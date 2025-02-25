İmamoğlu'na ''diploma'' krizini sordular, böyle yanıt verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İmamoğlu'na ''diploma'' krizini sordular, böyle yanıt verdi

Geniş Video İzle

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, tutuklanan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın 90 yaşındaki annesi Gönül Özdağ'ı evinde ziyaret etti. Ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ekrem İmamoğlu, diploma krizine ilişkin ''Üniversitedeki arkadaşlarımı çağırsam miting yapabilirim. Ama adamın birisi tavla oynayacak adam bile bulamaz'' dedi.

25.02.2025 17:58  Güncelleme: 18:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, tutuklanan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın 90 yaşındaki annesi Gönül Özdağ'ı evinde ziyaret etti. İmamoğlu, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, diploma krizine ilişkin konuştu.

Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Ankara Çankaya'da yaşayan annesi Gönül Özdağ'ı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ziyaret etti.

"BİR ANNE OLARAK ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

Gönül Özdağ'ı ziyarete gelen Yavaş ve İmamoğlu'nu kapıda Zafer Partisi heyeti karşıladı. Ziyaretin ardından konuşan Gönül Özdağ, "Emekli bir hukukçu olarak cüppelerinin önünde ilik olmadığının farkında olan tüm adalet mensuplarına büyük bir saygı duyuyorum ancak, bu süreçte tüm haksızlık ve hukuksuzlukları yapanları bir avukat olarak önce bir gün tecelli edeceğinden emin olduğum adaletin gerçek temsilcilerine sonra da bir anne olarak Allah'a havale ediyorum" dedi.

"BİR AN EVVEL KENDİSİNİN TAHLİYE EDİLMESİNİ İSTİYORUZ"

İmamoğlu ile Yavaş, ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yavaş, "Hepimizin beklentisi hem de üstelik bir hukukçu olarak tutukluğun bir tedbir olması delilleri karartma ihtimali olmaması nedeniyle mutlaka tahliye edilmesi gerektiğini düşünüyoruz ve bunların iktidara da zarar verdiğini düşünüyoruz ve haksız tutuklama olduğundan da şüphemiz yok. Bir an evvel kendisinin tahliye edilmesini ve hem ailesinin hem de partisinin başına geçmesini ülke içinde kendi taleplerini, dileklerini bir an evvel toplumla paylaşmasını diliyoruz ve kendisine buradan tekrar geçmiş olsun diyoruz" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NDAN ERDOĞAN'A DİPLOMA YANITI

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ekrem İmamoğlu, "Üniversitedeki arkadaşlarımı çağırsam miting yapabilirim. Ama adamın birisi tavla oynayacak adam bile bulamaz" dedi.

YÖK'TEN DİPLOMA RAPORU

Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasını usulsüz aldığı iddiasına ilişkin YÖK'ün hazırladığı raporun detayları ortaya çıktı. İnceleme sonucunda İmamoğlu'nun 1990 yılında eğitim gördüğü University College of Northem Cyprus'un YÖK tarafından tanınmadığı ortaya çıktı.

Raporda "Yüksek Öğretim Kurumları arasında önlisans ve lisans düzeyinde yatay geçiş esaslarına ilişkin yönetmeliğin 5'inci maddesinde yer alan şartları taşıdığı ancak bununla birlikte ilgilinin yatay geçiş yaptığı 1990 yılında University College of Northem Cyprus'ın YÖK tarafından tanınan üniversitelerden biri olmadığı, ilgili üniversitenin tanınırlığının ancak 1993 yılında Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından karara bağlandığı, ilgilinin yatay geçiş yaptığı 1990 yılında UCNC'nin yatay geçiş yapılabilecek üniversiteler arasında olmadığı anlaşılmıştır" ifadeleri yer aldı.

