İmamoğlu'ndan İBB çalışanlarına el yazısıyla mesaj - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu'ndan İBB çalışanlarına el yazısıyla mesaj

İmamoğlu\'ndan İBB çalışanlarına el yazısıyla mesaj

Gözaltında bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye çalışanlarına el yazısıyla gönderdiği mesajında, ''En büyük güç kaynağım ve moral motivasyonum sizler olacaksınız'' ifadelerini kullandı.

21.03.2025 21:01
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

İMAMOĞLU'NDAN BELEDİYE ÇALIŞANLARINA EL YAZISIYLA MESAJ

İmamoğlu, gözaltında bulunduğu Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden belediye çalışanlarına el yazısıyla mesaj yolladı.

"EN BÜYÜK GÜÇ KAYNAĞIM VE MORAL MOTİVASYONUM SİZLER OLACAKSINIZ"

Mesajında, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesindeki kurumlarımızda 6 yıldır mesai yaptığım yöneticilerim, çalışma arkadaşlarım ve emekçi kardeşlerime en sıcak sevgi ve selamlarımı iletiyorum" diyen İmamoğlu, "En büyük güç kaynağım ve moral motivasyonum sizler olacaksınız. 16 milyon İstanbulluya olan hizmetlerinizde en ufak bir aksilik olmayacağı gibi gördüğünüz her vatandaşa benim sıcak selam ve saygılarımı iletiniz. Millet büyüktür. Sizleri ve ailemizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu'ndan İBB çalışanlarına el yazısıyla mesaj - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Cenk Aydın:
    16 milyon istanbullunun hatta ülkenin tügü bitmemis yetimin paralarini emeklerini balya balya yaparken kimden güc kuvvet aliyordun ??? 217 400 Yanıtla
    Ahmet:
    hangi balyalar her şirketin kasasinda balya balya para olabilir benim arkadaşım şirket kasasında 20kg altın var. şakamisiniz la 6 6
    Ali Yanik:
    Birşey diyecektim de demiyorum anla artık trol 2 5
  • mustafa sagdic:
    cenk aynı hassasiyeti 128 milyar dolarda da, rezazarrab davasında da , 700 bin liralık saat alınırken vs vs de gosterebildin mi ?? 520 69 Yanıtla
    Osman:
    halamı 128milyon dolar yalanino yazmaya utanmiyonuzmu nereye gittiğini herkes biliyo ekonomiyi ayarında tutmak için CHP'li vekil söyleyince saldirdilar 7 1
  • Alper Elma:
    20 sene yatarsın artık güle güle bay eko 149 246 Yanıtla
    Birol Yakak:
    20 sene az olur. ÜLKEYE verdiği zararın karşılığı ağırlaştırılmış MÜEBBET hapis cezası olmalı. 10 2
    ender3316:
    o. ç 3 0
  • Alper Elma:
    ekoya emzik alın içerde kullanir 111 106 Yanıtla
  • Serkan Tuna:
    seçilmişe saygı diyorsunuz evet doğru heyyy CHP zamaninda Merve kavakçı ya neden öyle demedin meclisten kovaladin 127 23 Yanıtla
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