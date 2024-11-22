İmamoğlu\'ndan Almanya\'da \'\'Cumhurbaşkanı adayı olacak\'\' dedirten sözler

Politika

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Helmut Schmidt Vakfı'nda soruları yanıtladı.

İstanbul ile ilgili gelen sorulara da cevap veren İmamoğlu, "Kesin cumhurbaşkanı adayı olacak" dedirten ifadeler kullandı. İstanbul'un gelmiş geçmiş en demokrat belediye başkanı olmak istediğini ifade eden İmamoğlu, "Bu benim için çok önemli çünkü içerisinde çok önemli duygular var." dedi.

SÖZLERİ ÇOK KONUŞULDU

Eşitlik konusuna da vurgu yapan İmamoğlu, "Biz halkımıza diyoruz ki bu belediyenin tüm kaynakları senin. İstanbul'da çok önemli bir sloganımız var, 'İstanbul Senin'. Biz yarınlarda bunu şöyle demeyi hayal ediyoruz, 'Türkiye Senin'" diye konuştu. İmamoğlu'nun sözleri sosyal medyada da ses getirdi. 'Türkiye Senin' sözleri dikkat çeken İmamoğlu için "Kesin aday olacak" yorumları yapıldı.