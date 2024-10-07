İmamoğlu'ndan Bakan Şimşek'e ziyaret! Gündem belediyenin finansal sorunları - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İmamoğlu'ndan Bakan Şimşek'e ziyaret! Gündem belediyenin finansal sorunları

İmamoğlu\'ndan Bakan Şimşek\'e ziyaret! Gündem belediyenin finansal sorunları

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ziyaret etti. Ziyaretle ilgili açıklama yapan İmamoğu, Bakan Şimşek ile görüşmesinde metro projeleri ve Türkiye Belediyeler Birliği olarak belediyelerin finansal sorunlarını görüştüğünü açıkladı.

07.10.2024 19:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ziyaret etti.

BELEDİYELERİN FİNANSAL SORUNLARINI KONUŞTUK

İmamoğlu ziyarete ilişkin sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'i ziyaret ederek, başta metro projelerimizin finansal süreci olmak üzere bakanlıkla ilgili konuları ve Türkiye Belediyeler Birliği olarak belediyelerin öncelikli finansal sorunları ve çözüm önerilerini görüştük. Bu verimli görüşme için Sayın Bakan'a teşekkür eder, başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi.

EN ÇOK SGK BORCU OLAN 5 BELEDİYE ARASINDA İSTANBUL DA VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz Temmuz ayında büyükşehir belediyelerinin Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na olan borçlarına değinmiş, bakanlık borç bildirimleri belediyelere göndermeye başlamıştı. Daha sonra Sosyal Güvenlik Kurumuna en fazla borcu olan 5 belediyenin sırasıyla Ankara, İzmir, İstanbul ve Adana büyükşehir belediyeler ile Şişli Belediyesi olduğu ortaya çıkmıştı.

İmamoğlu'ndan Bakan Şimşek'e ziyaret! Gündem belediyenin finansal sorunları

Ekrem İmamoğlu, Mehmet Şimşek, İstanbul, İmamoğlu, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu'ndan Bakan Şimşek'e ziyaret! Gündem belediyenin finansal sorunları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:25 İncel şiddetle ilgili korkutan sözler: Buzdağının görünen yüzü İncel şiddetle ilgili korkutan sözler: Buzdağının görünen yüzü
17:50 81 il başkanının sahip çıktığı Gülşah Durbay gözyaşlarını tutamadı 81 il başkanının sahip çıktığı Gülşah Durbay gözyaşlarını tutamadı
17:13 Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacak Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacak
16:59 Türkiye, vahşice öldürülen 2 kadına ağlarken İstanbul’da çekilen görüntü pes dedirtti Türkiye, vahşice öldürülen 2 kadına ağlarken İstanbul'da çekilen görüntü pes dedirtti
14:57 Katledilen İkbal Uzuner’in babasının ilk ifadesi ortaya çıktı Katledilen İkbal Uzuner'in babasının ilk ifadesi ortaya çıktı
09:29 Nihat Kahveci, Giovanni van Bronckhorst’a demediğini bırakmadı Nihat Kahveci, Giovanni van Bronckhorst'a demediğini bırakmadı
09:26 ABD’de ünlü DJ, evinde kafası kesilmiş halde bulundu ABD'de ünlü DJ, evinde kafası kesilmiş halde bulundu
09:18 Surlardaki vahşetin ardından Emniyet’ten 81 ilde “incel“ alarmı Surlardaki vahşetin ardından Emniyet'ten 81 ilde "incel" alarmı
09:16 3 şehirde yeni enerji alanı belirlendi 3 şehirde yeni enerji alanı belirlendi
09:16 Küresel piyasalar haftaya pozitif seyirle başladı Küresel piyasalar haftaya pozitif seyirle başladı
09:10 Maça damga vuran an Fatih Tekke, Okan Buruk’la selamlaşmadan gitti Maça damga vuran an! Fatih Tekke, Okan Buruk'la selamlaşmadan gitti
08:44 19 yaşındaki caninin babası: İkbal Uzuner’in annesi eşimi arayıp ’Oğlun kızımın beynini yıkadı, intihar edecekler’ demiş 19 yaşındaki caninin babası: İkbal Uzuner'in annesi eşimi arayıp 'Oğlun kızımın beynini yıkadı, intihar edecekler' demiş
08:11 İstanbul’daki ünlü börekçide kıyma yerine sakatat-baş eti ve hayvan taşlığı kullanıldığı ortaya çıktı İstanbul'daki ünlü börekçide kıyma yerine sakatat-baş eti ve hayvan taşlığı kullanıldığı ortaya çıktı
07:35 Özgür Özel, 31 Mart seçimlerinde kaybettikleri şehirden özür diledi Özgür Özel, 31 Mart seçimlerinde kaybettikleri şehirden özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2024 19:37:57. #1.12#
SON DAKİKA: İmamoğlu'ndan Bakan Şimşek'e ziyaret! Gündem belediyenin finansal sorunları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.