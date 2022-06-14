İmamoğlu'ndan Kaftancıoğlu'nun CHP üyeliğinin düşürülmesiyle ilgili ilk yorum: Yol arkadaşlığımız devam edecek - Son Dakika
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İmamoğlu'ndan Kaftancıoğlu'nun CHP üyeliğinin düşürülmesiyle ilgili ilk yorum: Yol arkadaşlığımız devam edecek

14.06.2022 14:54
İmamoğlu'ndan Kaftancıoğlu'nun CHP üyeliğinin düşürülmesiyle ilgili ilk yorum: Yol arkadaşlığımız devam edecek

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliğini düşürdü. Gelişmeye ilişkin Twitter hesabından değerlendirmede bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Hukuk üzerinde kurulan siyasi baskıyla alınan zorlama kararlarla bu gerçek asla değiştirilemez. Demokratik ve adil bir Türkiye mücadelemizde Canan Kaftancıoğlu ile yol arkadaşlığımız devam edecektir" dedi.

4 yıl 11 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Kaftancıoğlu geçen hafta Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti. Kaftancıoğlu, işlemlerin ardından denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakılmıştı. Öte yandan Kaftancıoğlu hakkında ayrıca siyaset yasağı getirilmişti.

KAFTANCIOĞLU'NUN SİYASİ PARTİ ÜYELİĞİ DÜŞÜRÜLDÜ

Bugün yaşanan bir gelişmeyle birlikte, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliğini düşürdü.

"KORKULARININ ECELE FAYDASI OLMAYACAK"

Gündem yaratan karar sonrası Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından açıklama yaparak "CHP hukuk bürolarında değil Kuvayi Milliye ruhuyla savaş meydanlarında kurulmuş bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi üyeliği inanç işidir, yürek işidir, emek işidir. O inanç, o yürek, o emek bizde oldukça gerisi teferruattır… Ne demiştik? Korkularının ecele faydası olmayacak!" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'ndan Kaftancıoğlu'nun CHP üyeliğinin düşürülmesiyle ilgili ilk yorum: Yol arkadaşlığımız devam edecek

BİR TEPKİ DE İMAMOĞLU'NDAN: YOL ARKADAŞLIĞIMIZ DEVAM EDECEKTİR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından söz konusu kararı eleştirdi. İmamoğlu, "Canan Kaftancıoğlu, Cumhuriyet Halk Partimizin İstanbul İl Başkanı ve üyesidir. Hukuk üzerinde kurulan siyasi baskıyla alınan zorlama kararlarla bu gerçek asla değiştirilemez. Demokratik ve adil bir Türkiye mücadelemizde Canan Kaftancıoğlu ile yol arkadaşlığımız devam edecektir" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'ndan Kaftancıoğlu'nun CHP üyeliğinin düşürülmesiyle ilgili ilk yorum: Yol arkadaşlığımız devam edecek
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Canan Kaftancıoğlu, CHP üyeliği düşürüldükten sonra açıklama yaptı: Korkularının ecele faydası olmayacak Canan Kaftancıoğlu, CHP üyeliği düşürüldükten sonra açıklama yaptı: Korkularının ecele faydası olmayacak Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği düşürüldü Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği düşürüldü

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SON DAKİKA: İmamoğlu'ndan Kaftancıoğlu'nun CHP üyeliğinin düşürülmesiyle ilgili ilk yorum: Yol arkadaşlığımız devam edecek - Son Dakika
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