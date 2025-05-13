İstanbul Büyükşehir Belediye'sine yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun serbest bırakıldığı 'terör' soruşturması kapsamında hakimlik sorgusunda kullandığı ifadeler nedeniyle harekete geçti. Başsavcılık, İmamoğlu'nun tutuklamaya sevk yazısında isimleri bulunan iki Cumhuriyet Savcısına yönelik sözleri nedeniyle, 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' iddiasıyla soruşturma başlattı.
İmamoğlu, açılan yeni soruşturma kapsamında yarın saat 13.00'te SEGBİS'le Silivri'den bağlanarak ifade verecek.
İmamoğlu, 23 Mart'ta serbest bırakıldığı 'terör' soruşturması kapsamındaki hakimlik sorgusunda, "Tam bir kumpas ve pusu düzenini kuran 2 savcının suç isnaatını görmekteyim. Hepsi benim için çöp niteliğindedir." ifadelerini kullanmıştı.
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