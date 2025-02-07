İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump'a da göster - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump'a da göster

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini hedef alan sözlerine yanıt verdi. İmamoğlu, ''Kendisine tavsiyem; dokunulmazlığı olmayan bana karşı gösterdiği istikrarlı sertliğin benzerini, ''Gazze, ABD toprağı olacak'' diyen ABD Başkanı'na da gösterebilmesi'' dedi.

07.02.2025 20:18
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini hedef alan sözlerine yanıt verdi.

"KENDİSİNE TAVSİYEM; BANA KARŞI GÖSTERDİĞİ SERTLİĞİN BENZERİNİ TRUMP'A DA GÖSTEREBİLMESİ"

İmamoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı'nın tek derdi bugün yine icraatlarımız olmuş" dedi. İmamoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: "Kendisine tavsiyem; dokunulmazlığı olmayan bana karşı gösterdiği istikrarlı sertliğin benzerini, " Gazze, ABD toprağı olacak." diyen ABD Başkanı'na da gösterebilmesi. 2 yıldır hamiliğine soyunduğunuz Gazze için, 3 gündür bu iddialı sözlere tek kelime etmediniz"

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Bana karşı gösterdiği sertliğin benzerini Trump'a da göster

ERDOĞAN: EKREM EFENDİ BUNLARI İSPAT ET

AK Parti'nin İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, billboardlarda gördüğü pankartlar üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklenerek, "Gelirken billboardlar gördüm; neymiş İstanbul'u konutlarla donatmışlar. Bizim 23 yılda yapamadığımızı onlar 5 yılda yapmışlar. Ekrem efendi bunları ispat et bak bakalım Erdoğan ne yapıyor. Bizim icraatlerimizin ulaştığı yerlere senin hayallerin bile ulaşamaz Ekrem. Şimdi aynı hizmet aşkı ile çalışarak ülkemizi dünyada daha yüksek seviyelere getireceğiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu\'ndan Erdoğan\'a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump\'a da göster

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Son Dakika Politika İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump'a da göster - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (119)

  • Yalnız Kurt:
    yahu sen kimsin kardeşim devletin cumhuru ile nasıl konuşuyorsun. ne bu genişlik 1331 1612 Yanıtla
    h kılıç:
    hakkaten valla 0 0
    Abdul Mecit el sabah:
    yahu sen kimsinde Türkiye Cumhuriyetinin gelecek ilk seçimde kazanacak Cumhurbaşkanı olacak adamla konuşuyorsun. bu ne genişlik ne hadsizlik 0 0
  • mehmet emir ılğaz:
    DEMEK İSTEDİĞİ BENLE DEĞİL SAHİBİMLE UĞRAŞ AMA İYİ BİLKİ EKO SENIN SAHIBINDE ONUN HAYRANI :):):):) 1315 1491 Yanıtla
  • fbeyza1017:
    Boş adamın boş konuşması. Allahın yarattığı bir kuldur ama bakarken bile midemi bulandırıyor bu adam 1094 561 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz:
    ADAMIN KRALISIN BEE İMAMOĞLU 814 513 Yanıtla
    mehmet emir ılğaz:
    GERİDEN :):):):) 0 0
    Turan Akhan:
    bı bu birde baban adam zaten başka adam yok ulkede 0 0
    Murat Çevre:
    BİZANS KRALİ DEGİLMİ 0 0
  • sadullah nas:
    sende trump a cevap verebilirsin ekrem efendi Gazze sadece Reis ten mi soruluyor chape zihniyeti 946 131 Yanıtla
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