İmamoğlu\'na \'\'diploma\'\' krizini sordular, böyle yanıt verdi

Ekrem İmamoğlu, Zafer Partisi, Mansur Yavaş, Ümit Özdağ, Politika, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu'na ''diploma'' krizini sordular, böyle yanıt verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (35)

  • mustafa aykanat:
    Gabak suyu gılıklı 230 47 Yanıtla
  • halil arık :
    Allah bunun peşinden gidenlere akıl fikir versin tek icraatı bedava dağıtılan yemeği paralı dağıtması. Çok konuşup hiç birşeye net cevap vermemektede usta 236 34 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    buda kendini bir şey sanıyor kibirli biri 188 79 Yanıtla
  • Hasan Yılmaz:
    ifade vermeye gitmek için vakti yok lakin yandaş ziyaretleri için her zaman müsait tekfur hazretleri..savcı sana üniversiteye gidip gitmediğini sormuyor, diploma aldığın üniversiteye girmek için döndürdüğün dolapları soruyor laf cambazı.. 245 20 Yanıtla
  • Serdar Er:
    g oot korkusu sardı ekremi 174 72 Yanıtla
  • Hbo Hbo:
    Yine laf salataligi. Biz sana diploman yok, universite okumadin demiyoruz ki. Alavereyle gecis yaptin istanbul universitesine. Dolandirici duzenbazsin diyoruz. 199 40 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Erdoğan'ın diplomasını kast ediyorsanız. Yedek subay olarak askerlik yapmış olduğu fotoğrafı ,o zaman ki öğretmeni ,sınıf arkadaşları çıktı konuştu . Yetmedi chp li mv Gürsel Tekin "Diploma" olayında tamamen yanlış strateji izlendi . Erdoğan'ın diplomasının olmamadı yalandan ibaret dedi. .. Sen kendine tavlacı ara ekrem. 204 31 Yanıtla
  • Emekli Tahminci:
    Kisa soru ekrem bu 8ddia dogrumu delikanli ol kivirmadan açıkla demekki dogruki yok esimi aday yaparim ne demek cevap bumu sanki chp kendisinin yan bahcesi 204 25 Yanıtla
  • Casper:
    Ne dese haklı imamoğlunun önünü kesmek için elinden geleni yapıyorlar... ama yemezler 95 132 Yanıtla
  • stanciu george:
    hoşt 178 47 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:17 Ankara’da doğal gaz zehirlenmesi: 3 kişi hayatını kaybetti Ankara'da doğal gaz zehirlenmesi: 3 kişi hayatını kaybetti
18:36 Gürsel Tekin: Türkiye’nin milletin gündemiyle meşgul olabilecek bir siyasi partiye ihtiyacı var Gürsel Tekin: Türkiye'nin milletin gündemiyle meşgul olabilecek bir siyasi partiye ihtiyacı var
18:06 Anne babalar dikkat Bakanlık tek tek ifşa etti, çocuklarınıza bu ürünleri sakın almayın Anne babalar dikkat! Bakanlık tek tek ifşa etti, çocuklarınıza bu ürünleri sakın almayın
16:55 Başvuru için son 3 gün Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak Başvuru için son 3 gün! Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak
16:51 Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu
07:38 Sigaraya 5 liralık yeni zam yolda Sigaraya 5 liralık yeni zam yolda
07:24 Kulisler yangın yeri: AK Parti’de asıl hedef 360 vekille seçim kararı çıkarmak Kulisler yangın yeri: AK Parti'de asıl hedef 360 vekille seçim kararı çıkarmak
07:22 Maydonoz Döner operasyonunda mahkemeden ilk karar Tutuklananlar arasında hakimler de var Maydonoz Döner operasyonunda mahkemeden ilk karar! Tutuklananlar arasında hakimler de var
01:40 Acun Ilıcalı: Biz arı kovanına çomağı soktuk Acun Ilıcalı: Biz arı kovanına çomağı soktuk
01:19 ’’Trump Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri verdi’’ iddiasına ABD’den yalanlama ''Trump Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri verdi'' iddiasına ABD'den yalanlama
00:43 ’’Maymun’’ benzetmesi başını yaktı Galatasaray, Mourinho hakkında suç duyurusunda bulunacak ''Maymun'' benzetmesi başını yaktı! Galatasaray, Mourinho hakkında suç duyurusunda bulunacak
00:29 ’’Mourinho ağlamaya devam etsin’’ demişti Acun Ilıcalı’dan Okan Buruk’a zehir zemberek sözler ''Mourinho ağlamaya devam etsin'' demişti! Acun Ilıcalı'dan Okan Buruk'a zehir zemberek sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2025 19:37:35. #1.13#
SON DAKİKA: İmamoğlu'na ''diploma'' krizini sordular, böyle yanıt verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.