İmamoğlu'ndan "Aday gösterilmezseniz bağımsız aday olur musunuz?" sorusuna yanıt - Son Dakika
Üye Girişi

İmamoğlu'ndan "Aday gösterilmezseniz bağımsız aday olur musunuz?" sorusuna yanıt

27.02.2022 20:03

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylık konusunda adı Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş ile anılan Ekrem İmamoğlu'na gençlerin sorularını yanıtladığı bir programda aday gösterilmemesi halinde bağımsız adaylığının söz konusu olup olmadığı soruldu. "Zor soru bak. Bunu hiçbir gazeteci bana sormaya cesaret edememişti" diyen İmamoğlu, "Bireysel hedeflerin bu döneme ihanet olacağını düşünüyorum. Doğru kararın günü geldiğinde verilmesinden yanayım" diye yanıt verdi.

2023 Cumhurbaşkanı Seçimleri'nde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıkaracağı aday merakla beklenirken kamuoyunda Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun isimleri ön plana çıkıyor. Son olarak Kılıçdaroğlu, iki belediye başkanının adaylığıyla ilgili "Görevlerine devam edecekler" açıklamalarını yapmıştı.

ADAY GÖSTERİLMEZSE BAĞIMSIZ ADAY OLUR MU?

Resmi YouTube kanalındaki "Zor Sor" isimli programda gençlerin sorularını yanıtlayan İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na aday gösterilmemesi halinde bağımsız adaylığının söz konusu olup olmadığı soruldu.

"YAŞANAN SÜREÇ HATA KABUL ETMEYECEK"

İmamoğlu ise "Zor soru bak. Bunu hiçbir gazeteci bana sormaya cesaret edememişti" diyerek başladığı açıklamasında yaşanan sürecin hata kabul etmeyeceğini belirtti.

"BİREYSEL İHTİRAS BÜYÜK ZARAR VERİR HATTA İHANET OLUR"

Sözlerinin devamında İmamoğlu, "Değişik bir dönemdeyiz. Çok siyasi bileşenler olan çok sayıda aktörün bir araya gelip bugünkü sürece karşı iş birliği arzusu duyduğumuz bir dönemdeyiz. Bireysel ihtiras ve hedefler geliştirmenin bu döneme çok büyük bir zarar vereceğini hatta ihanet olacağını biliyorum. Doğru kararın günü geldiğinde verilmesinden yanayım." dedi.

YORUMLAR
500
KILIÇDAROĞLU 28 ŞUBAT MAĞDURLARI İLE BARIŞACAĞIZ 2 KILIÇDAROĞLU 28 ŞUBAT MAĞDURLARI İLE BARIŞACAĞIZ 2 Başkan Deveci Kılıçdaroğlu ve Akşener'le görüştü Başkan Deveci Kılıçdaroğlu ve Akşener'le görüştü

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, CHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu'ndan 'Aday gösterilmezseniz bağımsız aday olur musunuz?' sorusuna yanıt - Son Dakika


Son Dakika
19:58 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın bir araya gelecek! Gündem Ukrayna-Rusya savaşı
19:56 Türk öğrenci röportaj verdiği esnada patlama yaşandı! Korku dolu anlar saniye saniye kaydedildi
19:54 Rusya'ya yeni yaptırımlar geldi! Avrupa Birliği hava sahasını Rus uçaklarına kapatılacak
19:41 Rusya Ukrayna arasındaki müzakere tartışmasına Zelenski'den ilk yorum: Toplantıda bir sonuca varılacağına gerçekten inanmıyorum
19:36 Türkiye'de bugün vaka sayısı 49 bin 792 kişi, ölü sayısı ise 206 kişi
19:33 Sezonun en güzel golleri arasında gösterildi! Gedson Fernandes fileleri havalandırdı
19:26 Ukrayna'daki 10 Türk öğrenci trene ulaşabildi! CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya son durumu paylaştı
19:14 Galatasaray-Rize karşılaşması başladı! Galibiyet arayan sarı-kırmızılılar seri peşinde
18:28 Alanyaspor ve Hatayspor rakiplerine göz açtırmadı! Liderlik mücadelesindeki karşılaşmalar nefes kesti
18:12 Apartmanda çıkan yangın 2 can aldı! Aileler aldıkları haberle perişan oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2022 20:20:12. #1.11#
SON DAKİKA: İmamoğlu'ndan "Aday gösterilmezseniz bağımsız aday olur musunuz?" sorusuna yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement