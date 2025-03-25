İmamoğlu'ndan eşi ve Erdoğan'ın annesiyle ilgili hakaretlere tepki - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu'ndan eşi ve Erdoğan'ın annesiyle ilgili hakaretlere tepki

İmamoğlu\'ndan eşi ve Erdoğan\'ın annesiyle ilgili hakaretlere tepki

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu eşiyle ilgili yapılan paylaşımlara tepki gösterdi. İmamoğlu "Cezaevinde olmamızı fırsat bilip annemle, eşimle ve ailemle ilgili ahlaksız paylaşımlar yapan kişilerle ilgili savcılığı göreve davet ediyorum" dedi. İmamoğlu öte yandan protestolardaki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretlere de sert çıktı.

25.03.2025 10:31
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu'na yönelik skandal paylaşımlara tepki gösterdi.

ERDOĞAN'A YÖNELİK HAKARETLERE DE TEPKİ GÖSTERDİ

Saraçhane'deki protestolarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretlere de sert çıkan İmamoğlu "Cumhurbaşkanının annesine yönelik hakaretleri tüm kalbimle sonuna kadar kınıyorum. Bu vesileyle kendisine yüce Yaradan'dan tekrar rahmet diliyorum.

"BİZİM AİLEMİZ OLUNCA KAFALARINI SOKACAK YER ARIYORLAR"

Cezaevinde olmamızı fırsat bilip annemle, eşimle ve ailemle ilgili ahlaksız paylaşımlar yapan kişilerle ilgili de savcılığı göreve davet ediyorum. Her konuda re'sen, jet hızında soruşturma açanlar söz konusu bizim ailemiz olunca kafasını sokacak yer arıyor." dedi.

İmamoğlu'ndan eşi ve Erdoğan'ın annesiyle ilgili hakaretlere tepki

GÖKÇEK: KOCANIN İÇERİYE GİRMESİNDEN ÇOK MEMNUNSUN

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nu Saraçhane'de gördüğü devasa kalabalık karşısında gülümsediği görüntüyü kullanarak hedef almıştı. "Belli ki kocanın içeriye girmesinden çok memnunsun. Aranız açıkmış. Bu kadar belli etmene gerek yok" ifadelerini kullanan Gökçek tepkiler sonrası paylaşımını apar topar silmişti.

İmamoğlu'ndan eşi ve Erdoğan'ın annesiyle ilgili hakaretlere tepki

MÜCAHİT BİRİNCİ TEPKİLER GELİNCE SİLİP ÖZÜR DİLEDİ

AK Partili Mücahit Birinci ise "Dünyanın en mutlu adamı: Özgür Özel'dir... Kadını ise Ekrem'in kıymetli eşi hanımefendidir... Sözlerime kulak verin" ifadelerine yer vererek büyük tepki toplamıştı. Gelen tepkilerin ardından paylaşımını silen Mücahit Birinci, bir özür mesajı yayınlamıştı.

Birinci, X hesabından yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı: "Ekrem İmamoğlu'nun eşi mutludur şeklinde attığım X'i kendime yakıştıramadım ve sildim. Kıymetli eşinin CB adaylığı ihtimali ile ilgili bir yaklaşımdı. Hata yaptım. Burnumu sokmamam gereken bir alandır. Yanlış oldu, maksadını aşan bir paylaşım oldu. İçtenlikle özür diliyorum üzdüysem."

İmamoğlu'ndan eşi ve Erdoğan'ın annesiyle ilgili hakaretlere tepki

Ekrem İmamoğlu, Politika, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu'ndan eşi ve Erdoğan'ın annesiyle ilgili hakaretlere tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • yusufkaan5:
    Dün akşam aşağılık grup Cumhur başkanımızın Rahmetli annesine edilen küfür içinde rahatsızlarmı? 198 128 Yanıtla
  • Faruk Demiroğlu:
    Orası cezaevi değil köy kahvesi galiba cep telefonları sosyal medyalar falan benim bildiğim kadarıyla cezaevinde bu telefon işleri yasaktı birde adalet dersiniz 175 73 Yanıtla
  • xpwzxtzxjq:
    Ekrem zaten 20 yaşında bir kızla yaşıyordu villada. eşi de durumu biliyordu. oda Avrupa’da takılıyor genelde. bozuk aile. pardon Aydın aile) 53 112 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    yasa basa yakisan cumleleri seviyorum.. Gokcek'in yaptigi ise yasina basina yakismiyor. 140 18 Yanıtla
  • Aydin Yildiz:
    Bırakın bu işleri uyanın artık olan vatandaşa oluyor. İmamoğlu olsa ne ahmet olsa ne. Hepsi aynı pohun laciverti değilmi.? 114 30 Yanıtla
  • barış özcan:
    Kim olursa olsun hakaret etmeye kimsenin hakkı yok, eleştir sorun yok ama hakaret etmeden. 133 1 Yanıtla
  • Halkın Sesi:
    eşini annesini sahneye çıkartıp arkasına saklanırsa ne olmasını bekliyordu ki acaba 32 64 Yanıtla
  • setutk iyi:
    Bende Silivri'de yattım acaba devirmi değişti cep telefonu serbest her halde bir telefon edene kadar bir hafta 10 dk için bekliyoruz demek orası tatil köyü olmuş 59 34 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    bir rivayete göre de Melih ve oğlu Osman oksan için birbirlerine girmişler. paylasamamislar 58 24 Yanıtla
  • astragan:
    aman ne kadar da ahlaklı ve vicdanlılar; sanki sokağa çağırdıkları yoldaşlarının ne aşağılık olduğunu bilmiyolar.. günlerdir yakıp yıkıyorlar. milleti sokağa döküp ülkeyi mısırın karanlığına çevirecekler. hem de kendimiz ve etrafımız için çok güçlü olmamız gerekirken. ülkemiz yargıdaki ekremin istikbal hesaplarından çok daha önemlidir. 36 25 Yanıtla
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