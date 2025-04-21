İmamoğlu'ndan Almanya'daki yeni hükümete 'Eurofighter' çağrısı - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu'ndan Almanya'daki yeni hükümete 'Eurofighter' çağrısı

İmamoğlu\'ndan Almanya\'daki yeni hükümete \'Eurofighter\' çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Eurofighter Typoon tipi savaş uçaklarının Türkiye'ye satışının kendi tutukluluğu nedeniyle veto edildiği iddiası sonrasında Almanya'da görevi devralmaya hazırlanan yeni hükümete, "Bu kararınızı geri almanızı istirham ediyorum" çağrısında bulundu.

21.04.2025 21:35
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından Almanya'da görevi devralmaya hazırlanan yeni hükümete seslenen bir paylaşımda bulundu.

İmamoğlu'ndan Almanya'da görevi devralmaya hazırlanan yeni hükümete 'Eurofighter' çağrısı

ALMANYA'NIN YENİ HÜKÜMETİNE 'KARARINIZI GERİ ALIN' ÇAĞRISI

Paylaşımında, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile Yeşiller koalisyonunun Türkiye'ye Eurofighter Typoon tipi savaş uçaklarının satışını kendi tutukluluğu nedeniyleveto ettiği yönündeki haberlere değinen İmamoğlu, "Bu kararınızı geri almanızı istirham ediyorum" dedi.

İmamoğlu'ndan Almanya'da görevi devralmaya hazırlanan yeni hükümete 'Eurofighter' çağrısı

NE OLMUŞTU?

Almanya'nın önde gelen ekonomi gazetelerinden Handelsblatt, görevi devralmaya hazırlanan yeni hükümetin Türkiye'ye Eurofighter Typoon tipi savaş uçaklarının satışını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması nedeniyle veto ettiğini öne sürmüştü. Gazete, hükümet içinde yapılan gizli görüşmelere katılan birçok kaynağa dayandırdığı haberinde, SPD ile Yeşiller koalisyonunun bu kararı ortaklaşa aldığını belirtmişti.

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Son Dakika Politika İmamoğlu'ndan Almanya'daki yeni hükümete 'Eurofighter' çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (47)

