İmamoğlu\'ndan Almanya\'daki yeni hükümete \'Eurofighter\' çağrısı

Bayram :

Almanyayla plani iyi yapmis sütcü ekrem… almanyanin cocugu avusturya eski maliye bakani 12 bin euro yolsuzluk yüzünden 4 yil hapse carptirildi. Almanya destek verdi bu karara konu türkiye aleyhi bir sey ise hepsini destekledi bu almanya… amerika ve almanyaya rica ediyorum bize hic bir silahi VERMEYIN siz vermedikce biz üretiyoruz. Siz vermedikce biz balik tutmayi ögreniyoruz Siz verirseniz biz sadece balik yemeyi ögreniyoruz ..