İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Çağlayan Adliyesi'nde 'İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in tehdit edilmesi ve bilirkişinin ifşa edilmesi' suçlamalarıyla hakkında açılan soruşturma kapsamında ifade veriyor.
Sabahın erken saatlerinden itibaren CHP İlçe örgütleri ve pek çok yurttaş adliye önünde toplanmaya başladı. Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş da destek için adliyeye gelen isimler arasında yer alıyor.
Çağlayan önündeki kalabalık her saniye artmaya devam ederken adliye koridorlarında da tansiyon bir an olsun düşmüyor. Partililer İmamoğlu'na destek vermek için "Hak, hukuk, adalet" sloganları attı.
Son Dakika › Politika › İmamoğlu'na büyük destek! Adliye koridorları 'Hak, hukuk, adalet' sloganlarıyla inledi - Son Dakika
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