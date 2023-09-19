İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na imalı sözler: Toplantıya katılırım demiştim ama kapalı olacakmış herhalde - Son Dakika

İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na imalı sözler: Toplantıya katılırım demiştim ama kapalı olacakmış herhalde

Son Güncelleme: 19.09.2023 10:27

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı programda kameralar önünde yürürken ilginç anlar yaşandı. İmamoğlu ziyaretin ardından yapılacak ilçe başkanları toplantısına kapalı olduğu gerekçesiyle alınmadığını hatırlatarak, ''İlçe başkanları toplantısına katılacağımı demiştim ama kapalı olacakmış herhalde'' dedi. Kılıçdaroğlu ise sadece ''Evet öyle'' diyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'daki programlarına davet edilmediğini iddia ettikten sonra pazar günü Kılıçdaroğlu'nun, Turgut Özal ve Adnan Menderes'in kabirlerine yaptığı ziyarete katıldı. O gün kaydedilen bir görüntüde İmamoğlu'nun "İlçe başkanları toplantısına katılacağımı demiştim ama kapalı olacakmış herhalde" dediği, Kılıçdaroğlu'nun da "Evet öyle olacak" şeklinde yanıt verdiği duyuluyor.

DAVET ALMADIĞINI İMA EDİYORDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son haftalardaki İstanbul programlarına katılmayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, etkinliklere davet edilmediğini ima etmişti. Bu gelişmenin ardından Kılıçdaroğlu'nun pazar günkü kabir ziyareti programında İmamoğlu da yer aldı.

"KAPALI TOPLANTI OLACAK, PROGRAMINIZI BÖLMEYİN"

İsmail Saymaz'ın haberine göre İmamoğlu program öncesinde genel merkeze, 17 Eylül Pazar günü Adnan Menderes ve arkadaşlarının anmasına ve saat 15.00'teki ilçe başkanlarıyla yapılan toplantıya katılacağını bildirmiş. Ancak İmamoğlu'nun özel kalemine cuma gecesi genel merkezden "İlçe başkanlarıyla kapalı toplantı yapılacak. Başkan programını bölmesin" mesajı gelmiş.

"GELİRİM DEMİŞTİM AMA..."

Bu gelişmenin ardından Menderes ve Özal'ın kabirlerini Kılıçdaroğlu ile ziyaret eden İmamoğlu, yürürken CHP liderine "Toplantıya gelirim diye söylemiştim ama herhalde kapalı bir toplantı olacakmış. İlçe başkanları olacakmış." diyor. Kılıçdaroğlu ise "Evet" diyor. Kameraların önünde yaşanan bu sahnenin İmamoğlu tarafından bilinçli bir şekilde yapılıp yapılmadığı ise merak konusu oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

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