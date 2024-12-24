İmamoğlu'ndan asgari ücret çıkışı: Belli ki sorumluluk bize düşüyor - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu'ndan asgari ücret çıkışı: Belli ki sorumluluk bize düşüyor

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 22 bin 104 TL olarak açıklanan asgari ücrete tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 2 'öneri' sunan İmamoğlu, "Belli ki sorumluluk bize düşmektedir. İBB olarak Sosyal Yardımlar bütçemizde ciddi oranda artışa gitmemiz gerekecek" dedi.

24.12.2024 22:51  Güncelleme: 23:17
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 22 bin 104 lira olarak açıklanan asgari ücrete tepki gösterdi.

"BELLİ Kİ SORUMLULUK BİZE DÜŞMEKTEDİR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 2 'öneri' sunan İmamoğlu, "Belli ki sorumluluk bize düşmektedir. İBB olarak Sosyal Yardımlar bütçemizde ciddi oranda artışa gitmemiz gerekecek" dedi.

"ÇOK SIK KULLANDIĞINIZ "KARARNAME" KOZUNU HEMEN YARIN KULLANIN"

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Hükümet bu akşamki kararıyla 9 milyon asgari ücretli çalışan ve aileleriyle resmen alay etmiştir. 22.104 lira İstanbul'da sadece 1 aylık kira parası bile değildir. Belli ki sorumluluk bize düşmektedir. İBB olarak Sosyal Yardımlar bütçemizde ciddi oranda artışa gitmemiz gerekecek. Gerçeklerden ve halktan kopan Cumhurbaşkanı'na 2 önerim var. Çok sık kullandığınız "kararname" kozunu hemen yarın kullanın ve asgari ücrette ek artış sağlayın. Ayrıca belirlenen rakamın 6 aylık olduğunu ve 6 ay sonra yeni bir düzenleme yapılacağını müjdeleyin. Kötü ekonomi politikalarınızın faturasını millete ödetmeyin."

İmamoğlu\'ndan asgari ücret çıkışı: Belli ki sorumluluk bize düşüyor

Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, Asgari Ücret, Politika, Ekonomi, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu'ndan asgari ücret çıkışı: Belli ki sorumluluk bize düşüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Osman A:
    Bu adama ilk defa hak verdim. 24 11 Yanıtla
  • Zafer musaboğlu:
    Reklam afişleriyle aylardır kapalı olan yolları yap, Özel halk otobüsçülerin hakkını gasp etme. Dem partisinin maskarası olma Yurt dışında bu Türkiyeyi şikayet etme Yapamadığın bitemediğin metroları bitir Emekliye verdiğin sözü tut Seçimden önce verdiğin sözleri tut. BIRAK ARTIK ŞOV YAPMAYI YEEETER. 12 12 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    Vallaha sevmesem bile dogru soylemis. 12 10 Yanıtla
  • Mustafa Turgut:
    Sorumluluk size düşüyorsa şayet, yandı keten helvası ! ! 9 8 Yanıtla
  • GFB1907OKAN null:
    22 bin TL çok bence. 2 bin TL sini kesip Suriyelilere verin 20 bin yeter bizimkilere. Herkes hâlinden memnun kimse ah vah demesin. Suriye'yi de aldık ne de olsa. Karadeniz'den doğalgaz fışkırıyordu Gabar'dan petrol şimdi de inşallah Suriye'deki petrolü fışkırtıp bir dahaki seçim öncesi asgari ücret bayağı iyi olacak. 12 4 Yanıtla
  • Selami Karagülle:
    YIL 2002 ASGARİ ÜCRET 126 DOLAR YIL 2025 ASGARİ ÜCRET 627 DOLAR HÜKÜMET İSTİFA 11 4 Yanıtla
  • Hakan Tunca:
    bi sen eksiktin. akıl verene bak kendi çok halkçı ya. sen git ülkeyi Yunan'a Almanya'ya ingiltereye şikayet et. ülkemize yatırım yapmasınlar diye. 4 7 Yanıtla
  • monşer null:
    Elinizden Geleni Yapın Ama Nafile Sarıyer de Mâlikane Yapmaya Benzemez Bu işler Ekrem 5 5 Yanıtla
  • COŞKUN BARIŞ:
    sana oy verdim hadi sen belediyende asgari ücreti söylediğin rakamı ver görelim 7 3 Yanıtla
  • MERDEM:
    Bu alt sınır sen iki üç katını vermekte serbestsin 5 4 Yanıtla
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