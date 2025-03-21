İmamoğlu\'ndan İBB çalışanlarına el yazısıyla mesaj

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

İMAMOĞLU'NDAN BELEDİYE ÇALIŞANLARINA EL YAZISIYLA MESAJ

İmamoğlu, gözaltında bulunduğu Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden belediye çalışanlarına el yazısıyla mesaj yolladı.

"EN BÜYÜK GÜÇ KAYNAĞIM VE MORAL MOTİVASYONUM SİZLER OLACAKSINIZ"

Mesajında, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesindeki kurumlarımızda 6 yıldır mesai yaptığım yöneticilerim, çalışma arkadaşlarım ve emekçi kardeşlerime en sıcak sevgi ve selamlarımı iletiyorum" diyen İmamoğlu, "En büyük güç kaynağım ve moral motivasyonum sizler olacaksınız. 16 milyon İstanbulluya olan hizmetlerinizde en ufak bir aksilik olmayacağı gibi gördüğünüz her vatandaşa benim sıcak selam ve saygılarımı iletiniz. Millet büyüktür. Sizleri ve ailemizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.