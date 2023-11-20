İmamoğlu'ndan İstanbul için aday adaylığını açıklayan Suat Sarı yorumu: Hayırlı olsun, diyebileceğim bu kadardır

2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesi İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı, İstanbul'dan aday adayı olduğunu açıklamıştı. Konuya ilişkin değerlendirmesi sorulan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Hayırlı olsun. Suat Sarı da bizim değerli ve geçmişten gelen deneyimleri üzerinden ulaşıma dair dönem dönem kıymetli tespitleri olan bir arkadaşımız. Benim diyebilecek olduğum, bana yakışan sadece bu kadarıdır" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NDAN SUAT SARI'NIN ADAYLIĞIYLA İLGİLİ YORUM

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mart ayında yapılacak yerel seçimlerde İYİ Parti'den İstanbul aday adayı olduğunu duyuran İBB İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"KARARINDA BAŞARILAR DİLERİZ KENDİSİNE"

"Hayırlı olsun. Aday adayı olmak önemlidir. Suat Sarı değerli bir arkadaşımız. Kararında başarılar dileriz kendisine" diyen İmamoğlu, ittifak konusunda ise şunları söyledi; "İttifak meselesi bir kişinin kararıyla değil, partilerle ilgili bir süreçtir. Toplumsal ittifakı en güçlü şekilde kurmaya kararlıyız. Bunun kurumsal olarak da görüşmesi de mümkündür. Bir kişi aday adayıyım diyebilir ama en son karar verecek olan partilerdir.

"YEREL SEÇİMİ BÜYÜK BİR DEĞİŞİMİN ANA ADIMI OLARAK GÖRÜYORUM"

39 ilçenin tamamına iddia koymak istiyoruz. Böylesi bir zaman dilimi çok hassas. Bizde nihai karar merkezi Parti Meclisi'dir. Biz de en üst seviyede tavsiyelerimizi ileteceğiz. 2024 yerel seçimini Türkiye'de büyük bir değişimin ana adımı olarak görüyorum. Bu anlamda çok büyük bir sorumluluk sahibiyiz. 2024 Mart ayına amasız, fakatsız doğruları yapmak için çaba sarf edeceğiz. Aralık, ocak ayına geçmemesini arzu ediyorum. Sonrasında adaylaşan arkadaşlarımızla yol yürüyeceğiz."