İmamoğlu'ndan Almanya'da ''Cumhurbaşkanı adayı olacak'' dedirten sözler - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İmamoğlu'ndan Almanya'da ''Cumhurbaşkanı adayı olacak'' dedirten sözler

Geniş Video İzle

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Berlin'de katıldığı etkinlikte dikkat çeken ifadeler kullandı. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda gündemden düşmeyen İmamoğlu, ''Biz yarınlarda bunu şöyle demeyi hayal ediyoruz, 'Türkiye Senin''' dedi. İmamoğlu'nun sözleri sosyal medyada da çok konuşulurken, ''Kesin aday olacak'' yorumları yapıldı.

22.11.2024 10:23  Güncelleme: 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Helmut Schmidt Vakfı'nda soruları yanıtladı.

İstanbul ile ilgili gelen sorulara da cevap veren İmamoğlu, "Kesin cumhurbaşkanı adayı olacak" dedirten ifadeler kullandı. İstanbul'un gelmiş geçmiş en demokrat belediye başkanı olmak istediğini ifade eden İmamoğlu, "Bu benim için çok önemli çünkü içerisinde çok önemli duygular var." dedi.

SÖZLERİ ÇOK KONUŞULDU

Eşitlik konusuna da vurgu yapan İmamoğlu, "Biz halkımıza diyoruz ki bu belediyenin tüm kaynakları senin. İstanbul'da çok önemli bir sloganımız var, 'İstanbul Senin'. Biz yarınlarda bunu şöyle demeyi hayal ediyoruz, 'Türkiye Senin'" diye konuştu. İmamoğlu'nun sözleri sosyal medyada da ses getirdi. 'Türkiye Senin' sözleri dikkat çeken İmamoğlu için "Kesin aday olacak" yorumları yapıldı.

İmamoğlu\'ndan Almanya\'da \'\'Cumhurbaşkanı adayı olacak\'\' dedirten sözler

Uluslararası İlişkiler, Ekrem İmamoğlu, Politika, İstanbul, Türkiye, Almanya, Berlin, Sözler, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu'ndan Almanya'da ''Cumhurbaşkanı adayı olacak'' dedirten sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Sadece Beşiktaş:
    Sen İSTANBULA HİZMET ET ÖNCE ŞOVMENLİĞİ BIRAK GERÇİ SENİN PARTİN BU ÜLKEYE NE KAZANDIRDIKİ ŞİMDİDE BİRŞEY BEKLEMEK SAÇMA HALKIN PARASINI KONSERLERDE BEDAVA DAĞIT. 54 22 Yanıtla
  • Alper Elma:
    kazanma şansı kesinlikle yok 47 15 Yanıtla
  • Abdullah Gur:
    İst da yaptıkları Türkiye için yol haritası ise vay bu ülkenin hâline 42 12 Yanıtla
  • Bu Kim:
    şimdi demezleri istanbul belediye başkaninin almanyada ne işi var diye istanbulu idare edemiyon daha sen neyin adayligindan bahsediyorsun 36 8 Yanıtla
  • Alper Çelik:
    Tabiki aday, niye şaşırdınız? 14 26 Yanıtla
  • Bahadir Karahanli:
    Tam sahtekar 29 11 Yanıtla
  • Adem Akpinar:
    sen önce gel İstanbul'un sorunlarını hallet de sonra gider Berlin'de konuşma yaparsın şovmen yazık değil mi bu millete seni seçtiğimiz güne lanet olsun 17 5 Yanıtla
  • Reis 13:
    sana oy verenlerin , sevdiğinden verdiklerini sanma. millet CHP ye ,( Recep e ders vermek için) oy verdi. kendini birşey zannetme ego abidesi. recepten blhicbir farkın yok. 13 8 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    İstanbul senin umurunda bile değil sadece basamak olarak gördüğün bir iş 9 3 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Aynı zelenski 8 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:38 Yenidoğan Çetesi’nde ambulans şoföründen ilk itiraf: Hasta yönlendirerek para kazandığımı kabul ediyorum Yenidoğan Çetesi'nde ambulans şoföründen ilk itiraf: Hasta yönlendirerek para kazandığımı kabul ediyorum
10:23 Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün Eski bakan da duruşma salonunda Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün! Eski bakan da duruşma salonunda
09:41 4 ülke Netanyahu için çıkarılan tutuklama emrini uygulayacağını duyurdu 4 ülke Netanyahu için çıkarılan tutuklama emrini uygulayacağını duyurdu
08:32 400 bin kişinin GSS prim borçları için af geliyor 400 bin kişinin GSS prim borçları için af geliyor
00:17 İngiltere’den tarihi rest: Bu gece Rusya ile savaşmamız istenirse savaşırız İngiltere'den tarihi rest: Bu gece Rusya ile savaşmamız istenirse savaşırız
15:31 İsrail Beyrut’a hava saldırısı düzenledi İsrail Beyrut'a hava saldırısı düzenledi
15:26 96 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Sitesi’nde yıkıma proje hataları neden olmuş 96 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Sitesi'nde yıkıma proje hataları neden olmuş
15:25 Tuğçe Tayfur aldatıldı mı Manidar paylaşımlar üst üste geldi Tuğçe Tayfur aldatıldı mı? Manidar paylaşımlar üst üste geldi
15:21 Fatih Terim Süper Lig ekibini satın alıyor Fatih Terim Süper Lig ekibini satın alıyor
15:20 Selma Ateş’e saldırıyı azmettiren Servet Bozkurt elektronik kelepçeyle 2 cinayet işledi Selma Ateş'e saldırıyı azmettiren Servet Bozkurt elektronik kelepçeyle 2 cinayet işledi
15:11 Hard diski yanlışlıkla çöpe atılan adam, 569 milyon sterlin değerinde Bitcoin kaybetti Hard diski yanlışlıkla çöpe atılan adam, 569 milyon sterlin değerinde Bitcoin kaybetti
15:06 Ünlü Oyuncu Bade İşçil’den Şaşırtan Aşk Hayatı Açıklaması Ünlü Oyuncu Bade İşçil'den Şaşırtan Aşk Hayatı Açıklaması
14:57 Mahsun Kırmızıgül’den yaz saati uygulamasına tepki Mahsun Kırmızıgül'den yaz saati uygulamasına tepki
14:55 Mourinho Cristiano Ronaldo’yu telefonla aradı Mourinho Cristiano Ronaldo'yu telefonla aradı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 11:01:32. #1.11#
SON DAKİKA: İmamoğlu'ndan Almanya'da ''Cumhurbaşkanı adayı olacak'' dedirten sözler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.