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İmamoğlu, DEAŞ suikastı iddialarıyla ilgili Bakan Soylu'ya tepki gösterdi: Büyük bir görev ihmali var - Son Dakika

İmamoğlu, DEAŞ suikastı iddialarıyla ilgili Bakan Soylu'ya tepki gösterdi: Büyük bir görev ihmali var

04.02.2022 22:11
İmamoğlu, DEAŞ suikastı iddialarıyla ilgili Bakan Soylu'ya tepki gösterdi: Büyük bir görev ihmali var

DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu Kasım Güler'in 74 sayfalık itiraflarında birçok isimle birlikte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da saldırı planları olduğu iddia edilmişti. Uğur Dündar'ın konuyla ilgili sorusuna yanıt veren İmamoğlu, Bakan Soylu'ya tepki göstererek "Büyük bir görev ihmali vardır. Bizimle bir şey paylaşılmadı. Güvenlik önlemleri alınmadı. Beni düşünmüyor, yanımdakileri de mi düşünmüyor" dedi.

Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından 21 Haziran 2021'de tutuklanan DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu Kasım Güler'in 74 sayfalık itiraflarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da saldırı planlarının olduğu iddia edilmişti.

"SİZE BU KONUDA BİLGİ VERİLDİ Mİ?" DİYE SORULDU

Tele 1 ekranlarında yayınlanan Demokrasi Arenası programına konuk olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Uğur Dündar tarafından "Kasım Güler 8 ay önce yakalanmıştı. Güler, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile size yönelik suikast düzenlendiğini söyledi. Size bu konuda bilgi verildi mi? Koruma önlemleriniz artırıldı mı?" diye sordu.

"MEDYADAN ÖĞRENDİM"

Tıpkı MOBESE konusu gibi bu meselenin de çok ciddi olduğunu ancak üstünden teğet geçildiğini ifade eden İmamoğlu, "Bu işe ciddi bakmak lazım. Güler ifadesinde birçok detay veriyor. 'Bu arada suikast konusu medyaya düşünce eylemi gerçekleştirmedik' diyor. Bu konuyu ben medyadan öğrendim" dedi.

"BÜYÜK BİR GÖREV İHMALİ VAR, BİZİMLE BİR ŞEY PAYLAŞILMADI"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik konuşan İmamoğlu, "Aralık 2020'de bu konuyla ilgili gazetelerde haber çıktı. Sayın İçişleri Bakanı açıklama yaptı. 'İmamoğlu'na karşı suikast girişimi söz konusu değildir. Bunların medyayla paylaşılmasını tercih etmiyoruz' diyor. Bir İçişleri Bakanı arada yanılabilir ama her zaman yanılırsa o zaman herkesin bir düşünmesi lazım. Büyük bir görev ihmali vardır. Bizimle bir şey paylaşılmadı. Güvenlik önlemleri alınmadı. Beni düşünmüyor, yanımdakileri de mi düşünmüyor. Hiçbir diyalog yok, hiçbir görüşme yok" ifadelerini kullandı.

"BU NASIL BAKAN YA"

İBB'ye bağlı kuruluş ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personelden bazılarının terör örgütleriyle bağlantılı olduğu iddiaları hakkında ise İmamoğlu, "Seçim iptal oldu. 700 kişiden bahsedildi terör ihtisaklı. Bir kişi sorgulanmaz mı? Bir savcı iddianame yazmaz mı? Ne kadar kolay unutuyoruz bunları. Meclis'te 557 terörist diye saydı. 86 bin çalışanım var benim. Sen benim 86 benim çalışanımı nasıl zan altında bırakırsın. Bu nasıl bakan ya. Olmaz öyle bir şey" dedi.

İmamoğlu, DEAŞ suikastı iddialarıyla ilgili Bakan Soylu'ya tepki gösterdi: Büyük bir görev ihmali var
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Ekrem İmamoğlu, Süleyman Soylu, DEAŞ, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu, DEAŞ suikastı iddialarıyla ilgili Bakan Soylu'ya tepki gösterdi: Büyük bir görev ihmali var - Son Dakika


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SON DAKİKA: İmamoğlu, DEAŞ suikastı iddialarıyla ilgili Bakan Soylu'ya tepki gösterdi: Büyük bir görev ihmali var - Son Dakika
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