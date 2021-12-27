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İmamoğlu teftiş tartışmalarıyla ilgili topu Adalet Bakanlığı'na attı: Adli sicil kaydını orası verdi, soruşturmayı oraya açın - Son Dakika

İmamoğlu teftiş tartışmalarıyla ilgili topu Adalet Bakanlığı'na attı: Adli sicil kaydını orası verdi, soruşturmayı oraya açın

27.12.2021 12:50
İmamoğlu teftiş tartışmalarıyla ilgili topu Adalet Bakanlığı'na attı: Adli sicil kaydını orası verdi, soruşturmayı oraya açın

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, terörle bağlantılı kişileri işe aldıkları gerekçesiyle haklarında "özel teftiş" başlatan İçişleri Bakanlığı'nın sert sözlerle eleştirdi. İşe giren kişilerden adli sicil kaydı istediklerini belirten İmamoğlu, "Böyle bir süreç akıllara zarar. İşe girme prosedürleri bellidir, siz işe birini başlatırken adli sicil kaydı istersiniz. Bu belge Adalet Bakanlığı'ndan alınır. Dolayısıyla İçişleri Bakanı yanlış yere soruşturma açmış demektir" dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan "özel teftiş"in yankıları sürüyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün CHP Genel Merkezi'ne giderek söz konusu iddialarla ilgili açıklamada bulundu. İBB'nin işe alım prosedürlerinin açık olduğunu belirten İmamoğlu, soruşturmanın yanlış yere açıldığını söyledi.

"YANLIŞ YERE SORUŞTURMA AÇILMIŞTIR"

İmamoğlu, "Sen bakanlıksın, terörist konusunda netsen tut kulağından götür at hapse. Böyle bir süreç akıllara zarar. İşe girme prosedürleri bellidir, siz işe birini başlatırken adli sicil kaydı istersiniz. Bu belge Adalet Bakanlığı'ndan alınır. Dolayısıyla İçişleri Bakanı yanlış yere soruşturma açmış demektir" dedi.

"CUMHURBAŞKANI'NI GÖREVE DAVET EDİYORUM"

Soruşturma açılması gereken yerin bakanlık ve bakan olduğunu ifade eden İmamoğlu, "Bence bir başka soruşturma açılması gereken yer de İçişleri Bakanlığı hatta bakanın kendisidir. 'Terörist var' deyip tutuklamıyorsa yapılacak şey işlem başlatmaktır. Ben bir vatandaş olarak sayın Cumhurbaşkanı'nı göreve davet ediyorum" diye konuştu.

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Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu teftiş tartışmalarıyla ilgili topu Adalet Bakanlığı'na attı: Adli sicil kaydını orası verdi, soruşturmayı oraya açın - Son Dakika


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SON DAKİKA: İmamoğlu teftiş tartışmalarıyla ilgili topu Adalet Bakanlığı'na attı: Adli sicil kaydını orası verdi, soruşturmayı oraya açın - Son Dakika
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