İmamoğlu\'ndan eşi ve Erdoğan\'ın annesiyle ilgili hakaretlere tepki

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu'na yönelik skandal paylaşımlara tepki gösterdi.

ERDOĞAN'A YÖNELİK HAKARETLERE DE TEPKİ GÖSTERDİ

Saraçhane'deki protestolarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretlere de sert çıkan İmamoğlu "Cumhurbaşkanının annesine yönelik hakaretleri tüm kalbimle sonuna kadar kınıyorum. Bu vesileyle kendisine yüce Yaradan'dan tekrar rahmet diliyorum.

"BİZİM AİLEMİZ OLUNCA KAFALARINI SOKACAK YER ARIYORLAR"

Cezaevinde olmamızı fırsat bilip annemle, eşimle ve ailemle ilgili ahlaksız paylaşımlar yapan kişilerle ilgili de savcılığı göreve davet ediyorum. Her konuda re'sen, jet hızında soruşturma açanlar söz konusu bizim ailemiz olunca kafasını sokacak yer arıyor." dedi.

GÖKÇEK: KOCANIN İÇERİYE GİRMESİNDEN ÇOK MEMNUNSUN

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nu Saraçhane'de gördüğü devasa kalabalık karşısında gülümsediği görüntüyü kullanarak hedef almıştı. "Belli ki kocanın içeriye girmesinden çok memnunsun. Aranız açıkmış. Bu kadar belli etmene gerek yok" ifadelerini kullanan Gökçek tepkiler sonrası paylaşımını apar topar silmişti.

MÜCAHİT BİRİNCİ TEPKİLER GELİNCE SİLİP ÖZÜR DİLEDİ

AK Partili Mücahit Birinci ise "Dünyanın en mutlu adamı: Özgür Özel'dir... Kadını ise Ekrem'in kıymetli eşi hanımefendidir... Sözlerime kulak verin" ifadelerine yer vererek büyük tepki toplamıştı. Gelen tepkilerin ardından paylaşımını silen Mücahit Birinci, bir özür mesajı yayınlamıştı.

Birinci, X hesabından yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı: "Ekrem İmamoğlu'nun eşi mutludur şeklinde attığım X'i kendime yakıştıramadım ve sildim. Kıymetli eşinin CB adaylığı ihtimali ile ilgili bir yaklaşımdı. Hata yaptım. Burnumu sokmamam gereken bir alandır. Yanlış oldu, maksadını aşan bir paylaşım oldu. İçtenlikle özür diliyorum üzdüysem."