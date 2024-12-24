İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 22 bin 104 lira olarak açıklanan asgari ücrete tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 2 'öneri' sunan İmamoğlu, "Belli ki sorumluluk bize düşmektedir. İBB olarak Sosyal Yardımlar bütçemizde ciddi oranda artışa gitmemiz gerekecek" dedi.
İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Hükümet bu akşamki kararıyla 9 milyon asgari ücretli çalışan ve aileleriyle resmen alay etmiştir. 22.104 lira İstanbul'da sadece 1 aylık kira parası bile değildir. Belli ki sorumluluk bize düşmektedir. İBB olarak Sosyal Yardımlar bütçemizde ciddi oranda artışa gitmemiz gerekecek. Gerçeklerden ve halktan kopan Cumhurbaşkanı'na 2 önerim var. Çok sık kullandığınız "kararname" kozunu hemen yarın kullanın ve asgari ücrette ek artış sağlayın. Ayrıca belirlenen rakamın 6 aylık olduğunu ve 6 ay sonra yeni bir düzenleme yapılacağını müjdeleyin. Kötü ekonomi politikalarınızın faturasını millete ödetmeyin."
Son Dakika › Politika › İmamoğlu'ndan asgari ücret çıkışı: Belli ki sorumluluk bize düşüyor - Son Dakika
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