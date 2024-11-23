İmamoğlu'ndan kayyum tepkisi: Hukuki değil - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İmamoğlu'ndan kayyum tepkisi: Hukuki değil

İmamoğlu\'ndan kayyum tepkisi: Hukuki değil

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Tunceli ve Ovacık Belediyelerine kayyum atanmasına tepki geldi. "Kesinleşmiş yargı kararı olmadan kayyum uygulaması hukuki değildir" diyen İmamoğlu, mevcut uygulamanın millet iradesini gasp ettiğini, seçme ve seçilme hakkını ihlal ettiğini belirtti.

23.11.2024 09:07  Güncelleme: 09:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli Belediyesi ve Ovacık Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki gösterdi.

"UYGULAMA MİLLET İRADESİNİ GASP ETMEKTİR"

Resmi X hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, bakanlığın kayyum uygulamasının hukuksuz olduğunu ifade ederek, "Kesinleşmiş yargı kararı olmadan kayyım uygulaması hukuki değildir. Behemehal, başkan görevden alınıyorsa doğrusu belediye meclisinden yeni başkan seçilmesidir. Mevcut uygulama millet iradesini gasp etmek, seçme ve seçilme hakkını ihlal etmektir." dedi.

İmamoğlu'ndan kayyum tepkisi: Hukuki değil

NE OLMUŞTU?

Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı. Tunceli Belediyesi'ne Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Ovacık Belediyesi'ne Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen atanmıştı.

Ekrem İmamoğlu, Politika, Tunceli, Ovacık, Kayyum, Yargı, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu'ndan kayyum tepkisi: Hukuki değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Didyma:
    Gudubet herif 25 8 Yanıtla
  • Ayhan Tezcan:
    git işini yap 25 7 Yanıtla
  • McA !:
    Ülke de hukuk aramak genel ev de pakire aramaya benzedi. 8 12 Yanıtla
  • Didyma:
    Sen sus, gudubet herif, bu işler seni aşar, bi sodalı ayran iç, daha ayılmamışsındır 15 5 Yanıtla
  • Sinan K:
    başkanım bütün dertleri korkuları sensin.Seni görevden almak için herseyi yaparlar ama yapamıyorlar çünkü korkuyorlar bütün troller sana saldırıyor yani asıl hedefe sen dik dur arkanda halk var apo yu meclise çağırdılar eğer bunu chp söyleseydi bas bas bagiriyorlardi ama nedense sesleri çıkmıyor 3 13 Yanıtla
  • Dursun Korkmaz:
    Sen misin hukukçu 11 2 Yanıtla
  • Bilal null:
    Darısı başına inşallah.istanbulun baş belası 10 3 Yanıtla
  • Ahmet Yılmaz:
    Genel başkandan daha fazla konuşuyor 8 1 Yanıtla
  • Celal Özdemir:
    İstanbul'a hava muhalefeti uyarısı verildi aman sen bir yerlere gitme İstanbul'da kal gerisini boşver 7 2 Yanıtla
  • barış özcan:
    Bülent Ersoy a kayyum atanırsa sen seyret şamatayı :) 5 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:29 Fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi, İstanbul’da bazı deniz ulaşımı seferleri iptal edildi Fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi, İstanbul'da bazı deniz ulaşımı seferleri iptal edildi
07:59 Tunceli’de kayyum gerginliği Polis barikatını aşmak istediler Tunceli'de kayyum gerginliği! Polis barikatını aşmak istediler
07:07 Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kayyum tepkisi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tepkisi
01:11 Ünlü kebapçı Bedri Usta’nın kardeşi feci şekilde can verdi Ünlü kebapçı Bedri Usta'nın kardeşi feci şekilde can verdi
00:37 Kayyum kararının ardından harekete geçen CHP, 414 belediye başkanını Ankara’ya çağırdı Kayyum kararının ardından harekete geçen CHP, 414 belediye başkanını Ankara'ya çağırdı
11:02 Eşiyle ilişki yaşayan avukatı adliye önünde öldürdü Eşiyle ilişki yaşayan avukatı adliye önünde öldürdü
10:49 ABD’de azot gazıyla 3. idam tartışma konusu oldu ABD'de azot gazıyla 3. idam tartışma konusu oldu
10:49 Bahar Candan cezaevi sürecinin ardından konuştu Bahar Candan cezaevi sürecinin ardından konuştu
10:47 El Salvador, Bitcoin’den 10 milyar liradan fazla kar etti El Salvador, Bitcoin'den 10 milyar liradan fazla kar etti
10:38 Yenidoğan Çetesi’nde ambulans şoföründen ilk itiraf: Hasta yönlendirerek para kazandığımı kabul ediyorum Yenidoğan Çetesi'nde ambulans şoföründen ilk itiraf: Hasta yönlendirerek para kazandığımı kabul ediyorum
10:38 Çankırı’da cenazeye giden midibüs şarampole devrildi: 29 yaralı Çankırı'da cenazeye giden midibüs şarampole devrildi: 29 yaralı
10:32 Oyuncu Umut Oğuz ve Sevilay Tilda Oğuz’un çekişmeli boşanma davası Oyuncu Umut Oğuz ve Sevilay Tilda Oğuz'un çekişmeli boşanma davası
10:31 Ünlü oyuncu, Küba Devlet Başkanı’nın oğlu ile görüntülendi Ünlü oyuncu, Küba Devlet Başkanı'nın oğlu ile görüntülendi
10:23 Bitcoin fiyatında 100 bin dolarlık rekor an meselesi Bitcoin fiyatında 100 bin dolarlık rekor an meselesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2024 09:59:02. #1.13#
SON DAKİKA: İmamoğlu'ndan kayyum tepkisi: Hukuki değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.