  • Adem4555:
    ?????? Güldür Güldür sov 304 44 Yanıtla
  • Osman A:
    Adam içerdeyken bile başka şeylerin peşinde yaaaa.Bu nasıl bir cezaevidir,sanki dışardaymış gibi önüne gelen herşeye yorumu ve çağrısı var. 268 55 Yanıtla
  • Kubilay Gençtürk:
    Ya sen kimsin ? Bu kibirin senin başın yiyecek...! 258 45 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    fasulye iyice kendini nimetten saymaya başladı 240 46 Yanıtla
  • Bunyamin Gorentas:
    :)))))))))))))))) güleyim barii 223 35 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Aktroller hadi sahibiniz çağırıyor kemik verecekmiş size.. Orada yalamaya devam edersiniz. 54 190 Yanıtla
  • Hls157128:
    mal 179 39 Yanıtla
  • Bayram :
    Almanyayla plani iyi yapmis sütcü ekrem… almanyanin cocugu avusturya eski maliye bakani 12 bin euro yolsuzluk yüzünden 4 yil hapse carptirildi. Almanya destek verdi bu karara konu türkiye aleyhi bir sey ise hepsini destekledi bu almanya… amerika ve almanyaya rica ediyorum bize hic bir silahi VERMEYIN siz vermedikce biz üretiyoruz. Siz vermedikce biz balik tutmayi ögreniyoruz Siz verirseniz biz sadece balik yemeyi ögreniyoruz .. 147 25 Yanıtla
  • Meta Bouwen:
    katıksız mal,hemde mal oğlu mal.. 111 24 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Adam içerdeyken suçmakinası oldu. İşte cihapeye güvenenin sonu. Adam Almanya" ya beni Almanya iç meseleleri yeşiler SPD Parti bilmem ben Asker Eurofihter Typoon tipi savaş Ucakları meselelerine karıştırmayın diyo :) 72 23 Yanıtla
  • Yüksel Ata:
    Adamsın İmamoğlu ADAM... 17 58 Yanıtla
  • ayşe onat:
    bu adamın neden haberi yapılıyor anlamıyorum önce kendilerini bir aklasınlarda tabi aklaya bilirlerse ondan sonra haber yaparsınız. bu hırsızların haberini yapmayın artık lütfen. 55 16 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Iceride durdukca cb adım adım geliyor.milletin takdiri ne yaoacaksın 16 52 Yanıtla
  • Halis demir:
    HIRSIZ VAR EKREM TOKATLADI İBB Yİ HEM SOYDU HEMDE SOYDURDU.İMMDAAT 51 17 Yanıtla
  • Yavuz Selim Ayyıldız:
    Sen de kendine kuru fasulye gibi nimetten sayıyorsun ya vallahi helal olsun. Bilmem kaç yıldır İstanbul büyükşehir belediye başkanısın bir çivi çaktığını görmedik Millet senin arkandan niye koşar anlamadım gitti 49 11 Yanıtla
  • Metin Celik:
    Bu beyefendi tatilde mi? Ceza evine mi? Bu ne rezillik. 45 11 Yanıtla
  • nurettinagun:
    yaw emrediyorum desene eko bajgan 37 16 Yanıtla
  • TC Serdar Sel:
    heryer ak tirol dolu tam teşkilat olmuşsunuz 11 41 Yanıtla
  • blackstyle man:
    Nasıl bir özgüven bu böyle. Ben de aynısıdan istiyorum. 32 10 Yanıtla
  • Hakan1421:
    zurnanın zıırt deliği sen kimsin, çalmayı iyi bildiğin için kendin çalıp kendin oynuyorsun 32 8 Yanıtla
  • Kutlu Ertugrul:
    Hahaha 32 7 Yanıtla
  • recep balcı:
    olur başka bir isteğiniz varmı biz seni üzdüler diye vermiyorduk zaten 27 8 Yanıtla
  • Resul Bey:
    Yuh artık ya utanmasa benim için intihar etmesin kimse veya savaşlar benim için dursun filan dıyecek vay be bir insan ne kadar balon olabilir bunun hakikaten sınırı yok.. 28 3 Yanıtla
  • Elisa21:
    HANGİ SIFAT İLE KONUŞUYORSUN HIRSIZ NE MAKAMIN KALDI NE MEVKİN 25 3 Yanıtla
  • Veysel Çelik:
    yaw he he 19 7 Yanıtla
  • Akın Tosunoğlu:
    ya bu cezaevinde değilmi her maydonoza bok oluyor 18 3 Yanıtla
  • M:
    sende kendini kuru fasulye gibi nimetten sayma ekooooo 18 3 Yanıtla
  • Gakko 23:
    hassssssss. ordan. eğerki sebep sen isen ve seni bırakmalarını istiyorlarsa. onlarda kendi hırsızlarını bıraksın. senin kadar pişkini varmı bilmem ama. en azından vergi kaçıranları affetseler yeter 16 4 Yanıtla
  • Lina@870400:
    he-Manoglu güç bende diyor))) 14 4 Yanıtla
  • Hasan Keleş:
    lan olum bu kafayı felan sıyırmış hayaller dünyasında yazışıyor 11 3 Yanıtla
  • Aslan Demir:
    soysuz ne olacak hirsizzz 9 3 Yanıtla
  • Emi Emii:
    Buna neremle gülsem?????? 8 3 Yanıtla
  • Murat Sert:
    Yav seni kim tinliyor.guldurme insanlari.yat zibar. 8 3 Yanıtla
  • Bir rüya null:
    ay göçüüüümmmm?????? 7 3 Yanıtla
  • Adalet adalet:
    La eko yalanı gene yazdın seni kim napsın senle ne alakası var biz zaten kendi uçağımızı üretiyoruz yazılımı da dahil 6 1 Yanıtla
  • Ömer Faruk Kurt:
    bu paylasimlari hirsiz ekonun hesabindan kim yapiyor acaba 5 2 Yanıtla
  • burhan kıraç:
    Hani, erli savaş uçagı bilmem kaçıncı nesi diye yaptık dediler neden başka ülkeden uçak alıyoruz kine ..Yoksa .......neyse Ya....... 1 1 Yanıtla
  • tarık birtane:
    Su aşağıdaki aşağılayıcı yorumları benim milletim yapmış olamaz... bizim bu hale getirenlerin utanması gerekiyor diye düşünüyorum... simit 1 tl idi 20 tl oldu son 3 yılda keza çay 20 tl ye içebilirsen ne ala... pazara aksam gidin de insanlari gorun iki saglam domates bulabilir miyim diye arayan insanlari gorun ve gençler uyuşturucu batağında , aile kavramı kalmadı malesef iki üçlü bir ülke olduk farkında değil misiniz.... uyanın artık, yarvariyorum... 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İmamoğlu'ndan Almanya'daki yeni hükümete 'Eurofighter' çağrısı - Son Dakika
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