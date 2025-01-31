İmamoğlu'na büyük destek! Adliye koridorları "Hak, hukuk, adalet" sloganlarıyla inledi - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu'na büyük destek! Adliye koridorları "Hak, hukuk, adalet" sloganlarıyla inledi

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün 2 ayrı soruşturma kapsamında ifade vermek için Çağlayan Adliyesi'ne gelirken kendisini büyük bir kalabalık destekçi grubu karşıladı. CHP'nin çağrıları sonrası toplanan partililer adliye koridorlarını ''Hak, hukuk, adalet'' sloganlarıyla inletti.

31.01.2025 10:17
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Çağlayan Adliyesi'nde 'İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in tehdit edilmesi ve bilirkişinin ifşa edilmesi' suçlamalarıyla hakkında açılan soruşturma kapsamında ifade veriyor.

MANSUR YAVAŞ DA ADLİYEYE GELDİ

Sabahın erken saatlerinden itibaren CHP İlçe örgütleri ve pek çok yurttaş adliye önünde toplanmaya başladı. Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş da destek için adliyeye gelen isimler arasında yer alıyor.

ADLİYE KORİDORLARINDA TANSİYON YÜKSEK

Çağlayan önündeki kalabalık her saniye artmaya devam ederken adliye koridorlarında da tansiyon bir an olsun düşmüyor. Partililer İmamoğlu'na destek vermek için "Hak, hukuk, adalet" sloganları attı.

İmamoğlu\'na büyük destek! Adliye koridorları "Hak, hukuk, adalet" sloganlarıyla inledi

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Son Dakika Politika İmamoğlu'na büyük destek! Adliye koridorları 'Hak, hukuk, adalet' sloganlarıyla inledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (35)

  • AHMET YILMAZ:
    Diktatör Erdogan hesap verecek 108 242 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Zalim diktatörlerin sonu yaklaşinca daha saldirgan olurlar 157 122 Yanıtla
  • Çelikk:
    değmez bu şahıs için boş adan 128 137 Yanıtla
  • Mustafa Yildiz:
    Bu Zübük Madura oynuyor Amaç Pirim yapmak 158 75 Yanıtla
  • Osman A:
    Hava kirliliğinden öksüre öksüre adliyeye gitmiştir Eko efendi. 160 67 Yanıtla
  • mutlu kulçabay:
    Çıkın dışarı dışarıda bağırın kamu kurumu ora . 116 97 Yanıtla
  • Türk Selçuk:
    Herkesin ifadesi alınır ,diktatör olan ifade almaz ...İftirada bir numarasınız çamur atmada üzerinize yok,icraat yapın başı boş itleri sokaktan toplatın bir işe yarayın onu bile beceremiyorsunuz çoluk cocuğa saldiriyorlar.. 164 14 Yanıtla
  • Mert kursun :
    yancılara bak çıkarcı menfattiçiler suçlu babanda olsa suçlu aglamanın sızlamanın faydası yok tabi ceza alırsa siz yolunuza bakarsınız 121 10 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz:
    GÜN GELECEK HESAP DÖNECEK,, KESERİN SAPII SOĞAN EKMEKLE DESTEKLENENLERİN GTÜNE GİRECEK 58 51 Yanıtla
  • baba yorgun yorgun:
    Bu ekooo cumhurbaşkanı adayı olursa kaybeder erdogan bunu ezer geçer imamoglu küçük lokmadir erdogan eşit Mansur yavastir ekoo ceza alacak onaylanmicak ertelenecek cezası yoksa bunu tutuklayinca zevk kaçar küser bu chp başkanı olur ancak 60 35 Yanıtla
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SON DAKİKA: İmamoğlu'na büyük destek! Adliye koridorları "Hak, hukuk, adalet" sloganlarıyla inledi - Son Dakika
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