kentte komisyon kurulacak PKK'nın feshi sonrası gözler ikinci aşamada! İki kentte komisyon kurulacak
DEM Parti MYK’sı süreci ele aldı: İmralı’yı ziyaret edenlere yasal güvence talep edilecek DEM Parti MYK'sı süreci ele aldı: İmralı'yı ziyaret edenlere yasal güvence talep edilecek
Bülent Şakrak yeni ilişkisini paylaştı Aralarındaki yaş farkı dikkat çekti Bülent Şakrak yeni ilişkisini paylaştı! Aralarındaki yaş farkı dikkat çekti
Akaryakıta çifte zam geliyor Akaryakıta çifte zam geliyor
25 ilde dolandırıcılık operasyonu: 41 kişi tutuklandı 25 ilde dolandırıcılık operasyonu: 41 kişi tutuklandı
Otomotiv devinde kriz büyüyor 10 bin kişi daha işten çıkarılacak Otomotiv devinde kriz büyüyor! 10 bin kişi daha işten çıkarılacak
Tonlarca altın satıldı Talep patlaması var Tonlarca altın satıldı! Talep patlaması var
Ebru Gündeş’in telif davasında karar çıktı Ebru Gündeş'in telif davasında karar çıktı

23:31
Trump’ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü
Trump'ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü
21:59
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar
20:52
İstanbul’da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
20:00
Ankara’daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum
Ankara'daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum
18:15
ABD Başkanı Trump: İstanbul’a Marco Rubio gidecek
ABD Başkanı Trump: İstanbul'a Marco Rubio gidecek
09:47
Kocaelispor’dan ayrılan İsmet Taşdemir memleketinin takımını çalıştıracak
Kocaelispor'dan ayrılan İsmet Taşdemir memleketinin takımını çalıştıracak
09:36
Şırnak’ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle “geçici özel güvenlik bölgesi“ ilan edildi
Şırnak'ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
09:35
Toplaması tutku, kilosu 900 lira Altın bulan bu kadar sevinmiyor
Toplaması tutku, kilosu 900 lira! Altın bulan bu kadar sevinmiyor
09:27
Nebahat Çehre son görüntüsüyle yaşını unutturdu
Nebahat Çehre son görüntüsüyle yaşını unutturdu
09:24
Devlet Memurları Kanunu değişebilir Mobbing de gündemde
Devlet Memurları Kanunu değişebilir! Mobbing de gündemde
09:19
Ağaca asılı halde cesedi bulunan genç kadının en yakını tutuklandı
Ağaca asılı halde cesedi bulunan genç kadının en yakını tutuklandı
09:09
Kayıp kedisi için 15 bin lira ödül koydu: Bulamazsam eşim beni boşayacak
Kayıp kedisi için 15 bin lira ödül koydu: Bulamazsam eşim beni boşayacak
09:01
Sur cinayetleri davasında şok karar Ayşenur’un ailesi harekete geçti
Sur cinayetleri davasında şok karar! Ayşenur'un ailesi harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2025 01:28:17. #7.11#
SON DAKİKA: İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.