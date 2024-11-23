İmamoğlu\'ndan kayyum tepkisi: Hukuki değil

Sinan K:

başkanım bütün dertleri korkuları sensin.Seni görevden almak için herseyi yaparlar ama yapamıyorlar çünkü korkuyorlar bütün troller sana saldırıyor yani asıl hedefe sen dik dur arkanda halk var apo yu meclise çağırdılar eğer bunu chp söyleseydi bas bas bagiriyorlardi ama nedense sesleri çıkmıyor